地域密着・信頼性を重視地域密着型の中古車買取「スマイルカーズ」 全国10店舗を新たに展開
中古車買取フランチャイズ〈スマイルカーズ〉（運営：株式会社スマイルカンパニー／本社：埼玉県川越市／代表取締役：山野 俊介）は、2025年6月～7月にかけて全国に新たに10店舗をオープンいたします。
わずか2年半で全国100店舗を達成したスマイルカーズは、今後もさらなる地域密着とサービス拡大を目指してまいります。
【6月オープン店舗情報】
■ スマイルカーズ 大東門真店（大阪府）
山本オーナー
住所：大阪府四條畷市北出町25-4
電話番号：080-4242-3200
営業時間：8:00～20:00
公式LINE：https://lin.ee/Nej3Qza
Instagram：https://www.instagram.com/smilecars_daitoukadoma/
■ スマイルカーズ 市川店（千葉県）
五味オーナー
住所：千葉県市川末広1-11-8
電話番号：090-5325-0009
営業時間：9:00～20:00
公式LINE：https://lin.ee/yUzprtcn
■ スマイルカーズ 千葉習志野店（千葉県）
横山オーナー
住所：千葉県習志野市花咲2-5-16
電話番号：090-7490-4306
営業時間：9:00～20:00
公式LINE：https://lin.ee/9y9lI5R
Instagram：https://www.instagram.com/smilecars.narashino/profilecard/?igsh=MXR6N3l2aGd5N2F3
■ スマイルカーズ 流山印西店（千葉県）
伊原オーナー
住所：千葉県流山市江戸川台西2-141 ロータリービル2F
電話番号：070-9095-5927
営業時間：9:00～20:00
公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@947fbmpi?oat_content=url&ts=05241134(https://line.me/R/ti/p/@947fbmpi?oat_content=url&ts=05241134)
Instagram：https://www.instagram.com/smilecars.nagareyamainzai?igsh=MXgwMmNocnNsYTJzNQ%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/smilecars.nagareyamainzai?igsh=MXgwMmNocnNsYTJzNQ%3D%3D&utm_source=qr)
■ スマイルカーズ 西宮店（兵庫県）
田口オーナー
住所：兵庫県西宮市羽衣町7-30 夙川グリーンタウン3F
電話番号：080-9453-1354
営業時間：8:30～19:30
公式LINEリンク：https://lin.ee/gCqMKGI
Instagram：https://www.instagram.com/smilecars_nishinomiya?igsh=MmM0cXVzZmY3bTc5&utm_source=qr(https://www.instagram.com/smilecars_nishinomiya?igsh=MmM0cXVzZmY3bTc5&utm_source=qr)
■ スマイルカーズ 足利店（栃木県）
茂木オーナー
住所：栃木県足利市福富町1061 A-5
電話番号：050-8886-0001／070-9189-5617
営業時間：8:00～18:00
公式LINEリンク：https://lin.ee/zvKAG7N
SNSリンク：https://www.instagram.com/smilecars.ashikaga?igsh=cTZzNWd0dGtweGF0&utm_source=qr(https://www.instagram.com/smilecars.ashikaga?igsh=cTZzNWd0dGtweGF0&utm_source=qr)
【7月オープン店舗情報】■ スマイルカーズ 鹿児島中央店（鹿児島県）
田中オーナー
住所：鹿児島市皇徳寺台2-23-3（〒891-0103）
電話番号：080-3464-5723
営業時間：10:00～19:00
公式LINEリンク：https://page.line.me/734kttbl
Instagram：https://www.instagram.com/smilecars_kagoshima_chuo
■ スマイルカーズ 富山中央店（富山県）
永井オーナー
住所：富山県富山市岩瀬松原町42番地
電話番号：090-9294-3913
営業時間：10:00～19:00
公式LINE：@574fszdi
Instagram：smilecars.toyamachuo
■ スマイルカーズ 横浜旭店
安原オーナー
住所：神奈川県横浜市旭区笹野台4-51
電話番号：045-744-7563
営業時間：9時～１９時
Instagram：https://www.instagram.com/smilecars.yokohamaasahi?igsh=MzY1Y3podHN3MGJ2
■ スマイルカーズ 広島安佐南
津田オーナー
住所：広島県広島市安佐南区西原4-36-13
電話番号：090-6313-9199
営業時間：09:00~19:00
公式LINE： https://lin.ee/BRNTFYG
【会社概要】
会社名：株式会社スマイルカンパニー
設立：2022年1月
所在地：〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町15-13
代表者：代表取締役 山野 俊介
事業内容：中古車買取フランチャイズ「スマイルカーズ」の運営、関連事業
◇スマイルカーズとは◇
〈スマイルカーズ〉は、店舗や展示場を持たずに運営できる中古車買取フランチャイズです。
2022年1月の創業からわずか2年半で全国100店舗を達成。独立・起業を目指す個人オーナーを支援する仕組みにより、地方から都市部まで幅広く急成長を続けています。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社スマイルカンパニー
広報担当：高橋
メール：aloha@smile-cars.jp
電話：049-272-7819