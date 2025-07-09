北海道博物館 第11回特別展「新選組永倉新八と会津藩士栗田鉄馬‐二人のサムライが歩んだ幕末・近代‐」：2025年7月19日（土）～9月15日（月・祝）開催
北海道
詳細を見る :
https://www.hm.pref.hokkaido.lg.jp/exhibition/special/20856/
北海道博物館へのアクセス :
https://www.hm.pref.hokkaido.lg.jp/guide/access/
新選組の幹部隊士として、会津藩の京都警備隊の一員として、幕末の京都で出会った二人は、その後、それぞれに特異な人生を歩み、ともに大正期に北海道でその生涯を終えました。
本展では、二人の生涯をたどりながら、彼らが生きた激動の時代について探ります。
詳細を見る :
https://www.hm.pref.hokkaido.lg.jp/exhibition/special/20856/
開催概要
会 期
2025（令和７）年7月19日（土）～9月15日（月・祝）
時 間
9:30～17:00（入場は閉館の30分前まで）
入場料
一般1,000円（850円）、高校生・大学生350円（250円）
総合展示セット券 一般1,600円（1,400円）、高校生・大学生600円（400円）
※( )内は次の料金です ・10名以上の団体 ・本展割引券をお持ちの方 ・リピーター割引（本展の有料観覧券半券提示で、1枚につきおひとり様1回限り有効）
※中学生以下・65歳以上の方・障がいのある方は無料。高校生に限り土曜は無料（年齢のわかるもの、障がい者手帳をご提示ください）
休館日
毎週月曜日、7月22日（火）、8月12日（火）（ただし、祝日の7月21日（月・祝）、8月11日（月・祝）、9月15日（月・祝）は開館）
会 場 北海道博物館2階 特別展示室
主 催 北海道博物館
共 催 一般財団法人北海道歴史文化財団
後 援
朝日新聞北海道支社、北海道新聞社、毎日新聞北海道支社、読売新聞北海道支社、NHK札幌放送局、HBC北海道放送、STV札幌テレビ放送、HTB北海道テレビ、UHB北海道文化放送、TVhテレビ北海道、STVラジオ、AIR-G’エフエム北海道、FM NORTH WAVE
北海道博物館へのアクセス :
https://www.hm.pref.hokkaido.lg.jp/guide/access/