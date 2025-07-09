宿泊料金最大12％オフ！北海道ボールパークFビレッジ内およびFビレッジ近郊宿泊施設が予約できる「Fビレッジ宿泊予約サイト」でサマーキャンペーン実施中
株式会社 ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント
北海道ボールパークFビレッジ内およびFビレッジ近郊宿泊施設が予約できる「Fビレッジ宿泊予約サイト」では、夏の期間限定のサマーキャンペーンを実施中！
Fビレッジ宿泊予約サイトはこちら :
https://booking.hkdballpark.com/?_gl=1*qbbk65*_gcl_au*Njk3OTg5MDEyLjE3NTIwMjM4OTE.*_ga*MTYxMDEyMTc5NS4xNzUwODM4OTk4*_ga_EFYPF1JV85*czE3NTIwMjM3MjAkbzMyJGcxJHQxNzUyMDI1ODc5JGozNSRsMCRoMA..
SUMMER PARKについて :
https://www.hkdballpark.com/news/698/
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/79562/table/338_1_6b0ec0234b70f0bf2a1219a65603c66b.jpg?v=202507090326 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/79562/table/338_2_c897af614837bff874f007240f3cf6b5.jpg?v=202507090326 ]
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/79562/table/338_3_c3d18ea5223b5b7af471b3e4ba1961f0.jpg?v=202507090326 ]
■ナイター観戦後にフィールドを歩いて、そのまま近くで泊まろう！
試合終了後、直前まで選手がプレーしていたフィールドを歩くことができます。
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/79562/table/338_4_73a0c4b424faabe51d2171e92c735995.jpg?v=202507090326 ]
北海道ボールパークFビレッジ内およびFビレッジ近郊宿泊施設が予約できる「Fビレッジ宿泊予約サイト」では、夏の期間限定のサマーキャンペーンを実施中！
Fビレッジ近郊施設での宿泊が最大12％オフで、お得にご利用いただけます。
また、夏休み期間中は《F VILLAGE SUMMER PARK》も開催。それに伴うアクティビティを、お得に体験いただけるキャンペーンも実施いたします。
今年の夏はFビレッジで思う存分遊んで、そのまま近場で泊まっちゃおう！
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SUMMER PARKについて :
https://www.hkdballpark.com/news/698/
サマーキャンペーン詳細
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/79562/table/338_1_6b0ec0234b70f0bf2a1219a65603c66b.jpg?v=202507090326 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/79562/table/338_2_c897af614837bff874f007240f3cf6b5.jpg?v=202507090326 ]
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/79562/table/338_3_c3d18ea5223b5b7af471b3e4ba1961f0.jpg?v=202507090326 ]
ナイター観戦後のグランドウォーク体験（宿泊者無料）実施中！
■ナイター観戦後にフィールドを歩いて、そのまま近くで泊まろう！
試合終了後、直前まで選手がプレーしていたフィールドを歩くことができます。
普段入ることができないフィールドの感触を体験しよう！
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/79562/table/338_4_73a0c4b424faabe51d2171e92c735995.jpg?v=202507090326 ]