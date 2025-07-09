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探究学習の相談を大学の先生にできる！ 心理学に関する探究活動をサポートする相談会を甲南女子大学オープンキャンパスで開催
甲南女子大学心理学部心理学科（2025年4月開設）では、高等学校にて心理学分野の探究学習・探究活動に取り組んでいる高校生のみなさんを対象に、7月、8月、9月、2026年3月に開催する甲南女子大学のオープンキャンパスにて、「探究活動個別相談会」を初めて開催します。
具体的な心理学についての質問はもちろん、探究学習・探究活動が上手く進んでいない、テーマは決まったけれど、どのように調べればいいか分からないといった相談まで、幅広い心理学分野専門の教員が探究活動のサポートをします。夏休みの間に研究を進めるためにも、ぜひ相談会にご参加ください。
■開催日程
7月12日(土)・13日(日) / 8月2日(土)・3日(日) / 9月7日(日) / 2026年3月22日(日)
※各日程:10:00～15:00 ※オープンキャンパスと同日程での開催となります
■対応可能分野
7月12日(土)：犯罪心理学/幼児心理学/特別支援教育/臨床心理学/発達心理学/認知心理学/学習心理学/動物心理学
7月13日(日)：犯罪心理学/発達心理学/幼児心理学/臨床心理学/社会心理学/福祉心理学/ 認知心理学/学習心理学/動物心理学
8月2日(土)：幼児心理学/発達心理学/臨床心理学/認知心理学/学習心理学/動物心理学
8月3日(日)：犯罪心理学/幼児心理学/特別支援教育/社会心理学/発達心理学/認知心理学/学習心理学/動物心理学
9月7日(日)：発達心理学/幼児心理学/人格心理学/臨床心理学/特別支援教育/認知心理学/学習心理学/動物心理学
3月22日(日)：特別支援教育/福祉心理学/認知心理学/学習心理学/動物心理学
甲南女子大学心理学部心理学科の教員一覧はこちら：https://www.konan-wu.ac.jp/dept_grad/teachers/#teachers005
■対象
高校生（※女性限定）
■申込方法
探究活動個別相談会の申し込みは不要ですが、オープンキャンパスの申し込みが必要となります。
申し込みはこちら： https://www.konan-wu.ac.jp/admission/opencampus/
■開催場所
甲南女子大学 3号館1階 心理学科コモンルーム（〒658-0001 神戸市東灘区森北町6-2-23）
■2025年開設 心理学部心理学科について
心理学の基礎を身につけた上で、社会や身近にある課題に気づき、客観的な観察力、論理的な思考力、数量的なデータ処理
能力、AI等の先進的なテクノロジー、共感性及びコミュニケーション力を活用し、その解決に向けて取り組むことができる
人材を育成します。
https://www.konan-wu.ac.jp/dept_grad/dept_psychology/new/
▼本件に関する問い合わせ先
甲南女子大学 入試・広報部 入試・広報課 (広報部門)
住所：〒658-0001 兵庫県神戸市東灘区森北町6-2-23
TEL：078-413-3130
メール：koho@konan-wu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/