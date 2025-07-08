WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO オリジナルラインより、ヴィンテージから着想を得た刺繍を施した半袖シャツを7月9日(水)に発売

株式会社ヨウジヤマモト

株式会社ヨウジヤマモトが手掛けるエッジの効いたコンセプチュアルプロジェクトWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO(ワイルドサイド ヨウジヤマモト)は、オリジナルラインより、ヴィンテージから着想を得た刺繍を施した半袖シャツ2種を7月9日(水)より発売します。

WILDSIDE公式オンラインプラットフォームはこちらから

https://wildside-online.jp/

※オンラインプラットフォームでは同日PM12:00より販売開始

スーベニアジャケットとベトナムジャケットをモチーフに、背面に鮮やかな刺繍を大胆に施したデザインの半袖シャツが登場します。

刺繍には「WILDSIDE」や、フィジカルストアの所在地を示す「HARAJUKU」「OSAKA」といった文字を配し、唯一無二の特別な一着に仕上げました。

また、ボディはヨウジヤマモトらしいゆったりとしたシルエットに、レーヨン素材特有の美しいドレープを活かした開襟仕様となっており、単体でもレイヤードでも自在に着用することが可能です。

【商品ラインナップ】

半袖刺繍シャツ (Japan) 46,200 円(税込) サイズ展開：フリー

https://wildside-online.jp/shop/g/gWP-B10-250-1-03/

front

back

半袖刺繍シャツ (Vietnam) 42,900 円(税込) サイズ展開：フリー

https://wildside-online.jp/shop/g/gWP-B11-250-1-03/

front

back

WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO Original Shirts Collection

▼発売日：7/9(水)

▼展開店舗：

・公式オンラインプラットフォーム (https://wildside-online.jp/)

※オンラインプラットフォームでは同日PM12:00より販売開始

・WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA（大阪府大阪市中央区東心斎橋1-19-15 TEL:06-7662-8038）

・WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU（東京都渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿1F TEL:03-6455-5515）

・ヨウジヤマモト 阪急メンズ東京 (東京都千代田区有楽町2-5-1 1F TEL:03-6252-5329)

▼WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO Official Instagram：@wildsideyohjiyamamotojp https://www.instagram.com/wildsideyohjiyamamotojp/

▼Official Twitter：@wildsideyohjiJp https://twitter.com/WildsideYohjiJp

▼WILDSIDE Official アプリ

https://yappli.plus/wildside-app