海外の生成AI規制の“今”を解説──BiT&Company調査報告書が消費者庁より公開
株式会社BiT&Company
調査結果HP :
https://www.caa.go.jp/policies/future/national_research/contests_002
- 消費者保護に関する生成AIに関連する法規及びその所管状況・基本計画等
- 消費者保護に関する生成AI関連規制を行う当局が政策立案の基礎としている事実・社会状況等、それらを把握するための仕組み
- その他、消費者保護に関する生成AI関連の最近の動き
株式会社BiT＆Company（本社：東京都千代田区 、代表取締役：宮本駿）は、消費者庁より委託を受け、「令和6年度 海外主要国における消費者保護に関する生成AI関連の規制等の調査業務」を完了し、2025/6/5に消費者庁HPにて調査結果が公開されました。
本調査では、米英EUをはじめとする先進各国の消費者保護に関する生成AIの規制等の動向を調査・整理し、日本の消費者行政での政策立案・業務改革に活用できる知見をご提供させていただきました。
調査結果HP :
https://www.caa.go.jp/policies/future/national_research/contests_002
調査対象の国・地域
フランス、ドイツ、アイルランド、スウェーデン、英国、米国、オーストラリア、中国、韓国、シンガポール、インド、ブラジル、EU
主要調査項目- 政府機構内における消費者保護に関する生成AI関連規制を行う当局の位置づけ及びその概要
- 消費者保護に関する生成AIに関連する法規及びその所管状況・基本計画等
- 消費者保護に関する生成AI関連規制を行う当局が政策立案の基礎としている事実・社会状況等、それらを把握するための仕組み
- その他、消費者保護に関する生成AI関連の最近の動き