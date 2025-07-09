【次念序】 暑い夏にガツンと旨い一杯を！「冷し汁なし担々」夏季限定販売！
人気の冷やかけも同時販売。
「冷し汁なし担々」のこだわり
香り高い胡麻の風味に、花椒（ホアジャオ）の痺れる辛さとラー油のピリッとした刺激が絶妙に絡み合う、多彩な味わいの冷たい一杯です。
冷し汁なし担々
■販売商品
冷し汁なし担々（並）890円
サイズ：並・大
※同時販売商品
冷やかけ（並）790円
茗荷冷やかけ（並）940円
サイズ：並・大
■販売店舗
次念序 鴻巣
次念序 モラージュ菖蒲
次念序 ふかや花園プレミアム・アウトレット
次念序 イオンモール浦和美園
(https://www.google.com/maps/place/%E6%AC%A1%E5%BF%B5%E5%BA%8F+%E3%81%B5%E3%81%8B%E3%82%84%E8%8A%B1%E5%9C%92%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%9F%E3%82%A2%E3%83%A0%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E5%BA%97/@36.133838,139.251042,11z/data=!4m6!3m5!1s0x601ed15dccf1aad1:0x7fbcab7c82f0e79b!8m2!3d36.1338376!4d139.2510418!16s%2Fg%2F11thg0vsbp?hl=ja&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDMxMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)
※予告なく終売する可能性がございます。
次念序鴻巣（本店）
株式会社 松富士食品について
【会社名】 株式会社 松富士食品
【所在地】 東京都千代田区内神田2-2-5 光正ビル7F
【代表取締役】 竹田和重
【創業】 2005年4月18日
【設立】 2008年11月
【事業内容】 1. 飲食店の運営 2. 食品の製造販売
【ブランド】六厘舎/舎鈴/東京つけめん 久臨/ジャンクガレッジ/タンメン トナリ/次念序
【企業サイト】https://www.mtfj.co.jp/
【通販サイト】https://rokurinsha-onlineshop.com/
問合せ先
https://mtfj.co.jp/inquiry/