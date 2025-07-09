静岡・富士市に“夏のフードフェス”が初上陸！

グーニーズ合同会社

7月19日（土）・20日（日） 富士中央公園にて開催

静岡県富士市の中心地「富士中央公園」にて、2025年7月19日（土）・20日（日）の2日間、

地域最大級のキッチンカー＆マルシェイベント『富士キッチンカーフェス in 中央公園2025』を初開催いたします。

沼津・東静岡などで話題となった「キッチンカーフェス」シリーズの第6弾。今回、富士市での初開催となります。

詳細を見る :https://www.at-s.com/event/article/1711748

■ イベント概要

項目内容

イベント名:富士キッチンカーフェス in 中央公園2025

開催日時:2025年7月19日（土）・20日（日） 11:00～21:00

会場:富士中央公園（富士市永田町2丁目112）

入場料無料（飲食・体験は一部有料）

主催:富士キッチンカーフェス実行委員会

実行委員長：鈴木 健弘（すずき たけひろ）

後援:富士市

■ 来場想定・ターゲット

2日間で延べ20,000人来場を想定

ファミリー層・若年層・地域住民・観光客まで幅広く歓迎

■ 出店構成（予定）

キッチンカー出店（60台以上）

人気店から話題のグルメまで勢ぞろい！

主な出店者（抜粋・両日出店）

Sea cafe（レモネード）

yurilanka（スリランカカレー）

グーニーズ（スペアリブ）

沼津カレー（スパイスカレー）

サンサンフーズ（韓国系フード）

ごっちゃん（がっつり系丼）

the diner（ハンバーガー）

オーキムズ（多国籍料理）

壺芋とバター（焼き芋スイーツ）

販売メニュー例

ガーリックステーキ丼

淡路島バーガー

スパイスカレー

美味しいクレープ

クラフトビール

〇 マルシェ（30ブース予定）

ハンドメイド雑貨・アクセサリー販売

アロマ・リラクゼーション体験

ワークショップや占いなど親子で楽しめる体験も

ステージ演出

ステージ演出の見どころ【抜粋まとめ】

昼はキッズや地元パフォーマーの元気な演出、

夜は本格的なライブや和太鼓の迫力ステージで魅せる！

2日間でのべ20組以上が出演！

【昼の部】

キッズ＆ダンスショー

・SEPALADA CHEER（チア）

・ダンススタジオアイナ／C-STAR／リリーズダンススタジオ など

元気いっぱいのパフォーマンスでフェスのスタートを盛り上げ！

伝統芸能・文化パフォーマンス

・よさこい（両日）

・祇園太鼓／太鼓の神楽（20日）

世代を超えて楽しめる地域の魅力をステージで体感！

吹奏楽演奏

・富士見高校吹奏楽部（20日）

若さあふれる音の迫力を野外ステージでお届け！

【夜の部】

フラ＆アコースティック

・マウロアフラ（両日）

・afterwards（バンド）

サンセットの時間帯にぴったりの癒し系ステージも充実。

シンガーライブ＆パフォーマンス

・真由美／Mayuka／Joesy／MAYU／カジカ／ノグチサトシ ほか

夜風に包まれる幻想的なライトアップ演出と共に、

実力派アーティストたちが心に響くライブを披露！

観覧無料・年齢制限なし

すべてのステージは観覧無料・予約不要

お子さま連れのご家族も安心してお楽しみいただけます！

■ イベントの主旨

本フェスは「食と地域の交流による街のにぎわい創出」を目的に、

地元企業・団体・クリエイター・出店者と連携しながら実現した市民参加型の大型企画です。

“誰もが主役になれる公園フェス”をキーワードに、世代・エリアを超えた交流の場を提供します。

【企画・運営：グーニーズ合同会社について】

今回の「富士キッチンカーフェス in 中央公園2025」の企画・運営・広報・集客に携わるのは、静岡県 沼津市拠点とするグーニーズ合同会社。

同社はこれまで、東静岡・沼津中央公園・沼津港など各地で開催された大型フードフェスや地域イベントを成功に導いており、地元密着の運営力とSNS・広告を活用した圧倒的な集客力を強みに持ちます。

キッチンカーフェスを軸にした地域活性プロジェクトだけでなく、婚活イベントやビジネスマッチングなどの屋内イベントにも注力しており、世代や目的を問わず“人と人・人と地域をつなぐ”新たな価値を創出する活動を展開中です。

婚活イベント開催予定キッチンカー開業サポートもしております。婚活イベント詳細 :https://www.at-s.com/event/article/1750642

🔹 今後の取り組み（一部紹介）

婚活・出会い応援イベントの定期開催（屋内）

地元商業施設・企業と連携した小規模フェア企画

SNSマーケティングや地域MEO対策支援

キッチンカー開業支援・イベント出店サポート

グーニーズ合同会社

所在地： 〒410-0875 静岡県沼津市今沢５０８－２

(メール)アドレス：goonies0922@gmail.com

HP:https://www.goonies-llc.com/

広報担当：水口