【FRAY I.D(フレイアイディー)】ホ・ジウォンが魅せる2025年秋の最新コレクションを公開！WEB先行予約受付を7月16日(水)より同時スタート
株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するレディースブランド「FRAY I.D（フレイ アイディー）」は、モデルのホ・ジウォンさんを起用した2025秋コレクションビジュアルの公開および商品ラインアップとWEB先行予約の受付を、2025年7月16日(水)12:00（正午）より、オフィシャルオンラインサイト、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE(マッシュストア)」およびECデパートメントストア「USAGI ONLINE（ウサギオンライン）」にてスタートいたします。
”Chaleur dʼAutomne” ー あたたかみのある秋
この秋FRAY I.Dが新たに提案するのは、
クラシカルなトラッドをやわらかな
フェミニンスタイルに溶け込ませたコレクション。
”Chaleur dʼAutomne”を体現する
大胆なチェック柄や艶やかで上質なレザー。
カラーパレットは、
ブラウン・クリームイエロー・モスグリーンといった
秋らしいトーンを中心に
遊び心のあるアクセントカラーを織り交ぜ、
奥行きのあるスタイルを演出。
フェミニンでありながら、芯のある大人の女性に寄り添う
“City Mode”。
FRAY I.Dならではのエッセンスを効かせた、
洗練された秋のスタイルをお楽しみください。
Jacket \48,400
Blouse \15,400
Knit skirt \19,800
Earring \7,920
Hair accessory \4,400
Shoes \ 31,900
Blouse \16,500
Camisole \13,970
Skirt \15,950
Hat \5,940
Bag \16,280
Shoes \27,500
Tops \14,300
Blouse \18,920
Pants \17,930
Earrings \7,920
Bag \16,940
Socks \3,960
Shoes \16,500
Knit tops \16,500
Skirt \22,990
Scarf \6,160
Earrings \6,380
Bag \16,500
Shoes \19,800
Jacket \25,960
Dress \25,300
Shoes \19,800
Jacket \23,100
Tops \15,400
Pants \19,800
Earrings \12,100
Bag \15,400
Belt \11,000
Shoes \16,500
Outer \44,990
Knit tops \21,450
Skirt \13,970
Globe \8,800
Shoes \23,100
Jacket \23,100
Dress \26,400
Earrings \6,380
Bag \14,300
Charm \9,900
Shoes \19,800
Jacket \27,500
Blouse \18,920
Pants \17,930
Bag \14,960
Shoes \23,100
【※価格は全て税込み表記】
・先行予約について
■先行予約：7月16日（水）12:00（正午）予約開始
・FRAY I.D OFFICIAL ONLINE STORE： https://fray-id.com/
・USAGI ONLINE： https://usagi-online.com/brand/frayid/
・MASH STORE
iOS: https://apps.apple.com/us/app/mash-store/id1623326415
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ms_lab.mashstore&pli=1(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ms_lab.mashstore&pli=1)
※各アイテム商品詳細ページの予定納期にもとづき順次販売
ホ・ジウォン（허지원）
生年月日：2000年9月4（24歳）
身長：165cm
韓国の人気ガールズグループ「CherryBullet」の元メンバー（センター）、Girlsplane999出演で話題。
BRAND CONCEPT
これからの時代をリードして行くスタイリングデザインを。
本来の洋服を着る「楽しさ」を取り戻せるよう、上質で品のある「エレガント」を先進的で自己表現豊かな「モード」に組み合わせ、次世代のニューモードキャリアを提案。
過去を壊し、ファッションを楽しむためのディレクションを、「モードな日常」のリアルな達成を楽しむブランドです。
■Official Online Store：
https://fray-id.com/
■Instagram：
https://www.instagram.com/fray_id/
■USAGI ONLINE：
https://usagi-online.com/brand/frayid/