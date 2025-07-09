故障・誤操作・サイバー攻撃に備えた3層防御の法人向けNAS「HDL2-HBシリーズ」のバックアップドライブ添付モデルを8月上旬発売

株式会社アイ・オー・データ機器

株式会社アイ・オー・データ機器（本社：石川県金沢市、代表取締役会長兼社長：細野 昭雄、以下、アイ・オー・データ）は、故障・誤操作・サイバー攻撃など、さまざまなデータの脅威から一台で多層的な防御が可能な法人向けNAS「HDL2-HBシリーズ」のバックアップドライブ添付モデルを8月上旬より順次出荷・販売を開始いたします。

「HDL2-HBシリーズ」は、データの保存・共有に使える2台のドライブに加え、バックアップ専用の拡張スロットを備え、最大3ドライブ搭載できるNASです。

このたび、導入後すぐにバックアップ運用を開始できるよう、バックアップ用ドライブを同梱したモデルをご用意しました。バックアップドライブは、論理的にオフラインの状態に設定されており、ネットワークからアクセスできないため、ランサムウェアなどのサイバー攻撃による暗号化被害からバックアップデータを強力に保護します。

さらに、ドライブ故障や操作ミスといったリスクに備えて、当社独自の冗長化技術「RAIDeX」と、世代管理が可能な差分バックアップ機能を搭載。「RAIDeX」は、提供開始以来10年以上にわたり（※）データ消失事故ゼロの実績を持ち、万一の際にも確実な復旧をサポートします。



※ 当社ランディスク管理サービス「NarSuS」登録商品において（2025年6月現在）

HDL2-HBシリーズHDL2-HBシリーズバックアップドライブ添付モデルの主な特長

１．冗長化技術「RAIDeX」採用

２．1台でデータの保存・共有とバックアップを実現

３．ランサムウェアからバックアップデータを守るオフライン設定

４．データ容量を抑えてバックアップの世代管理が可能

５．設定情報への不正アクセスを防ぐ複数のログイン認証機能

[表: https://prtimes.jp/data/corp/11207/table/96_1_3eae3fd79c20f7eac2af67fab32b5d40.jpg?v=202507090955 ]商品紹介ページ :http://www.iodata.jp/product/nas/general/hdl2-hb/