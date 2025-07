ラピュタロボティクスの自在型自動倉庫「ラピュタASRS」が文具・オフィス関連商材を扱う専門商社／東京エコールの新物流拠点で採用決定。1,500平米の設置規模において自動倉庫内で荷合せまでを自動化。

ラピュタロボティクス株式会社

物流向けロボティクスソリューションを提供するラピュタロボティクス株式会社(東京都江東区、代表取締役 CEO:モーハナラージャー・ガジャン、以下、ラピュタロボティクス)は、株式会社東京エコール(東京都中央区、代表取締役社長:杉山 一徳、以下、東京エコール)の新たな物流拠点にて、自在型自動倉庫「ラピュタASRS」が採用されたことをお知らせいたします。

東京エコール新物流拠点におけるラピュタASRS導入予定3Dイメージ

●導入の背景

東京エコールは、より効率的かつ柔軟性の高い物流体制の実現を目指して新たな物流拠点の構築を検討してきましたが、ラピュタロボティクスが提供するラピュタASRSが、物流における省力化や物量に応じた柔軟な対応を可能とする最適な自動化ソリューションであると評価され、採用に至りました。

●東京エコールにおける自在型自動倉庫「ラピュタASRS」採用のポイント

1. 荷合わせ業務の一元化による省力化

従来のオペレーションで課題となっていた「荷合わせ」作業に対しては、ラピュタASRSではピッキング時に自動倉庫から出庫するのではなく、ピッキングで集品したオーダー(出荷用)ビンを自動倉庫内で取り回すことが可能であり、この特徴を活かして自動倉庫内で荷合わせ作業までを自動化することで、荷合わせ用のスペースと時間を削減することが可能となります。

2. 物量変動への柔軟な対応

今後予想される取り扱いSKU数の拡大や物量の変動に対しては、ラピュタASRSは柔軟に規模拡大に対応できる拡張性を備えており、中長期的な業務・業容の変化にも追随することが可能となります。

3. 複雑なオペレーションにも柔軟に対応できる「自在性」

文具やオフィス用品の倉庫では、バラオーダー対応でピッキング時に小箱のばらし作業が発生するなど、棚前作業や出荷先ごとの細かく複雑なオペレーションが数多く存在しますが、ラピュタASRSは、それらの要件に応じたカスタマイズにも対応することで、現場ニーズに対応した専用のシステムを構築し、真の高生産性を発揮します。

4. 大規模設置への対応力

今回の導入は設置面積1,500平方メートル を超える大型案件となっており、大規模な自動倉庫構築においてもラピュタASRSが最適なソリューションであるとの評価を受けました。

自在型自動倉庫「ラピュタASRS」の商品詳細はこちら

https://www.rapyuta-robotics.com/ja/solutions-asrs/

今後もラピュタロボティクスと東京エコールはラピュタASRSを活用し、物流におけるさまざまな課題解決に向けて取り組んでまいります。

●株式会社東京エコール 専務取締役 管理本部長 日下 太郎様

当社はこれまで関東エリアに配置する既存の拠点で物流業務を展開してまいりましたが、建屋の老朽化や人手不足への対応、ユーザー様への直送ニーズの拡大などといった課題を受け、新たな物流センターの構築を決断いたしました。

その中で、いかに効率的かつ柔軟にオペレーションを設計できるかが大きな検討ポイントでしたが、ラピュタASRSは、従来課題となっていた荷合わせ作業を大きく省力化できる点や、将来的なSKUの増加にも対応できる柔軟性、さらに大規模な拠点でも運用可能なスケーラビリティを備えており、当社の目指す新しい物流体制に最も適したソリューションであると判断いたしました。

ラピュタロボティクス社と共に次世代の物流センターを創り上げていけることを大変心強く感じております。

●株式会社東京エコールについて

所在地:東京都中央区日本橋横山町9番15号

代表取締役社長:杉山 一徳

事業内容:東京エコールは「オフィス用品」「OA機器」「文具事務用品」といったビジネスや暮らしに密着した商材や、販売企画・サービスを提供する専門商社です。販売店や法人ユーザーの課題・ニーズに対して、商材やサービスの提案をベースとし、販売支援・物流支援を行っています。

URL:https://www.tokyo-ecole.co.jp/

●ラピュタロボティクスについて

ラピュタロボティクスは、アインシュタインをはじめ、数々の著名研究者を輩出しているチューリッヒ工科大学(ETH Zürich)発のベンチャー企業です。「ロボットを便利で身近に」(Making robotics attainable and useful for anyone)をビジョンに掲げ、世界最先端の制御技術および人工知能技術を活用した次世代クラウドロボティクスプラットフォームの開発と、ロボットソリューションの開発・導入・運用支援を行っています。世界30ヵ国以上から結集した、高い開発技術力を誇る優秀なエンジニアとバイリンガルでロボティクスに精通した営業チーム、カスタマーサクセスチームのタッグにより、お客様に最適なソリューションをご提案します。