【FRAY I.D(フレイアイディー)】ホ・ジウォンが魅せる2025年秋の最新コレクションを公開！WEB先行予約受付を7月16日(水)より同時スタート

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するレディースブランド「FRAY I.D（フレイ アイディー）」は、モデルのホ・ジウォンさんを起用した2025秋コレクションビジュアルの公開および商品ラインアップとWEB先行予約の受付を、2025年7月16日(水)12:00（正午）より、オフィシャルオンラインサイト、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE(マッシュストア)」およびECデパートメントストア「USAGI ONLINE（ウサギオンライン）」にてスタートいたします。

”Chaleur dʼAutomne” ー あたたかみのある秋

この秋FRAY I.Dが新たに提案するのは、

クラシカルなトラッドをやわらかな

フェミニンスタイルに溶け込ませたコレクション。

”Chaleur dʼAutomne”を体現する

大胆なチェック柄や艶やかで上質なレザー。

カラーパレットは、

ブラウン・クリームイエロー・モスグリーンといった

秋らしいトーンを中心に

遊び心のあるアクセントカラーを織り交ぜ、

奥行きのあるスタイルを演出。

フェミニンでありながら、芯のある大人の女性に寄り添う

“City Mode”。

FRAY I.Dならではのエッセンスを効かせた、

洗練された秋のスタイルをお楽しみください。

Jacket \48,400

Blouse \15,400

Knit skirt \19,800

Earring \7,920

Hair accessory \4,400

Shoes \ 31,900

Blouse \16,500

Camisole \13,970

Skirt \15,950

Hat \5,940

Bag \16,280

Shoes \27,500

Tops \14,300

Blouse \18,920

Pants \17,930

Earrings \7,920

Bag \16,940

Socks \3,960

Shoes \16,500

Knit tops \16,500

Skirt \22,990

Scarf \6,160

Earrings \6,380

Bag \16,500

Shoes \19,800

Jacket \25,960

Dress \25,300

Shoes \19,800

Jacket \23,100

Tops \15,400

Pants \19,800

Earrings \12,100

Bag \15,400

Belt \11,000

Shoes \16,500

Outer \44,990

Knit tops \21,450

Skirt \13,970

Globe \8,800

Shoes \23,100

Jacket \23,100

Dress \26,400

Earrings \6,380

Bag \14,300

Charm \9,900

Shoes \19,800

Jacket \27,500

Blouse \18,920

Pants \17,930

Bag \14,960

Shoes \23,100

【※価格は全て税込み表記】

・先行予約について

■先行予約：7月16日（水）12:00（正午）予約開始

・FRAY I.D OFFICIAL ONLINE STORE： https://fray-id.com/

・USAGI ONLINE： https://usagi-online.com/brand/frayid/

・MASH STORE

iOS: https://apps.apple.com/us/app/mash-store/id1623326415

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ms_lab.mashstore&pli=1(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ms_lab.mashstore&pli=1)

※各アイテム商品詳細ページの予定納期にもとづき順次販売

ホ・ジウォン（허지원）

生年月日：2000年9月4（24歳）

身長：165cm

韓国の人気ガールズグループ「CherryBullet」の元メンバー（センター）、Girlsplane999出演で話題。

BRAND CONCEPT

これからの時代をリードして行くスタイリングデザインを。

本来の洋服を着る「楽しさ」を取り戻せるよう、上質で品のある「エレガント」を先進的で自己表現豊かな「モード」に組み合わせ、次世代のニューモードキャリアを提案。

過去を壊し、ファッションを楽しむためのディレクションを、「モードな日常」のリアルな達成を楽しむブランドです。

■Official Online Store：

https://fray-id.com/

■Instagram：

https://www.instagram.com/fray_id/

■USAGI ONLINE：

https://usagi-online.com/brand/frayid/