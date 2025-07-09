『雀龍門M』『Amazonギフトカード』や『ABC-MART GIFTCARD』が抽選で当たる「一局戦アガリチャレンジキャンペーン＜前半＞」開催！抽選でデジコが当たるSNSキャンペーンも同時開催
エヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、PCとスマートフォン向け超美麗本格3D麻雀ゲーム『雀龍門M』にて、2025年7月9日(水)より「一局戦アガリチャレンジキャンペーン<前半>」および、SNSキャンペーンの開催をお知らせします。
■一局戦アガリチャレンジキャンペーン<前半>
≪開催期間≫
2025年7月9日(水) 12時00分 ～ 2025年7月15日(火) 21時59分まで
▼一局戦対局可能時間
期間中毎日 12時00分 ～ 14時59分、19時00分 ～ 21時59分 の二部制
≪イベント詳細≫
https://jmm.ncsoft.jp/news_detail?seqNo=24337
≪概要≫
キャンペーン期間中、雀龍門Mの対局モード「一局戦」で一定の和了点以上で和了ると、総額6万円分のAmazonギフトカードやABC-MART GIFTCARDを、抽選で前/後半合計52名様にプレゼントします。
前半では、ABC-MART GIFTCARD 3,000円分を抽選で6名様にプレゼントします。
また、7月23日(水)から開催予定の後半では、賞品ラインアップを一部変更して開催予定となりますので、ぜひ両期間ともキャンペーンにご参加ください。
【一局戦とは】
三麻ルールでオーラス一局のみ対局するモードです。
1対局あたり約5分以内で決着するので、気軽にお楽しみいただけます。
≪和了点と各賞品について≫
【A賞】Amazonギフトカード 10,000円分 1名様
【B賞】Amazonギフトカード 5,000円分 2名様
・応募券［金］：役満以上
【C賞】ABC-MART GIFT CARD 3,000円分 6名様
・応募券［桃］：倍満～三倍満
【D賞】Amazonギフトカード 1,000円分 5名様
【E賞】Amazonギフトカード 500円分 10名様
・応募券［白］：満貫～跳満
≪賞品のご紹介≫
＜ABC-MART GIFT CARD＞
全国のABC-MART実店舗、オンラインストアにてご利用いただけます。
※百貨店など一部の店舗をのぞく
≪『ABC-MART GIFT CARD』の詳細はこちら≫
https://www.abc-mart.net/shop/contents2/giftcard.aspx
■「一局戦アガリチャレンジリポストキャンペーン<前半>」開催
≪開催期間≫
2025年7月9日(水) 13時00分 ～ 2025年7月15日(火) 23時59分まで
≪キャンペーン詳細≫
https://x.com/Janryumon_M
※キャンペーンの詳細は2025年7月9日(水) 13時に投稿予定のキャンペーンポストをご確認ください
≪概要≫
「一局戦アガリチャレンジキャンペーン<前半>」の開催を記念して、「一局戦アガリチャレンジリポストキャンペーン<前半>」を開催予定です。
雀龍門MのX公式アカウント( https://x.com/Janryumon_M )をフォローして、当キャンペーン対象ポストをリポストしていただいた方の中から抽選で3名様にデジコ 500円分をプレゼントします。
■雀龍門Mとは
リアル麻雀の最高峰。
シリーズ累計200万人以上が遊んだ本格オンライン麻雀ゲーム『雀龍門』シリーズの最新作が登場！
リアルに再現された麻雀の臨場感を体感できる『雀龍門M』は、PCとスマホで全国のプレイヤーを相手に、いつでも、どこでも、誰とでも、簡単に白熱した対局を楽しめます。
また、ゲーム内で使用されるアバターのボイスには、金元寿子・生天目仁美・甲斐田裕子をはじめとする豪華声優陣を起用しています。
▼今すぐダウンロード
https://jmm.onelink.me/RSbt/PRrelease
■タイトル情報
タイトル名：雀龍門M
ジャンル：超美麗本格3D麻雀
サービス開始日：2020年8月19日
価格：ダウンロード無料・アイテム課金有り
対応OS：iOS 13以降 / Android 6.0以降 / Windows 10 64bit
開発：NC Japan K.K.
運営元：NC Japan K.K.
コピーライト：(c) NC Japan K.K. All Rights Reserved.
公式サイト： https://jmm.ncsoft.jp/
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※当プレスリリースの内容は2025年7月9日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。