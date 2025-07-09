チョコプラ、コットン、島田珠代、ガンバレルーヤ、おばあちゃん！新加入！映像コントシアター「ポンヌフ」シーズン３始動！

吉本興業株式会社

吉本興業株式会社とKDDI株式会社は、芸人自らが企画から出演まで手掛ける映像コントシアター「ポンヌフ」のシーズン3を、今回は縦型ショート動画形式で始動します。

「ポンヌフ」シーズン3は、2025年7月14日(月)を皮切りに、若手からベテランまで、8組の芸人が各9話ずつ、スマホ特化型ショート動画をコント形式でオール新作・オール無料でお届けします。

シーズン3では、吉本興業所属のピン芸人「おばあちゃん」を大家とする「メゾンドポンヌフ」という、各出演者が同じアパートに住んでいるという設定のもと、「エレガント人生」、「ガンバレルーヤ」、「コットン」、「シネマンガテレビ」、「島田珠代&ロングコートダディ」、「中川家」、「チョコレートプラネット」に加えて、最後にはシークレットであの人も登場します。

「メゾンドポンヌフ」は、”ポンヌフの橋のたもとにある小さなアパートで、入居条件はおもしろいかどうか。おばあちゃんのお眼鏡にかなったおもしろいひとたちが、繰り広げるアパートでの日々をのぞく”、という設定で、各出演者のSNSアカウントを中心に、ポンヌフ公式TikTokやポンヌフ公式Instagramでも配信してまいります。

「ポンヌフ」では芸人たちが思う存分おもしろいに取り組みます。おもしろいにふれるあなたの毎日もまたもっともっとおもしろくなりますように。パワーアップして帰ってきた「ポンヌフ」にご期待ください。さぁ、笑いながら、みんなで。

◆番組公式サイト・SNS

公式ホームページ：https://pontneuf-cinema.com

公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/pontneuf_cinema

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@pontneuf_cinema

公式 Instagram：https://www.instagram.com/pontneuf_cinema

◆配信予定のYouTubeアカウント一覧 【50音順】

・エレガント人生チャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCrBouOg0-MrisG69ew1Lt7g

・ガンバレルーヤ official channel

https://www.youtube.com/channel/UCo0uA8r3g3PrvXpU81ujKMQ

・コットンシアター

https://www.youtube.com/@%E3%82%B3%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%82%BF%E3%83%BC

・シネマンガテレビ

https://www.youtube.com/channel/UCZhQON4SjcmJdOKD0vXFpzw

・珠代のチョモランマチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCrhnJ05bBI1ytMsD-88DdTg

・中川家チャンネル

https://www.youtube.com/@nakagawake-channel

・チョコレートプラネット チャンネル

https://www.youtube.com/@chocoplach

・シークレット1組

◆ポンヌフキービジュアル

◆ポンヌフSeason3 出演者イラスト

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