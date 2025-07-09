【FRAY I.D(フレイアイディー)】ホ・ジウォンが魅せる2025年秋の最新コレクションを公開！WEB先行予約受付を7月16日(水)より同時スタート

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株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するレディースブランド「FRAY I.D（フレイ アイディー）」は、モデルのホ・ジウォンさんを起用した2025秋コレクションビジュアルの公開および商品ラインアップとWEB先行予約の受付を、2025年7月16日(水)12:00（正午）より、オフィシャルオンラインサイト、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE(マッシュストア)」およびECデパートメントストア「USAGI ONLINE（ウサギオンライン）」にてスタートいたします。




”Chaleur dʼAutomne” ー あたたかみのある秋　


この秋FRAY I.Dが新たに提案するのは、


クラシカルなトラッドをやわらかな


フェミニンスタイルに溶け込ませたコレクション。


”Chaleur dʼAutomne”を体現する


大胆なチェック柄や艶やかで上質なレザー。


カラーパレットは、


ブラウン・クリームイエロー・モスグリーンといった


秋らしいトーンを中心に


遊び心のあるアクセントカラーを織り交ぜ、


奥行きのあるスタイルを演出。


フェミニンでありながら、芯のある大人の女性に寄り添う


“City Mode”。


FRAY I.Dならではのエッセンスを効かせた、


洗練された秋のスタイルをお楽しみください。






Jacket \48,400


Blouse \15,400


Knit skirt \19,800


Earring \7,920


Hair accessory \4,400


Shoes \ 31,900






Blouse \16,500


Camisole \13,970


Skirt \15,950


Hat \5,940


Bag \16,280


Shoes \27,500






Tops \14,300


Blouse \18,920


Pants \17,930


Earrings \7,920


Bag \16,940


Socks \3,960


Shoes \16,500






Knit tops \16,500


Skirt \22,990


Scarf \6,160


Earrings \6,380


Bag \16,500


Shoes \19,800






Jacket \25,960


Dress \25,300


Shoes \19,800






Jacket \23,100


Tops \15,400


Pants \19,800


Earrings \12,100


Bag \15,400


Belt \11,000


Shoes \16,500






Outer \44,990


Knit tops \21,450


Skirt \13,970


Globe \8,800


Shoes \23,100






Jacket \23,100


Dress \26,400


Earrings \6,380


Bag \14,300


Charm \9,900


Shoes \19,800






Jacket \27,500


Blouse \18,920


Pants \17,930


Bag \14,960


Shoes \23,100



【※価格は全て税込み表記】



・先行予約について


■先行予約：7月16日（水）12:00（正午）予約開始
・FRAY I.D OFFICIAL ONLINE STORE： https://fray-id.com/


・USAGI ONLINE： https://usagi-online.com/brand/frayid/


・MASH STORE


　　iOS: https://apps.apple.com/us/app/mash-store/id1623326415


　　Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ms_lab.mashstore&pli=1(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ms_lab.mashstore&pli=1)
※各アイテム商品詳細ページの予定納期にもとづき順次販売




ホ・ジウォン（허지원）

生年月日：2000年9月4（24歳）


身長：165cm


韓国の人気ガールズグループ「CherryBullet」の元メンバー（センター）、Girlsplane999出演で話題。






BRAND CONCEPT

これからの時代をリードして行くスタイリングデザインを。


本来の洋服を着る「楽しさ」を取り戻せるよう、上質で品のある「エレガント」を先進的で自己表現豊かな「モード」に組み合わせ、次世代のニューモードキャリアを提案。


過去を壊し、ファッションを楽しむためのディレクションを、「モードな日常」のリアルな達成を楽しむブランドです。


■Official Online Store：


https://fray-id.com/


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https://usagi-online.com/brand/frayid/