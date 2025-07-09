『雀龍門M』『Amazonギフトカード』や『ABC-MART GIFTCARD』が抽選で当たる「一局戦アガリチャレンジキャンペーン＜前半＞」開催！抽選でデジコが当たるSNSキャンペーンも同時開催

エヌ・シー・ジャパン株式会社

エヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、PCとスマートフォン向け超美麗本格3D麻雀ゲーム『雀龍門M』にて、2025年7月9日(水)より「一局戦アガリチャレンジキャンペーン<前半>」および、SNSキャンペーンの開催をお知らせします。

■一局戦アガリチャレンジキャンペーン<前半>

≪開催期間≫

2025年7月9日(水) 12時00分 ～ 2025年7月15日(火) 21時59分まで

▼一局戦対局可能時間

期間中毎日 12時00分 ～ 14時59分、19時00分 ～ 21時59分 の二部制

≪イベント詳細≫

https://jmm.ncsoft.jp/news_detail?seqNo=24337

≪概要≫

キャンペーン期間中、雀龍門Mの対局モード「一局戦」で一定の和了点以上で和了ると、総額6万円分のAmazonギフトカードやABC-MART GIFTCARDを、抽選で前/後半合計52名様にプレゼントします。

前半では、ABC-MART GIFTCARD 3,000円分を抽選で6名様にプレゼントします。

また、7月23日(水)から開催予定の後半では、賞品ラインアップを一部変更して開催予定となりますので、ぜひ両期間ともキャンペーンにご参加ください。

【一局戦とは】

三麻ルールでオーラス一局のみ対局するモードです。

1対局あたり約5分以内で決着するので、気軽にお楽しみいただけます。

≪和了点と各賞品について≫

【A賞】Amazonギフトカード 10,000円分 1名様

【B賞】Amazonギフトカード 5,000円分 2名様

・応募券［金］：役満以上

【C賞】ABC-MART GIFT CARD 3,000円分 6名様

・応募券［桃］：倍満～三倍満

【D賞】Amazonギフトカード 1,000円分 5名様

【E賞】Amazonギフトカード 500円分 10名様

・応募券［白］：満貫～跳満

≪賞品のご紹介≫

＜ABC-MART GIFT CARD＞

全国のABC-MART実店舗、オンラインストアにてご利用いただけます。

※百貨店など一部の店舗をのぞく

≪『ABC-MART GIFT CARD』の詳細はこちら≫

https://www.abc-mart.net/shop/contents2/giftcard.aspx

■「一局戦アガリチャレンジリポストキャンペーン<前半>」開催

≪開催期間≫

2025年7月9日(水) 13時00分 ～ 2025年7月15日(火) 23時59分まで

≪キャンペーン詳細≫

https://x.com/Janryumon_M

※キャンペーンの詳細は2025年7月9日(水) 13時に投稿予定のキャンペーンポストをご確認ください

≪概要≫

「一局戦アガリチャレンジキャンペーン<前半>」の開催を記念して、「一局戦アガリチャレンジリポストキャンペーン<前半>」を開催予定です。

雀龍門MのX公式アカウント( https://x.com/Janryumon_M )をフォローして、当キャンペーン対象ポストをリポストしていただいた方の中から抽選で3名様にデジコ 500円分をプレゼントします。

■雀龍門Mとは

リアル麻雀の最高峰。

シリーズ累計200万人以上が遊んだ本格オンライン麻雀ゲーム『雀龍門』シリーズの最新作が登場！

リアルに再現された麻雀の臨場感を体感できる『雀龍門M』は、PCとスマホで全国のプレイヤーを相手に、いつでも、どこでも、誰とでも、簡単に白熱した対局を楽しめます。

また、ゲーム内で使用されるアバターのボイスには、金元寿子・生天目仁美・甲斐田裕子をはじめとする豪華声優陣を起用しています。

▼今すぐダウンロード

https://jmm.onelink.me/RSbt/PRrelease

■タイトル情報

タイトル名：雀龍門M

ジャンル：超美麗本格3D麻雀

サービス開始日：2020年8月19日

価格：ダウンロード無料・アイテム課金有り

対応OS：iOS 13以降 / Android 6.0以降 / Windows 10 64bit

開発：NC Japan K.K.

運営元：NC Japan K.K.

コピーライト：(c) NC Japan K.K. All Rights Reserved.

公式サイト： https://jmm.ncsoft.jp/

公式X(旧Twitter)： https://x.com/Janryumon_M

公式LINE@： https://line.me/R/ti/p/%40528yxzaq

公式Facebook： https://www.facebook.com/JANRYUMONM

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCiW5zqujNwZX5EsYvO2YhRQ

公式Discord：https://t.co/vSpt17Hcq9?amp=1

※当プレスリリースの内容は2025年7月9日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。