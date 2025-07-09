『雀龍門M』『Amazonギフトカード』や『ABC-MART GIFTCARD』が抽選で当たる「一局戦アガリチャレンジキャンペーン＜前半＞」開催！抽選でデジコが当たるSNSキャンペーンも同時開催

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エヌ・シー・ジャパン株式会社

エヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、PCとスマートフォン向け超美麗本格3D麻雀ゲーム『雀龍門M』にて、2025年7月9日(水)より「一局戦アガリチャレンジキャンペーン<前半>」および、SNSキャンペーンの開催をお知らせします。




■一局戦アガリチャレンジキャンペーン<前半>




≪開催期間≫


2025年7月9日(水) 12時00分 ～ 2025年7月15日(火) 21時59分まで
▼一局戦対局可能時間
期間中毎日　12時00分 ～ 14時59分、19時00分 ～ 21時59分　の二部制


≪イベント詳細≫


https://jmm.ncsoft.jp/news_detail?seqNo=24337


≪概要≫


キャンペーン期間中、雀龍門Mの対局モード「一局戦」で一定の和了点以上で和了ると、総額6万円分のAmazonギフトカードやABC-MART GIFTCARDを、抽選で前/後半合計52名様にプレゼントします。


前半では、ABC-MART GIFTCARD 3,000円分を抽選で6名様にプレゼントします。


また、7月23日(水)から開催予定の後半では、賞品ラインアップを一部変更して開催予定となりますので、ぜひ両期間ともキャンペーンにご参加ください。


【一局戦とは】


三麻ルールでオーラス一局のみ対局するモードです。


1対局あたり約5分以内で決着するので、気軽にお楽しみいただけます。


≪和了点と各賞品について≫


【A賞】Amazonギフトカード 10,000円分　1名様


【B賞】Amazonギフトカード 5,000円分　2名様


・応募券［金］：役満以上


【C賞】ABC-MART GIFT CARD 3,000円分　6名様


・応募券［桃］：倍満～三倍満


【D賞】Amazonギフトカード 1,000円分　5名様


【E賞】Amazonギフトカード 500円分　10名様
・応募券［白］：満貫～跳満


≪賞品のご紹介≫


＜ABC-MART GIFT CARD＞


全国のABC-MART実店舗、オンラインストアにてご利用いただけます。


※百貨店など一部の店舗をのぞく
≪『ABC-MART GIFT CARD』の詳細はこちら≫


https://www.abc-mart.net/shop/contents2/giftcard.aspx



■「一局戦アガリチャレンジリポストキャンペーン<前半>」開催




≪開催期間≫


2025年7月9日(水) 13時00分 ～ 2025年7月15日(火) 23時59分まで


≪キャンペーン詳細≫


https://x.com/Janryumon_M


※キャンペーンの詳細は2025年7月9日(水) 13時に投稿予定のキャンペーンポストをご確認ください


≪概要≫


「一局戦アガリチャレンジキャンペーン<前半>」の開催を記念して、「一局戦アガリチャレンジリポストキャンペーン<前半>」を開催予定です。


雀龍門MのX公式アカウント( https://x.com/Janryumon_M )をフォローして、当キャンペーン対象ポストをリポストしていただいた方の中から抽選で3名様にデジコ 500円分をプレゼントします。



■雀龍門Mとは


リアル麻雀の最高峰。


シリーズ累計200万人以上が遊んだ本格オンライン麻雀ゲーム『雀龍門』シリーズの最新作が登場！


リアルに再現された麻雀の臨場感を体感できる『雀龍門M』は、PCとスマホで全国のプレイヤーを相手に、いつでも、どこでも、誰とでも、簡単に白熱した対局を楽しめます。




また、ゲーム内で使用されるアバターのボイスには、金元寿子・生天目仁美・甲斐田裕子をはじめとする豪華声優陣を起用しています。




▼今すぐダウンロード


https://jmm.onelink.me/RSbt/PRrelease




■タイトル情報


タイトル名：雀龍門M


ジャンル：超美麗本格3D麻雀


サービス開始日：2020年8月19日


価格：ダウンロード無料・アイテム課金有り


対応OS：iOS 13以降 / Android 6.0以降 / Windows 10 64bit


開発：NC Japan K.K.


運営元：NC Japan K.K.


コピーライト：(c) NC Japan K.K. All Rights Reserved.


公式サイト： https://jmm.ncsoft.jp/


公式X(旧Twitter)： https://x.com/Janryumon_M


公式LINE@： https://line.me/R/ti/p/%40528yxzaq


公式Facebook： https://www.facebook.com/JANRYUMONM


公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCiW5zqujNwZX5EsYvO2YhRQ


公式Discord：https://t.co/vSpt17Hcq9?amp=1




※当プレスリリースの内容は2025年7月9日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。