ファン必見！７月11日（金）より、ALANDのWEBコンテンツにIZ*ONE、AKB48出身の本田仁美（HITOMI）がリーダーを務める「SAY MY NAME」が登場！

株式会社アダストリア

株式会社アダストリア(本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長:木村 治)が展開する韓国発のセレクトブランドALAND(エーランド)は、2024年10月にデビューした多国籍ガールズグループ「SAY MY NAME(セイマイネーム)」が出演するWEBコンテンツを公式WEBストア and ST(アンドエスティ)で2025年7月11日(金)より公開します。公開を記念して同日より、国内全5店舗と公式WEBストア and STにて、税込み6,000円以上お買い上げ頂いたお客さまを対象に、全7種類のALAND限定オリジナルトレーディングカードを1枚プレゼントいたします。また、旗艦店「ALAND TOKYO」(東京・渋谷)では、2025年7月11 日(金)から2025年7月31日(木)までエントランスにてポップアップを開催し、今回のために撮り下ろした巨大ビジュアルや、メンバー着用コーディネートの展示、公式グッズを販売いたします。

ALANDは、韓国の新進デザイナーやサブカルチャーを発掘し、その価値を最も魅力的なかたちで発信する、唯一無二のライフスタイル型セレクトショップです。今回の“SAY MY NAME meets ALAND”と題したWEBコンテンツには、昨年デビューし、IZ*ONEおよびAKB48出身の本田仁美(HITOMI)さんがリーダーを務める多国籍ガールズグループ「SAY MY NAME」の皆さんに出演いただきました。

ALAND JAPANでは、韓国と日本の両カルチャーにルーツを持つ方々と共に、ブランドの魅力をより深く伝えていきたいと考えています。その中で、フレッシュな存在感を放つ「SAY MY NAME」は、HITOMIさんとMEIさんの2名の日本人メンバーを擁し、ALANDのビジョンと共通項があるグループです。撮影では、メンバーの自然な魅力を活かした“Sweet Casual”と、洗練された雰囲気を纏う“Mode Feminine”の2つのテーマを設定し、「SAY MY NAME」の多彩な表情がみえる特別なコンテンツに仕上がりました。

■”SAY MY NAME meets ALAND” 特設サイト

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/1304/table/2691_1_5834d2203790a2df9f02383097127434.jpg?v=202507100625 ]

■ノベルティについて

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/1304/table/2691_2_1280fa95ba54bc9c3112c9b0175b808a.jpg?v=202507100625 ]

■“SAY MY NAME meets ALAND” 「ALAND TOKYO」店限定のPOPUPについて

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/1304/table/2691_3_365f02670fa28084750d4a3783f350d9.jpg?v=202507100625 ]

<企画内容>

1. 巨大ビジュアルが登場

エントランススペースに、今回のために撮り下ろした「SAY MY NAME」の巨大ビジュアルが登場します。

2. メンバー着用のコーデを展示

エントランススペースに、撮影時にメンバーが着用したコーディネートを展示いたします。

3. 「SAY MY NAME」の公式グッズも販売

アクリルスタンドやヘアクリップなどの公式グッズの他、ファンミーティングにて限定販売された「2025 SAY MY NAME 1st FANMEETING in JAPAN “Hello My LOVvmE”」のグッズも販売予定です。

■「SAY MY NAME(セイマイネーム)」について

iNKODEから10月16日に韓国でデビュー。

IZ*ONE、AKB48出身の本田仁美(HITOMI)がリーダーを務める多国籍ガールズグループ。

「それぞれ違う傷や痛みを持って出会った少女たちが、一緒に痛みと悲しみを克服し、みなさんに幸せを与えながらともに進んでいく」というコンセプトで、グループ名には「つらい時は私たちの名前を呼んで」という意味が込められている。

■ALANDについて

ALANDは、2005年に設立され、韓国の新進デザイナーとサブカルチャーを発掘し、その価値を最も魅力的な手法でマーケットに発信する唯一のセレクトショップです。単にモノを売り買いする場所でなく、ファッション、デザイン、文化を感じることができる空間を提案しています。韓国では明洞、ホンデ、カロスキルといったトレンド発信地を含め直営店を10店舗もち、韓国外ではアメリカ、タイ、インドネシア、日本でグローバル展開をしています。

<公式WEBストア and ST(アンドエスティ)> https://www.dot-st.com/aland/

<Instagram> @aland_jp(https://www.instagram.com/aland_jp/?hl=ja)

■株式会社アダストリアグループについて

アダストリアグループは、45以上のアパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール&メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アダストリア・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などをグループに持つマルチカンパニーです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

<本部所在地> 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

<URL> https://www.adastria.co.jp/

<Instagram> https://www.instagram.com/adastria_official/