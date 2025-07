合成皮革市場：世界調査報告書、需要、規模、発展、メーカーシェア、成長、動向、展望（2025年～2035年）

1

Survey Reports LLCは、2025年7月に調査報告書『合成皮革市場は、種類(PU系、PVC系、バイオ系)別、最終用途産業(履物、家具、自動車、衣料、バッグ、財布・ウォレット)別に分類される ― 世界市場分析、動向、機会および予測(2025年~2035年)』を発表したと公表した。本報告書は、合成皮革市場の予測評価を提供するものであり、市場の成長要因、市場機会、課題、および脅威など、複数の主要な市場動向を明らかにしている。合成皮革市場の概要合成皮革(フェイクレザーまたは人工皮革とも呼ばれる)とは、本革の外観と質感を再現するために設計された人工素材である。通常、布地を基材とし、ポリウレタン(PU)やポリ塩化ビニル(PVC)などの合成樹脂でコーティングして製造される。合成皮革は、コスト効率、耐久性、防水性、手入れの容易さといった特性により、自動車、ファッション、家具、履物などの産業で広く使用されている。天然皮革と異なり動物に優しく、さまざまな色や質感で製造可能である。持続可能性や動物福祉に対する消費者の意識が高まる中、合成皮革の需要は引き続き拡大している。Surveyreportsの専門家による合成皮革市場の調査分析によれば、2025年における合成皮革市場の規模は475億米ドルであった。また、同市場のシェアは、2035年末までに965億米ドルに達すると予測されている。2025年から2035年の予測期間中、合成皮革市場は約7.3%の年平均成長率(CAGR)で成長すると見込まれている。無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1036373【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324741&id=bodyimage1】Surveyreportsのアナリストによる定性的な合成皮革市場分析によれば、合成皮革市場の規模は以下の要因により拡大すると考えられる。すなわち、持続可能で環境にやさしい皮革への需要の高まり、低コストの皮革需要の増加、履物産業からの合成皮革需要の拡大、バイオベースの合成皮革開発への急速な注力、ポリウレタン皮革の人気の高まりである。合成皮革市場の主要な関係企業としては、Kuraray Co., Ltd.、H.R. Polycoats Pvt. Ltd.、Alfatex Italia SRL、Filwel Co., Ltd.、Yantai Wanhua Synthetic Leather Group Co., Ltd.、San Fang Chemical Industry Co., Ltd.、Mayur Uniquoters Limited、Teijin Limited、Nan Ya Plastics Corporation、Wanhua Chemical Group Co., Ltd.、Zhejiang Hexin Holdings Co., Ltd. が挙げられる。本合成皮革市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域とその各国に関する詳細な分析も含まれている。また、日本の顧客のニーズに応じた詳細な分析も盛り込まれている。目次● 合成皮革市場の規模、成長分析、各国における主要市場プレイヤーの評価● 世界の合成皮革市場(北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ)における2033年までの需要および機会分析(日本を含む国別)● アナリストによるCレベル幹部への提言● 市場の変動と将来展望の評価● 市場のセグメンテーション分析:種類別、最終用途産業別、地域別● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析● 戦略的な競争機会● 投資家向け競争モデル合成皮革市場のセグメンテーション● 種類別:?- PU系、PVC系、バイオ系● 最終用途産業別:?- 履物、家具、自動車、衣料、バッグ、財布・ウォレット● 地域別: