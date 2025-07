フェリス女学院大学英語インテンシブ・コースの学生が成果発表（Intensive English Language Program Final Presentation) 7月26日（土）オープンキャンパスと同日開催

フェリス女学院大学(神奈川県横浜市/学長:小檜山ルイ)の英語教育運営委員会では、英語インテンシブ・コース履修学生による成果発表会Intensive English Language Program Final Presentationを7月26日(土)に開催します。月日:2025年7月26日(土) 10:00~16:30会場:緑園キャンパス キダーホール、グリーンホール対象:高校生、本学卒業生、高校教員、報道機関の方形式:対面実施、参加費:無料、事前予約:要申込方法:下記申込専用URLからお申し込みください。本イベントは、「LearnerからUserへ」をモットーに、1年次から英語による「調査・分析・考察」を「プロジェクト」形式で学んできた英語インテンシブ・コース3年生の最後のコースワークとして行われます。プレゼンテーションのテーマは、それぞれのグループが自らの関心に基づいて選びました。各自が2年間のコースワークで習得した力を「実践的に」発揮する舞台です!3回目となる本年度は、オープンキャンパスのプログラムの一環として行います。昨年度(2024年度)は、2023年度よりも多くの皆様にご観覧いただき、登壇生のご家族、関係者、オープンキャンパスに来場した高校生の皆様よりさまざまなご講評と励ましを頂戴いたしました。本年度は、これら2回を振り返りながら弱点を強化してまいりました。より一層開かれた舞台として、多くの皆様に楽しんでいただきながらご講評をいただけましたら嬉しく思います。教員と学生が一体となって作り上げてきました。ぜひご一緒に盛り上げていただけましたら幸いです。【日時】2025年7月26日(土) 10:00~16:30*詳細は添付のプログラムをご参照ください。途中での入退室も可能です。【会場】〒245-8650 横浜市泉区緑園4-5-3フェリス女学院大学緑園キャンパス キダーホール/グリーンホール(8号館1階)相鉄いずみ野線「緑園都市駅」下車 徒歩約3分【主催】 英語教育運営委員会【お申込み方法】■高校生の方本発表会は7月26日(土)オープンキャンパスのプログラムの中で実施されます。参加を希望される方は、イベントページ(オープンキャンパス申込みサイトより)ご予約ください。《申込期日》:7月26日(土)当日まで受付可能です。■高校の先生/報道機関の方/一般の方下記URLによりweb上で期日までにお申し込みをお願いします。https://forms.gle/7AXqY7Wrps7mp2KJ9《申込期日》:7月14日(月)17:00まで受付しております。■卒業生の方下記URLによりweb上で期日までにお申し込みをお願いします。https://forms.gle/WhJwayDNBrkwky1i9《申込期日》:7月21日(月)まで受付しております。■在学生の方受付で学生証を提示してください。【タイムテーブル】会場:緑園キャンパス キダーホール時間 テーマ10:00 Opening Ceremony10:30 ~ 11:00 Beyond "Kawaii" the Power of Japanese "Kawaii" Cultureフェミニズムから見る日本の"かわいい"文化11:05 ~ 11:35 Changing Roles of Women in Disney Filmsディズニー映画における女性の役割の変化11:40 ~ 12:10 Sustainable Fashion: Change Over the Years持続可能型ファッションー時代を超えての変化12:15 ~ 12:45 Japanese Culture and Endurance日本文化における我慢12:45 ~ 14:00 休憩14:00 ~ 14:30 Sustainable Business Practices of Global Airlines for a Better Futureより良い未来のための国際的な航空会社の持続可能なビジネス実践14:35 ~ 15:05 Low Self-Esteem in Japan: Toward Self-Love for the Younger Generation日本人の自己肯定感の低さー若者が自分を好きになる為に15:10 ~ 15:40 Art and Vision at the Osaka Expo 2025大阪:関西万博2025におけるアートと未来へのビジョン15:50 ~ 16:05 Closing Ceremony会場:緑園キャンパス グリーンホール時間 テーマ10:00 Opening Ceremony10:30 ~ 11:00 More Than Words: Why Learning a Second Language Matters Today言葉以上のものー第二言語を学ぶことが今なぜ必要なのか11:05 ~ 11:35 Challenging Bias: How Racism and Political Correctness Shape Our World人種差別とポリコレが形作る現代社会11:40 ~ 12:10 Safe, Sound, and Supported: Tackling Accidents, Overwork, and Workplace Mental Health安全、健全、そしてサポートー事故、過重労働、職場のメンタルヘルスへの取り組み12:15 ~ 12:45 Cultural Expectations and Gender-Based Discrimination: A Global Perspectiveグローバルな視点から見た文化的期待とジェンダーに基づく差別12:45 ~ 14:00 休憩14:00 ~ 14:30 Mind Hijack: Who's Controlling You?マインドハイジャックー誰が君をコントロールしているの?14:35 ~ 15:05 Tourism with Purpose: Japan's Approach to Sustainability, Ecotourism, and Marketing Innovation目的を持った観光ー持続可能性、エコツーリズム、そしてマーケティングイノベーションへの日本のアプローチ15:10 ~ 15:40 Behind the Uniform: Unspoken Struggles of Japan's Youth静かな叫びー制服に隠された若者たちの真実15:50 ~ 16:05 Closing Ceremony【参考URL】英語インテンシブ・コースhttps://www.ferris.ac.jp/academics/language/english/introduction/▼本件に関する問い合わせ先広報課荒井(薫)、荒井(萌)住所:〒245-8650 横浜市泉区緑園4-5-3TEL:045-812-9624FAX:045-812-8395メール:kikaku@ferris.ac.jp【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/