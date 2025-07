【販売初日にシリーズ最高売上1,590万円を記録】『ヒツジのいらないマットレス®－ULTRA SLEEPER－』が応援購入サービス「Makuake」で大反響

本体画像









思わず飛びたくなる“極ぷる”の寝心地に期待の声が続々頭をあずけるだけで至高の睡眠へ誘う「ヒツジのいらない枕」を展開する株式会社太陽(代表:川嶋伶、本社:東京都目黒区)は、思わず飛び込みたくなる”極ぷる“マットレス「ヒツジのいらないマットレスーULTRA SLEEPERー」を、応援購入サービス「Makuake」にて7月4日(金)より先行販売を開始しました。プロジェクト開始30秒で目標金額を達成、初日でシリーズ史上最高額となる1,590万円の応援購入を達成いたしました。現在もプロジェクトは順調に推移しており、9月16日(火)22:00まで実施予定です。「ULTRA SLEEPER」は、好評を博した旧モデル「ヒツジのいらないマットレスーSLEEPERー」(Makuake応援購入総額:78,187,800円)をさらに進化させた新モデルです。素材、構造、寝心地にこだわり抜いた本製品には、全国から多くの期待の声が寄せられています。■サポーターの声(レビューより一部抜粋 ※原文ママ)「マット愛用してます!さらに進化したマットを楽しみにしています!」「枕を筆頭に夏冬用それぞれの掛け布団と購入させていただき、どれも使い心地が良かったので今回高いですが応援購入させていただきます!期待して待ってます!」「枕の大ファンになって、いつか欲しいと思っていたのですが今回ウルトラスリーパーが出るとの事で買うことにしました!一生背負っていくつもりで買います!これだけの期待をしてます!」「前回子ども用の枕をMakuakeで購入し使用していますが以前に比べ快眠になりました。朝起きたら背中が痛いことが多いので期待しています。」製品特長・“飛び込みたくなる”寝心地の秘密は、5cm極厚TPE × 四方格子構造「ヒツジのいらないマットレスーULTRA SLEEPERー」最大の特長は、医療機器やスポーツ用品などにも使われる高品質素材「TPE(熱可塑性エラストマー)」を贅沢に使用し、約2,700個の四方格子点によって全身をしなやかに支える構造にあります。包み込まれるような“極ぷる”感と、スムーズな寝返りをサポートする適度な反発力のバランスによって、まるで水に浮いているようなリラックス感のある寝心地を追求しました。・圧力分散に配慮した設計当社従来品(ウレタンマットレス)との圧力比較試験では、より広範囲に圧力が分散されやすい構造であることが確認されました。体への接触面を分散させる設計により、快適な寝姿勢をサポートします。・通気性・耐久性も徹底追及・通気性:四方格子構造が空気の通り道を確保し、寝汗や湿気によるムレの発生を抑えます。・耐久性:8万回の圧力試験において復元率99.7%を記録。1日20回の寝返りを仮定した場合、理論上10年相当の耐久性を想定した設計です。 ※実際の使用状況により異なります。・活性炭を独自配合、ニオイへの配慮も本製品の本体カラーが黒い理由はTPE素材に活性炭を独自に配合しているためです。活性炭にはニオイを吸着する性質があり、ニオイが気になる方にも配慮した設計となっています。・今お使いの寝具に“のせるだけ”で寝心地がワンランクアップ現在お使いのマットレスや敷き布団、ベッドブレームの上に重ねるだけで使用できるため、買い替えの手間なく、いつもの寝具に快適さをプラスできるのも大きな魅力です。シングルからキングサイズまで、豊富なサイズ展開をご用意しています。・丸洗い可能で清潔さもキープ上下着脱式カバーは、吸水速乾性に優れ、洗濯機で丸洗いが可能。本体もシャワーで水洗いが可能なため、汗やニオイが気になる季節も快適にお使いいただけます。製品画像製品概要製品名 :ヒツジのいらないマットレス®-ULTRA SLEEPER-カラー :ブラック素材: 【本体】TPE(熱可塑性エラストマー) 【カバー】ポリエステル 100%サイズ(幅×奥行×高さ):【シングル】約100×195×5cm 【セミダブル】約120×195×5cm【ダブル】約140×195×5cm【クイーン】約160×195×5cm 【キング】約180×195×5cm重量:【シングル】約19.5kg 【セミダブル】約23.0kg 【ダブル】約27.0kg【クイーン】約30.5kg 【キング】約34.5kg一般販売価格(税込):【シングル】89,000円 【セミダブル】98,000円 【ダブル】125,000円【クイーン】125,000円 【キング】132,000円Makuake価格(税込)|最大44%OFF:【シングル】49,800円 【セミダブル】54,500円 【ダブル】61,500円【クイーン】69,400円 【キング】73,000円 ※全て税込※数量限定。上記の他、様々なお買い得チケットをご用意しております。Makuake販売期間:7月4日(金)18:00 ~ 9月16日(火)22:00製品のお届け予定:2025年9月中Makuakeページ:https://www.makuake.com/project/taiyo53/「ヒツジのいらない」シリーズとはヒツジを数えることなく眠りにつくことを目指した「ヒツジのいらない枕」を筆頭にしたシリーズ。枕の特徴は、三角格子構造による体圧分散の実現と頭部へのフィット感、そして、丸洗い可能な10年間の耐久性にあります。「ヒツジのいらない」シリーズは、累計60万個以上販売しており、多くの方の睡眠環境をサポートしています。実績:「日本ネーミング大賞2021」ルーキー部門最優秀賞受賞、「Makuake Of The Year 2022」ノミネート、「Makuake Award 2023」Best Of Repeat Growth賞受賞、「Makuake Of The Year 2024」ノミネート、「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2024」カテゴリー賞受賞公式ブランドサイト:https://hitsuji-zzz.com/collections/allブランドコンセプトムービー:https://youtu.be/2Rbb-261tHo?si=nwnfOutg_kxUBOrW取扱店舗一覧:https://hitsuji-zzz.com/blogs/topics/shoplist株式会社太陽 会社概要社名:株式会社太陽代表:川嶋 伶設立:2019年5月所在地:東京都目黒区青葉台4丁目7番7号 住友不動産青葉台ヒルズ 10F事業内容:商品の企画・販売URL:https://www.33taiyo.co.jp公式LINE:https://lin.ee/fx4L3xk「人生の2/3も幸せに」をミッションに掲げ、眠っている1/3の時間はもちろん、起きている2/3の時間まで幸せを感じさせる存在を目指し、「睡眠」を軸に自社商品の商品企画・製造・販売戦略・プロモーションまで全て一貫した事業展開を行っています。「ヒツジのいらない」シリーズは、Makuake内だけでもシリーズ累計14億円、総計60万人以上の方の睡眠環境をサポートしています。MOON-X株式会社 会社概要 (※株式会社 太陽はMOON-X株式会社のグループ会社です)社名:MOON-X株式会社(ムーンエックス)代表:長谷川 晋設立:2019年8月所在地:東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F事業内容:ECブランドの共創型M&A、ブランドの成長・DX支援/コンサルティング等URL:https://www.moon-x.com/company/本件に関するお問合わせ先株式会社太陽 広報担当 E-MAIL:press@moon-x.com関連リンクヒツジのいらない枕公式HPhttps://hitsuji-zzz.com/Makuakeページhttps://www.makuake.com/project/taiyo53/MOON-X株式会社https://www.moon-x.com/