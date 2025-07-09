令三社、Haierの独自経営モデル「RenDanHeYi Japan リサーチセンター」を日本初設立

株式会社令三社

株式会社令三社（本社：東京都／代表取締役：山田 裕嗣）は、グローバル家電大手Haierグループと連携し、同社の経営モデル「RenDanHeYi（人単合一、以下RDHY）」の啓蒙・研究拠点となる「RenDanHeYi Japan リサーチセンター」を日本に設立します。

本リサーチセンターは、世界各国で展開される「RDHYモデル」および「顧客とのゼロ距離」の思想に関する研究ネットワークにおける日本拠点として位置づけられ、令三社がその設立・運営を全面的に担います。

■ 背景と目的：経営モデルの進化に、日本から貢献を

RDHYは、「すべての従業員を起業家と位置づけ、顧客価値に最短距離で向き合う」ことを軸とした先進的な経営モデルです。Haierではこの思想を元に、130,000人の従業員を4,000社以上のマイクロ・エンタープライズ（小規模事業体）に再編し、世界的な業績と高い組織活性を同時に実現しています。

令三社は、組織研究の一環として、Haierが20年以上かけて築いたRDHYモデルに注目し、その価値を国内の経営者・実務家へ広めるため、RDHYの発信・翻訳・事例化・実装支援を行うリサーチセンターを開設する運びとなりました。

令三社 RenDanHeYi Japan リサーチセンター公式ページ

https://r3s.jp/rdhy-japan

■ RDHYモデルとは

RDHYは、以下6つを中心原則とするHaierの独自経営モデルです。

- 人的価値の最大化- 顧客とのゼロ距離- 起業家精神こそ変革の原動力- ME・EMCビジネスモデルの持続的進化- 共創・共益を促す仕組み- 誠実さはすべての行動の土台

Haierの経営モデルは、世界的にも高い評価を得ています。このモデルの創設者であり、名誉会長である張瑞敏氏は、2023年に世界的な経営思想のランキングである『Thinkers50』 において「Lifetime Achievement Award（生涯功労賞）」を受賞し、殿堂入りを果たしました（※1）。また、ハーバード・ビジネス・スクールのケーススタディ（※2）などにも取り上げられ、学術的にも高い評価を得ています。

（※1） https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=32792

（※2） https://thinkers50.com/biographies/zhang-ruimin/

■ 今後の展望

令三社はRenDanHeYi Japan リサーチセンターを基点に、以下の活動を推進します。

- RDHYの研究・翻訳・出版（関連書籍の日本語版刊行予定）- 企業変革支援・事例研究- 国際的ネットワークとの連携（ZeroDXアワード、日本ノミネート支援）- 啓蒙・実践者コミュニティ形成



令三社は、RDHYという単なる経営手法を超えた思想の価値を日本から再定義し、次の時代の組織と経営の可能性を切り拓いてまいります。

■ 設立記念イベント概要

RenDanHeYi Japan リサーチセンター設立を記念して、Haierグループ 名誉会長・張瑞敏氏が来日し、設立記念講演会を実施いたします。

経営者および経営層の方々を対象にした完全招待制のイベントのため、取材や参加をご希望の方は下部よりお問い合わせください。

《RenDanHeYi Japan リサーチセンター設立記念講演会》

日時：2025年8月5日（火）

内容：（予定）

- Haierグループ創業者 兼 名誉会長張瑞敏氏による基調講演- Haierグループ日本地域における実践- ZeroDXアワード（RDHYの国際実践企業表彰）紹介- 日本企業によるRDHY実践事例紹介（株式会社ガイアックス、株式会社ピープルドット、株式会社ネットプロテクションズ）- RenDanHeYi Japan リサーチセンター設立アナウンス

取材・参加のお問い合わせ先

Email：info@r3s.jp

■ 令三社会社概要

称号：株式会社令三社

所在地：東京都杉並区

設立：2021年10月

代表取締役：山田 裕嗣

事業内容：組織デザインおよび組織開発施策支援、組織モデルの研究開発

URL：https://r3s.jp/