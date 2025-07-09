【キトラ in ロフトPOPUPSTORE】グッズ事後受注通販を開始いたします！！高良くんと天城くん、おでかけ子ザメ、気になってる人が男じゃなかったetc..グッズ予約受付開始！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、コミックレーベル「キトラ」10周年を記念して開催された『キトラ in ロフトPOPUPSTORE』のグッズ事後受注通販が開始いたします！
残念ながら会場へ足を運べなかったお客様は是非、こちらの機会を逃さないよう要チェックです！
■受注期間：2025年7月9日（水）17：00頃～
■配送予定：2025年10月下旬頃より順次
■受注販売サイト：カドスト内販売ページ
https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/enam0142/
作品ラインナップ
おでかけ子ザメ
気になってる人が男じゃなかった
KEMONO FABRIC TOKYO
現代創作和服
殺さない彼と死なない彼女
そんな悲しみなら連れていけ
高良くんと天城くん
ダメ男の椎名先輩とヤバ男の佐々木くん
緋花 根の国底の果て
拾い猫のモチャ
※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。
※販売方法・期間は、変更になる場合があります。
※商品はなくなり次第、販売を終了する場合があります。
＜公式Xアカウント＞
@comic_kitora
おでかけ子ザメ (c)PENGUINBOX 2025
気になってる人が男じゃなかった (c)新井すみこ
KEMONO FABRIC TOKYO (c)MOGUMO
現代創作和服 (c)Hanatsuki 2021
殺さない彼と死なない彼女 (c)Seikimatsu
そんな悲しみなら連れていけ (c)Spin 2025
高良くんと天城くん (c)hanagenomai
ダメ男の椎名先輩とヤバ男の佐々木くん (c)nekoo izaki 2025
緋花 根の国底の果て (c)Shie Nanahara 2022
拾い猫のモチャ (c)nigotaro