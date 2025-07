株式会社100、HubSpot導入で後悔しないための「戦略的CRM導入支援」サービスを提供開始

株式会社100

HubSpot Smart CRM(TM)の導入・運用支援を通じてRevOpsソリューションを提供する株式会社100(本社:東京都世田谷区、代表取締役:田村慶、以下「100」)は、CRM導入後の「活用・定着・成果」に徹底的にこだわった新サービス「戦略的CRM導入支援」の提供を開始しました。

国内ではCRM導入率が上昇する一方で、導入したものの現場に定着せず、期待通りの成果を得られない企業が多数存在しています。実際、グローバル調査では50~55%のCRM導入プロジェクトが失敗に終わっているとされており(出典:Johnny Grow, 2023)、その背景には「目的や戦略の不在」「現場不在の設計」「業務との不整合」「データ品質の軽視」など、構造的な問題が潜んでいます。

こうした失敗を防ぐには、単にツールを導入するのではなく、「業務プロセスの中にCRMが自然に組み込まれ、データに基づいて判断・行動できる状態」を設計・定着させることが不可欠です。100は、HubSpotを活用したCRM導入支援で300社以上の実績を持ち、業務設計から定着、さらには再構築・リカバリーまで、導入の“その後”まで見据えた支援体制を構築しています。

サービスの概要と特長

本サービスは、CRM導入の本質である「活用」「定着」「成果創出」にフォーカスし、従来型の“システム導入支援”とは一線を画するアプローチをとっています。単なるツールの設定ではなく、業務プロセスや組織体制、データ活用までを視野に入れた導入戦略を、経験豊富なコンサルタントが伴走支援します。

これまでCRM導入が失敗する主な要因としては、「目的・KPIの不在」「現場不在の設計」「業務との不整合」「データ品質の軽視」「導入後の定着支援不足」などが挙げられます。一方で、成功するプロジェクトでは「経営層の関与」「現場を巻き込んだ設計」「業務プロセスへの自然な統合」「データガバナンスの確立」など、組織的な整備がなされています。本サービスは、こうした成功パターンを標準化し、プロジェクト全体に組み込むことで、CRM導入の確実な成果創出を支援します。主な特徴は以下のとおりです。

- “CRM導入=成功”ではないという前提に立った導入戦略の構築成功の定義を「活用され、成果が出ている状態」と捉え、導入目的の明確化から、体制設計・社内浸透までを一貫して支援します。- 部門横断での業務設計とデータ整備を重視営業・マーケティング・カスタマーサポート部門を巻き込んだ要件定義を実施。導入前後のデータクレンジングやルール整備も含め、運用開始後の精度と活用性を高めます。- 現場ユーザーの巻き込みと定着化までを視野に入れた支援体制ヒアリング・テスト・トレーニング・初期運用サポートなど、ユーザー定着に向けたプロセスを丁寧に設計し、CRMが自然に使われる状態を実現します。- 導入済み企業への再設計・再活用支援にも対応既にCRMを導入済みで活用されていない企業に対し、現状の課題を洗い出し、再構築・改善・定着支援までを包括的に提供します。

こうした特徴を通じて、CRM導入における“よくある失敗”を未然に防ぎ、現場が活用できる仕組みとしてのCRMを定着させることを目指します。

こんな企業におすすめ- CRMを導入したが、活用・定着に課題を感じている企業- 社内の業務プロセスとCRMが噛み合っていない企業- 安価な導入支援で失敗し、再設計や見直しを検討している企業- 新たにHubSpotの導入を検討している企業で、成果を出す設計に不安を抱えている企業

CRM導入を成功に導く「戦略的CRM導入支援」サービスの詳細については、以下のページをご覧ください。

https://www.100inc.co.jp/service/crm

株式会社100は、「HubSpot×AI×DATA」のビジョンのもと、HubSpotのソリューションパートナーとして、SMBからエンタープライズまで幅広い企業に対し、RevOps(レベニューオペレーション)の実践を支援し、ビジネス成長を促進しています。HubSpotの全製品(Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub、Content Hub、Operations Hub)に精通し、マーケティング・セールス戦略の策定、Salesforceや他システムとのデータ連携・移行、API連携開発などを担当者目線でサポート。

2018年に創業し、2019年よりHubSpot専門のエキスパート集団として活動を開始。日本企業で唯一「Rookie of the Year(APAC)」を、2024年には「HubSpot Best Sourcing Partner in Japan」を受賞しました。Japan HUG(HubSpotユーザーグループ)の運営事務局としてHubSpot活用の促進に貢献しています。

