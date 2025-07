【トレーディングカードゲーム「Z/X -Zillions of enemy X-」】大人気コミックスとのコラボ！ エクストラパック「BLACK LAGOON」が2025年9月25日(木)に発売

※画像は開発中のものです ※画像は開発中のものです



























株式会社ブロッコリー(本社:東京都練馬区 社長:鈴木 恵喜)は、トレーディングカードゲーム「Z/X(ゼクス)- Zillions of enemy X -」と大人気コミックス「BLACK LAGOON」とのコラボパックが2025年9月25日(木)に発売となることを発表しました。現在、予約受付中となりますので詳細はZ/X公式ホームページ内 エクストラパック『BLACK LAGOON』 https://www.zxtcg.com/product/expack_53.html ) をご覧ください。「BLACK LAGOON」のカードだけでデッキが作れる!本商品では「BLACK LAGOON」の様々なキャラクターたちが収録されており、・主人公「レヴィ」を中心とした「ラグーン商会」のデッキ・「バラライカ」や「ロベルタ」など様々なキャラクターが使える「ロアナプラ」のデッキ上記2種のデッキ構築を本商品のみでお楽しみいただけます!各デッキには今期からの新システム「ゼノドライブ」も実装!さらに、色々なデッキで活躍できる新規の汎用カードも複数登場!ここからZ/Xを始めたい方にもオススメの商品です。「BLACK LAGOON」のイラストでデュナミスカードを収録!本商品では「ゼクスエクストラ」「イベントエクストラ」「アセンションエクストラ」などデュナミス関連カードを一挙に収録!さらに、既存の汎用カードも同能力で「BLACK LAGOON」のイラストとともに登場!「BLACK LAGOON」デッキはもちろん、お手持ちのデッキの強化パーツとしてもご使用いただけます。豪華加工のカードを集めよう!本商品でも引き続き、ノーマルやレアのホロ仕様カードが金箔+ホロ仕様の豪華加工となっています。さらに「BLACK LAGOON」デッキ用新規プレイヤーカードのIGRも収録!美麗な加工のカードでゲームを満喫できます!そして1カートンに1パック、IGRを含むシークレットカードが1枚当たる「お楽しみパック」が付属されています!【商品概要】商品名:Z/X -Zillions of enemy X- エクストラパック 第53弾 BLACK LAGOON価格 :1Pack カード5枚入り / 660円(税込)1Box 10Pack入り / 6,600円(税込)1カートン 12Box入り/ 79,200円(税込)種類数:全70種N(ノーマル):20種 + 金箔ホロ20種R(レア):10種 + 金箔ホロ10種特殊R(レア):10種R+(レアプラス):6種SR(スーパーレア):15種 + 金箔ホロ15種SSR(エスエスアール):9種※ノーマル以外のレアリティのカードが封入される場合はパック内のノーマルのカードと差し代わります発売日:2025年9月25日(木)大会での使用可能日:2025年9月25日(木)以降、公式・公認イベントで使用可能となります。【リンク先】■Z/X-Zillions of enemy X- 『BLACK LAGOON』詳細ページhttps://www.zxtcg.com/product/expack_53.html■Z/X(ゼクス)-Zillions of enemy X-公式ホームページhttps://www.zxtcg.com/※画像は開発中のものです(C)BROCCOLI / Nippon Ichi Software, Inc. (C)広江礼威/小学館本件に関するお問合わせ先株式会社ブロッコリーマーケティンググループ プロモーションチームTEL: 03-5946-2811(代)