「ニューバランス博多阪急POP UP Store」2025年7月15日より期間限定オープン

株式会社ニューバランスジャパン(本社所在地:東京都千代田区、代表取締役社長 久保田伸一)は、2025年7月15日(火)~2026年3月31日(火)の期間限定にて、「ニューバランス博多阪急POP UP Store」を現在博多阪急8階にあるオフィシャルストアの区画の隣にオープンいたします。

ニューバランスのオフィシャルストアでは九州地方初の取り扱いとなる「Made in USA」のアパレルを展開いたします。2025年の春夏コレクションは、夏の陽光を思わせる鮮やかなカラーパレットを採用し、ニューバランスが誇るクラフトマンシップと現代的なデザインを融合させた新しいシルエットを展開しています。クラシックかつヴィンテージなスポーツウェアをベースに、ベーシックながら洗練されたスタイルと、多様な着こなしが可能なアイテムを取り揃えております。また、Made in USA, Made in UKのシューズのラインナップも拡大いたします。

ぜひこの機会に、ニューバランス博多阪急POP UP Storeへお立ち寄りください。

おすすめ商品のご紹介

「Made in USA」 春夏コレクション

ニューバランスが誇るクラフトマンシップと現代的なデザインを融合させた「Made in USA」 春夏アパレルコレクションから、クラシックかつヴィンテージなスポーツウェアをベースに、ベーシックながら洗練されたスタイルと、多様な着こなしが可能なアイテムをラインナップします。

ニューバランス公式オンラインストア

The Made in USA Collection

The Made in UK Collection

店舗情報

ニューバランス博多阪急POP UP Store

住所:福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 博多阪急8階

営業時間:10:00~20:00

電話番号:092-419-5697

※現区画のニューバランス博多阪急の電話番号となります。

▼ ニューバランスについて

マサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、1906年の創業以来、スポーツとクラフトマンシップを通じて人々に力を与え、世界中のコミュニティにポジティブな変化をもたらすことを目的としています。ニューバランスは世界中で10,000人の従業員を雇用し、2024年の世界売上は78億ドルと報告されています。ニューバランスは、アメリカのニューイングランドに5つ、イギリスのフリンビーに1つのアスレチックフットウェア工場を所有しています。ニューバランスのMADE in U.S.A.フットウェアは、国産比率が70%以上含まれ、当社の米国売上の一部を占めています。

