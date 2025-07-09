【参院選2025】 10政党の代表者が「選挙公約」をプレゼンする特別生放送 7/10 19時45分～、ニコニコで開催決定

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴは、2025年7月10日（木）19時45分より、7月20日（日）に投開票を控えた参議院選挙に向けた特別イベント「【参院選2025】『選挙公約』10連発！政党代表者がプレゼン 主催：ニコニコ」を開催します。この模様は、ドワンゴが運営するライブ配信サービス「ニコニコ生放送」をはじめ、ニコニコニュース公式YouTubeチャンネル、公式Xにて生配信します。

本イベントでは、自由民主党、立憲民主党、公明党、日本維新の会、日本共産党、国民民主党、れいわ新選組、参政党、社会民主党、日本保守党の10政党から代表者が登壇します。（登壇順は概要に記載）各党は持ち時間10分で自党の公約をプレゼンし、重点政策や主張を視聴者に向けて発信します。討論形式とは異なり、各党が同一条件で公約を発表することで、視聴者は一つ一つの政策や主張にじっくり向き合って比較・検討することができます。

┃企画概要

■企画名：【参院選2025】「選挙公約」10連発！政党代表者がプレゼン 主催：ニコニコ

■主催：ニコニコ

■実施日時：2025年7月10日（木）19時45分～

■登壇者および登壇順（敬称略）

20時00分～ 国民民主党 浜口誠 政務調査会長兼役員室長

20時15分～ 立憲民主党 長妻昭 代表代行・政策統括

20時30分～ 社会民主党 大椿ゆうこ 副党首

21時00分～ 日本維新の会 青柳仁士 政務調査会長

21時15分～ 日本共産党 山添拓 政策委員長

21時30分～ 自由民主党 松本洋平 政務調査会副会長 兼 事務局長

21時45分～ 公明党 伊佐進一 党中央幹事

22時15分～ れいわ新選組 山本太郎 代表

22時30分～ 参政党 神谷宗幣 代表

※登壇者および登壇時間は変更となる場合がございます。

※日本保守党の登壇者および登壇時間は現在調整中です。

※企画の途中で休憩時間を挟みます。

■動画URL：＜ニコニコ生放送＞https://live.nicovideo.jp/watch/lv348162371

＜公式YouTube＞https://www.youtube.com/@niconico_news

＜公式X＞https://x.com/nico_nico_news