フルカーボン構造の長傘Carbrellaの第3弾を「Makuake」にて先行販売

株式会社モノツク工業

株式会社モノツク工業(本社:愛媛県松山市)は、Makuakeにてフルカーボン長傘シリーズの最新作「Carbrella 第3弾」の先行販売を開始いたします。

公開期間は2025年7月12日(土) 10:00~8月30日(土) 22:00です。

【第3弾】チタンを超える軽さと強さ。超軽量320gワイドサイズのフルカーボン長傘

■カーボン素材を最大限に使用することで驚きの軽さを実現した「Carbrella 第3弾」

Carbrellaが目指しているのは、単なる雨具ではなく、“軽さ”という価値を通して、日常に小さな喜びを添えること。たとえば、「今日はこの傘を持って、少し遠くまで歩いてみよう」と思っていただけるような存在を理想としています。

▲赤色の部分は全てカーボン素材

【フルカーボン】 主要パーツがカーボン素材。軽くて丈夫で錆びにくい。

カーボン素材は航空機やロケット、レーシングカーなどに使用される軽くて丈夫な最先端素材です。この傘は、突から持ち手まで、主要な構造にカーボン素材を使用しています。金属ではないので錆びにくく、丈夫な素材ならではのしなやかさを併せ持つ、軽くて壊れにくい傘です。

【超軽量320g・ワイドサイズ】大きいのに折り畳み並みに軽い。先端素材で矛盾を両立

直径120cmで大人が二人入れるワイドサイズでありながら、超軽量な素材を使用していることにより、大きいのに軽いという矛盾を両立しています。

▲モデル身長:女性165、男性175▲カーボンの織目と独特の光沢

【新登場・カーブ持ち手】カーボンの加工性を活かして滑らかな持ち手を実現。持ちやすく進化。

曲面の成形ができるというカーボンの強みを活かした、使いやすい滑らかさなカーブの持ち手を採用しました。引き続き、カーボンの織目と独特の光沢による美しさもお楽しみいただけます。

当社の商品ブランドである「カーボンマニア」は“軽さで変える、大人の冒険“をテーマに、カーボン素材を活かした、日々の暮らしにワクワクとチャレンジをプラスする製品を提供しています。今回の「Carbrella 第3弾」も商品ブランドを代表するに相応しい自信作となっております。

■プロジェクト概要

◇プロジェクト名:【第3弾】チタンを超える軽さと強さ。超軽量320gワイドサイズのフルカーボン長傘

◇URL:https://monozku.co.jp/carbella_lp_makuake/?utm_source=LP&utm_medium=press&utm_campaign=launch(https://monozku.co.jp/carbella_lp_makuake/?utm_source=LP&utm_medium=press&utm_campaign=launch)

◇ 期 間 :2025年7月12日(土) 10:00 ~ 8月30日(土) 22:00

◇リターン :

1.【限定100set】Carbrella light:カーブの持ち手×1(送料無料)

18,000円(税込)→最大14%OFF(15,400円)にて応援購入可能

2.【限定60set】Carbrella light:ストレートの持ち手×1(送料無料)

18,000円(税込)→最大14%OFF(15,400円)にて応援購入可能

3.【限定20set】Carbrella light:カーブの持ち手×1&ストレートの持ち手×1(送料無料)

36,000円(税込)→最大19%OFF(29,160円)にて応援購入可能

他

■企業情報

商号 : 株式会社モノツク工業

所在地 : 〒790-0012 愛媛県松山市湊町4丁目5番地6

設立 : 2022年3月

事業内容 : カーボン素材の商品開発および愛媛県の地域企業との新規商品開発、販売

資本金 : 100万円

HP : https://monozku.co.jp/company/

Instagram:https://www.instagram.com/ehime.craftsman/

ワイドサイズでリュックまでカバー2種類の持ち手ビジネスシーンの相棒にも新登場の持ち手!滑らかなカーブスマートさを追求したストレート閉じてもスマートカーボン素材を使用した親骨・受骨カーボン素材を使用した中棒丈夫でしなやかな骨腕にかけられる手に馴染むカーブの持ち手閉じてても持ちやすいどこまででも行ける雨の日も動じないギフトにも。専用ギフトボックス有り

商品イメージ集:https://drive.google.com/drive/folders/18hOUJ8QI2QRh-5mPl03QOZH_GaEOY4YC

※掲載画像の著作権はモノツク工業株式会社に帰属します。

Images are copyrighted by Monotsuku Industry Co., Ltd.