日本国際学園大学イングリッシュキャンプ参加者募集！～英語好き、国際関係に興味のある高校生集合！～ 2025年７月21日つくばキャンパス／８月２日仙台キャンパス
2024年4月に開学した日本国際学園大学（つくばキャンパス：茨城県つくば市、仙台キャンパス：宮城県仙台市青葉区、学長：橋本 綱夫）は、2025年7月21日および8月２日、高校生を対象にイングリッシュキャンプを開催いたします。（つくばキャンパス7月21日、仙台キャンパス8月２日開催）大学での授業の雰囲気を味わい、オールイングリッシュでの講義を体験します。英語が好きでさらに学びを深めたい、国内で留学体験をしてみたい、英語漬けの環境に身を置いた学びに挑戦してみたいという皆さんにお薦めです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324706&id=bodyimage1】
【オールイングリッシュでプチ留学体験！】
英語が得意、英語が好き、海外に興味がある、留学をしたいなど、知的好奇心を満たしたい方、また、経済的にも時間的にも留学になかなか手が届かないという方は、多くいらっしゃると思います。本学は、そのような皆さんへ学びの場を広げる機会を提供します。また、世界へ発信できる学生の育成を目指しております。授業料は必要ありません（仙台キャンパスは諸経費及び昼食代1500円頂戴します）。ぜひこの機会に、本学イングリッシュキャンプへご参加ください。
【イングリッシュキャンプ概要】
＜つくばキャンパス＞７月21日（月・祝）10：30～16：30（予定）
＜仙台キャンパス＞８月２日（土）10：00～15：30（予定）
【プログラム内容】
・オープニングセレモニー開始
・アイスブレイク：参加者同士、打ち解け合うためのアクティビティです。
・ワークショップ：スピーキングやボキャブラリー、リーディングスキルを伸ばします。また大学の講義が体験できます。
・ランチブレイク
・ワークショップ2：本学学生と英語で交流します。
・クロージングセレモニー（修了証を授与）
※プログラムは変更する可能性があります。 ※つくばキャンパスと仙台キャンパスで異なります。詳細はHPにてご確認ください。
【お申し込み方法】
イベント詳細ページまたは本学HPより、必要事項を入力の上お申し込み下さい。
＜つくばキャンパス＞ https://tsukuba-english-camp.hp.peraichi.com/2025
＜仙台キャンパス＞ https://jiusendai-englishcamp2025.hp.peraichi.com/
【学校法人 日本国際学園について】
1923年に、東京市牛込区市ヶ谷富久町に家政研究所を開設、1925年に東京家政学院開学以来、100年の歴史を経て、2016年筑波学院大学に「経営情報学科」を「ビジネスデザイン学科」に名称変更。2024年4月に大学名を筑波学院大学から日本国際学園大学に名称変更、仙台キャンパス開設。
【概要】
つくばキャンパス 〒305-0031
茨城県つくば市吾妻3丁目1番地
029-858-4811（代表）
仙台キャンパス 〒980-0022
仙台市五橋2丁目1番地13号
022-222-8659（代表）
理事長 学長 橋本 綱夫
事業内容 日本国際学園グループとして、大学の運営を始め、専門学校、幼稚園等の運営を展開
日本国際学園グループ
日本国際学園大学東北外語ビジネス専門学校（宮城県仙台市青葉区）
日本国際学園大学キャスウェル外語エアライン・ホテル＆ブライダル専門学校（宮城県仙台市青葉区）
日本国際学園大学利府おおぞら幼稚園（宮城県宮城郡利府町）
日本国際学園大学利府第二おおぞら幼稚園（宮城県宮城郡利府町）
日本国際学園大学せいがん幼稚園（宮城県多賀城市）
日本国際学園大学坪井幼稚園（千葉県船橋市）
日本国際学園大学はくと幼稚園（千葉県成田市）
日本国際学園大学村上幼稚園（千葉県八千代市）
他
HP https://www.japan-iu.ac.jp/
配信元企業：学校法人 日本国際学園
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324706&id=bodyimage1】
【オールイングリッシュでプチ留学体験！】
英語が得意、英語が好き、海外に興味がある、留学をしたいなど、知的好奇心を満たしたい方、また、経済的にも時間的にも留学になかなか手が届かないという方は、多くいらっしゃると思います。本学は、そのような皆さんへ学びの場を広げる機会を提供します。また、世界へ発信できる学生の育成を目指しております。授業料は必要ありません（仙台キャンパスは諸経費及び昼食代1500円頂戴します）。ぜひこの機会に、本学イングリッシュキャンプへご参加ください。
【イングリッシュキャンプ概要】
＜つくばキャンパス＞７月21日（月・祝）10：30～16：30（予定）
＜仙台キャンパス＞８月２日（土）10：00～15：30（予定）
【プログラム内容】
・オープニングセレモニー開始
・アイスブレイク：参加者同士、打ち解け合うためのアクティビティです。
・ワークショップ：スピーキングやボキャブラリー、リーディングスキルを伸ばします。また大学の講義が体験できます。
・ランチブレイク
・ワークショップ2：本学学生と英語で交流します。
・クロージングセレモニー（修了証を授与）
※プログラムは変更する可能性があります。 ※つくばキャンパスと仙台キャンパスで異なります。詳細はHPにてご確認ください。
【お申し込み方法】
イベント詳細ページまたは本学HPより、必要事項を入力の上お申し込み下さい。
＜つくばキャンパス＞ https://tsukuba-english-camp.hp.peraichi.com/2025
＜仙台キャンパス＞ https://jiusendai-englishcamp2025.hp.peraichi.com/
【学校法人 日本国際学園について】
1923年に、東京市牛込区市ヶ谷富久町に家政研究所を開設、1925年に東京家政学院開学以来、100年の歴史を経て、2016年筑波学院大学に「経営情報学科」を「ビジネスデザイン学科」に名称変更。2024年4月に大学名を筑波学院大学から日本国際学園大学に名称変更、仙台キャンパス開設。
【概要】
つくばキャンパス 〒305-0031
茨城県つくば市吾妻3丁目1番地
029-858-4811（代表）
仙台キャンパス 〒980-0022
仙台市五橋2丁目1番地13号
022-222-8659（代表）
理事長 学長 橋本 綱夫
事業内容 日本国際学園グループとして、大学の運営を始め、専門学校、幼稚園等の運営を展開
日本国際学園グループ
日本国際学園大学東北外語ビジネス専門学校（宮城県仙台市青葉区）
日本国際学園大学キャスウェル外語エアライン・ホテル＆ブライダル専門学校（宮城県仙台市青葉区）
日本国際学園大学利府おおぞら幼稚園（宮城県宮城郡利府町）
日本国際学園大学利府第二おおぞら幼稚園（宮城県宮城郡利府町）
日本国際学園大学せいがん幼稚園（宮城県多賀城市）
日本国際学園大学坪井幼稚園（千葉県船橋市）
日本国際学園大学はくと幼稚園（千葉県成田市）
日本国際学園大学村上幼稚園（千葉県八千代市）
他
HP https://www.japan-iu.ac.jp/
配信元企業：学校法人 日本国際学園
プレスリリース詳細へ