ライフデザイン・カバヤは、Tran Duc社と共催で、ベトナムにおける木造建築の推進を目的としたラウンドテーブル型の配信セミナーを開催しました

ライフデザイン・カバヤ株式会社

ライフデザイン・カバヤ株式会社（代表取締役社長：窪田健太郎/本社：岡山県岡山市）は、ベトナム現地のグリーンプロダクツ企業であるTran Duc社（チャンドゥック社 CEO：Tran Duc Hieu/本社：ベトナム ホーチミン市）と共催で、2025年６月24日に、第４回「NetZero Roundtable（ネットゼロラウンドテーブル）」を開催しました。

第４回ラウンドテーブルセミナー動画 :https://youtu.be/Q5rKYj2XKzY

「NetZero Roundtable」は、Tran Duc社が立ち上げたセミナーイベントで、ベトナムにおける建築のグリーン化や持続可能な環境に配慮した建築の推進を目指した、ラウンドテーブル型の配信セミナーです。

今回、第4回目となるNetZero Roundtableは、2025年3月に開催された第３回目に引き続き、当社とTran Duc社の共催で開催しました。

前回は、ハノイ市でベトナム建設省傘下の建設科学技術所(IBST)と連携し建築したIBST木造モデルハウスにて、そして今回は、ホーチミン市のTran Duc社が持つ家具製造工場内にある、軽量鉄骨のモジュールハウス「Ecolux Homes（エコラックスホームズ）」のモデルハウスにて開催しました。

今回のテーマは、「新時代における建築・建設業界」とし、計4名の講演者が参加。当社からは、代表取締役社長 窪田健太郎が講演者として参加しました。世界情勢踏まえ国内外の視点の取り入れた企業戦略や、プレハブ住宅やベトナム現地の木造建築製造者規格の作成を含めネットゼロに向けた取り組みなど、ベトナムの建築・建設業界について議論を交わしました。

＜講演者＞

・建築家 Tran Thi Ngu Ngon（チャン・ティ・グンゴン）氏 〈Tropical Space社 創設者〉

・ベトナム初の不動産ビジネススクール Vo Nhat Lieu（ヴォー・ニャット・リュウ）氏 〈Propiin社 創設者〉

・Tran Duc社 Vu Duy Binh氏(ヴ・ズイ・ビン) 氏 〈Tran Duc社 セールス・マーケット開発ディレクター〉

・ライフデザイン・カバヤ株式会社 窪田健太郎 〈ライフデザイン・カバヤ株式会社 代表取締役社長〉

▼第4回目のラウンドテーブルセミナー動画

https://youtu.be/Q5rKYj2XKzY

▼これまでのラウンドテーブルセミナー アーカイブ動画

https://tranduc.com/sustainability/net-zero/net-zero-series

関連のプレスリリース

■2025.7/4「CLT製造設備を含む、約16万平方メートル 規模の3階建てベトナム新工場の起工式」と「Tran Duc社創立24周年記念式典」に出席

┗https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000310.000026371.html

■2025.1/29 Tran Duc社とベトナムでの木造建築普及に向けた相互協力に関するMOUを締結

┗https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000282.000026371.html

Tran Duc社（https://tranduc.com/）

Tran Duc社は、建築・建設・製造の分野で事業を展開している企業で、熱帯気候に適した木材処理技術を自社で持ち、木質建材や木質製品を製造・販売するとともに様々な建物の建築設計・建設をしています。その他にも、軽量鉄骨のモジュールハウスの販売や、ハイブランドホテルやリゾート向けの家具の製造・販売、高級リゾートの建設・運営と、計4つのブランド（Tran Duc Furnishings、Tran Duc Homes、Modulux Homes、An Lam Retreats）でグローバルに事業を展開。2001年に設立され、従業員数は2,000人以上で、合わせて120,000平方メートル の面積となる２つの工場を所有しています。

Tran Duc社は、ベトナムにおいて持続可能で環境に優しい建材の開発と応用に注力し、建設業界における「グリーン化」のトレンド促進に貢献しています。

ライフデザイン・カバヤ株式会社（https://lifedesign-kabaya.co.jp/）

ライフデザイン・カバヤは、『中国ブロック4年連続No.1（2020～2023年度 低層住宅着工棟数）』『岡山県８年連続No.1（2016～2023年度 低層住宅着工棟数）』を獲得しています。（住宅産業研究所調べ）

当社は、1972年に岡山で設立された住宅会社で、現在、岡山・広島・香川・愛媛・兵庫・鳥取・福岡・沖縄・東京に販売拠点を設けており、現在、10支店・38棟のモデルハウスを展開しています。（https://lifedesign-kabaya.co.jp/company/summary/）住宅事業の枠を超え、国産木材を使った新建材CLT事業、不動産事業、リフォーム事業、エクステリア事業、海外事業、特建事業など幅広く手掛けています。

▼会社概要

商号：ライフデザイン・カバヤ株式会社

設立：1972年12月1日

代表取締役社長：窪田健太郎

本社：〒700-0964 岡山県岡山市北区中仙道二丁目9-11



▼事業内容

建築工事の請負及び施工に関する事業／上記事業に関するフランチャイズチェーン事業／建築物の設計及び工事監理に関する事業／土木工事の設計、請負、施工及び監理に関する事業／リフォーム及びエクステリア等の設計、請負、施工及び監理に関する事業／不動産の売買及び仲介に関する事業／不動産の管理及びコンサルタントに関する事業／風力・太陽光・地熱の利用等による発電並びに電気・熱の供給に関する事業／清掃事業／警備事業／損害保険代理店事業及び生命保険の募集に関する業務／前各号に付帯関連する一切の事業