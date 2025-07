AIデータ社、「SOPと過去の治験報告書3本で始める、“現場で使える生成AI”体験」― PoC導入を簡単に。治験業界専用テンプレートで1週間から始められる

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社)は、製薬・治験業界向けにデータ主権型AIプラットフォーム「AI孔明 on IDX」のPoC(概念実証)の提供を開始しています。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324725&id=bodyimage1】「生成AIの導入に興味はあるが、どこから手を付けていいか分からない」製薬・治験業界の多くの企業が抱えるこの悩みに、明快な答えを出すのが 「AI孔明 on IDX」 の業界特化型PoCテンプレートです。わずか SOP(Standard Operating Procedures)と治験報告書を数本アップロードするだけで、生成AIによる要約・比較・質問応答の体験が可能。しかも、1週間以内で完了という、導入ハードルの低さも魅力です。【現場の導入障壁とは】・「AI活用に興味はあるが、治験業務に本当に使えるか不安」・「規制やSOPの関係で導入手続きが煩雑になりそう」・「PoCを始めるのにコンサルや開発部門との調整が必要で面倒」【AI孔明 on IDX:PoC導入の新常識】・文書はたったの3本からでOK(例:SOP、治験報告書、議事録)・データは外部に出さず、IDX上に安全に格納・1週間以内にAI活用体験が完了【PoCで体験できること】体験内容 概要AIによる要約: 治験報告書やSOPの要点をAIが自動要約意味検索: 「この症例に似た記録は?」など自然文で検索可能比較機能: 複数報告書の違い・類似点をAIが核心的に提示【業界専用PoCテンプレートのメリット】・専門知識不要、担当者レベルでPoCが進められる・IT部門や経営層との調整資料も提供・実際の自社文書で体験するため、業務適応性を明確に判断可能【現場からの声(想定)】「想像より圧倒的に早く、しかも意味のある回答が返ってきた」「たった3本の文書から、ここまでの洞察が出るとは…」「導入提案の説得材料としても使える。DX推進部にも共有したい」■ 詳細、お問い合わせ・無料トライアル申し込みはこちらhttps://www.idx.jp/case/medicine/【AIデータ株式会社について】名 称:AIデータ株式会社 代表者:佐々木 隆仁設 立:2015年4月 所在地:東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F資本: 1億円(資本準備金15億2500万円)URL: https://www.aidata.co.jp/AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。9,000社以上の企業、90万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。

配信元企業:AIデータ株式会社

プレスリリース詳細へ