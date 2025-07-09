【ソサイチ日本代表】#RoadToBrazil｜オフィシャルパートナー
日頃より当連盟およびソサイチリーグへのご理解、ご協力、ご賛同のほど誠にありがとうございます。
ソサイチ日本代表はThe Football 7 Federation（通称 FIF7）が主催するFOOTBALL 7 WORLD CHAMPIONSHIP 2025（ブラジル・クリチバ）に参戦いたします。
2025年世界大会の挑戦に際し、本遠征をサポートいただく協賛企業各社様をご紹介いたします。
この度のご支援、誠にありがとうございます。
ソサイチ日本代表へのご声援、ご支援のほど何卒よろしくお願いいたします。
・Next Blockchain Applications Limited(https://nba-limited.com/)・共和ゴム株式会社(https://www.kyowa-r.com/)｜よしかファーム株式会社(https://yoshika-farm.co.jp/?srsltid=AfmBOorL-69YvUAcCNAhyL0e6KAtgCU8F9Bl_jTFFgC4IJ_rgs0BqdcR)・エフチャンネル(https://www.f-channel.net/)（株式会社クリエイティブヘッズ）・DalPonte(https://www.dalponte.jp/)（株式会社ZOTT）・CTL medical association(https://www.instagram.com/seikotu4976/)・TSUNAGI接骨院(https://hakuohdaimaebs.com/)・GLOBAL Wi-Fi(https://townwifi.com/)・SFIリーシング株式会社(https://www.sfil.co.jp/)・MIKASA(https://mikasasports.co.jp/)・Bears Kitchen.jp(https://www.instagram.com/bearskitchenjp/)・飲むコメ “RICE!”(https://ricetodrink.base.shop/)・海老原おとなこどもクリニック(https://ebihara-otona-kodomo.com/)・写真撮影販売業者【写ネット】・大田医院(https://www.oota-cl.net/)・ジョージタウン(https://www.instagram.com/georgetown.tamagawagakuen/)・ブラスト(https://blast-t.com/)・Açai Motion japan(https://www.instagram.com/acaimotionjapan/)
“ユニフォーム名前入れ企画”【7/11〆切】
“名物”となりつつ「ユニフォーム名入れ」、貴方の名前がユニフォームに刻まれます
【ゴールドサポーター5,000】ユニフォーム・名入れ【7/11(金)〆切】(https://www.instagram.com/acaimotionjapan/)
【シルバーサポーター3,000】ユニフォーム・名入れ【7/11(金)〆切】(https://ticket.tsuku2.jp/events-detail/61002274120508)
【ライト応援プラン1,000】(https://ticket.tsuku2.jp/events-detail/22120652650200)
ソサイチ日本代表2025ユニフォーム販売【7/22〆切】(https://ec.tsuku2.jp/items/62652104030212-0001)
販売サイトはこちら→ソサイチ日本代表2025｜ユニフォーム販売
クラウドファンディング【9/7〆切】(https://ec.tsuku2.jp/items/62652104030212-0001)
ソサイチ日本代表がW杯へ挑戦｜選手負担を減らし悲願の世界一へ ＃JFAクラファン
ソサイチ日本代表2025
【GK】
成田 力哉｜NARITA RIKIYA｜LAZO YOKOHAMA
深谷 圭佑｜FUKAYA KEISUKE｜J LEGENDZ → FUKUOKA CITY24
【FP】
伊豆川 泰生｜IZUGAWA TAISEI｜ELAGUA TOKYO
横山 航河｜YOKOYAMA KOGA｜VOLVER OSAKA
森保 陸｜MORIYASU RIKU｜FC LISEM SOCIETY
上田 力樹｜UEDA RIKI｜LAZO YOKOHAMA
阿部 正紀｜ABE MASANORI｜ELAGUA TOKYO
箱崎 裕也｜HAKOZAKI YUYA｜VOLVER OSAKA
中村 駿介｜NAKAMURA SHUNSUKE｜N
田村 佳翔｜TAMURA KASHO｜LAZO YOKOHAMA
荒井 友斗｜ARAI YUTO｜ELAGUA TOKYO
圓乗 健介｜ENJO KENSUKE｜プラムワン
氏橋 寛｜UJIHASHI KAN｜ELAGUA TOKYO
佐々木 僚太｜SASAKI RYOTA｜VOLVER OSAKA
濱本 和希｜HAMAMOTO KAZUKI｜VOLVER OSAKA
縣 翔平｜AGATA SHOHEI｜プラムワン
その他
その他、詳しくは公式ウェブサイト(https://j-society.com/japan-football7/)をご参照ください。
ソサイチとは？：http://j-society.com/society
一般社団法人 日本ソサイチ連盟：http://j-society.com/
FOOTBALL 7 SOCIETY LEAGUE：https://football7society.jp/