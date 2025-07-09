「第37回 ものづくりワールド東京」へMaxtang製品出展のお知らせ
株式会社リンクスインターナショナル（本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、産業向けミニPCやマザーボードを開発・製造するMaxtangの国内総代理店として、2025年7月9日（水）～11日（金）に幕張メッセで開催される「第37回 ものづくりワールド東京」へ出展いたします。
ブースでは、国内で好評発売中のミニPCに加え、産業向け仕様のミニPCや3.5インチサイズのシングルボードコンピュータ（SBC）、マザーボードなどを多数実物展示し、皆様のご来場をお待ちしております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324642&id=bodyimage1】
■ものづくりワールド東京 出展概要
【日時】
名称 ：第37回 ものづくりワールド東京 内「第1回スマートメンテナンス展 東京」
日時 ：2025年7月9日（水）～11日（金）10:00～17:00
会場 ：幕張メッセ
ブース：7ホール【44-50】
会場案内図はこちら
https://www.manufacturing-world.jp/content/dam/sitebuilder/rxjp/rx-japan/doc/25/6/MONOT25_MAP_J_B2_0627_6_web.pdf
【事前来場登録（無料）はこちらから】
https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp.html#/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324642&id=bodyimage2】
【Maxtang製 産業向けミニPC】
T0-RL50：Thunderbolt 4対応 高性能ミニPC
T0-FP750：USB4対応高性能ミニPC
VHEHL-30： -20～60℃対応 ファンレスモデル
MTN-AL50： 0～50℃対応 Alder Lake搭載モデル
NX-N100： Intel N100搭載ファンレス人気モデル
ほか、産業向けミニPC・マザーボードなど多数
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324642&id=bodyimage3】
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
ブースでは、国内で好評発売中のミニPCに加え、産業向け仕様のミニPCや3.5インチサイズのシングルボードコンピュータ（SBC）、マザーボードなどを多数実物展示し、皆様のご来場をお待ちしております。
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■ものづくりワールド東京 出展概要
【日時】
名称 ：第37回 ものづくりワールド東京 内「第1回スマートメンテナンス展 東京」
日時 ：2025年7月9日（水）～11日（金）10:00～17:00
会場 ：幕張メッセ
ブース：7ホール【44-50】
会場案内図はこちら
https://www.manufacturing-world.jp/content/dam/sitebuilder/rxjp/rx-japan/doc/25/6/MONOT25_MAP_J_B2_0627_6_web.pdf
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【Maxtang製 産業向けミニPC】
T0-RL50：Thunderbolt 4対応 高性能ミニPC
T0-FP750：USB4対応高性能ミニPC
VHEHL-30： -20～60℃対応 ファンレスモデル
MTN-AL50： 0～50℃対応 Alder Lake搭載モデル
NX-N100： Intel N100搭載ファンレス人気モデル
ほか、産業向けミニPC・マザーボードなど多数
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株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
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E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
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