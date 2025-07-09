7月12日(土)予約受付開始　全国6店舗のレストランで楽しめるかき氷 数量限定725円で提供

株式会社ポジティブドリームパーソンズ

全国でホスピタリティビジネスを展開する感動創出企業の株式会社ポジティブドリームパーソンズ （本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：西村 輝夫、以下PDP）は、「7月25日・かき氷の日」にちなんだ限定イベントを、全国のレストラン6店舗にて開催いたします。

対象店舗では、2025年7月24日（木）または25日（金）のいずれかの日程で、こだわりのかき氷を“数量限定・725円（税込）”にてご提供。夏のひとときを涼やかに彩る、特別な2日間をお楽しみください。

6つの場所で6つのストーリー「PDPかき氷2025」

PDPでは、夏季限定の人気メニューとして、全国6店舗のレストランにてかき氷を提供しております。今年は7月25日の「かき氷の日」にちなみ、各店舗で1日限定・数量限定にて、特別価格725円（税込）でご提供いたします。各店舗では、それぞれのシェフやパティシエが趣向を凝らし、見た目の美しさと味わいのバランスにこだわったオリジナルかき氷をご用意。

素材や盛り付けにも工夫を凝らした、その土地、その店でしか味わえない一杯に込められたストーリーをこの機会にぜひご堪能ください。

7月12日12時より予約受付開始（先着順）

各店舗インスタのストーリーズにて予約サイトを公開いたします。

＜2025年7月24日(木)開催＞

■SCAPES THE SUITE（スケープス ザ スィート）

Instagram：https://www.instagram.com/scapes_the_suite/

提供メニュー

・コーヒーティラミスかき氷 夏みかんとグランマルニエ酒ソース

・湘南ゴールド&マンゴーかき氷 葉山ハチミツと純米吟醸ソース

提供時間 14:00～17:00（L.O.16:00）

住所 〒240-0112 神奈川県三浦郡葉山町堀内922-2

※販売数限定20食

■crossfield with TERRACE LOUNGE（クロスフィールド ウィズ テラスラウンジ）

Instagram：https://www.instagram.com/the_landmark_square_osaka/

提供メニュー

・京都産宇治抹茶とレモンのかき氷

提供時間 14:30-17:00（L.O.16:30）

住所 〒540-0002 大阪府大阪市中央区大阪城1-1 MIRAIZA OSAKA-JO内THE LANDMARK SQUARE OSAKA２F

※販売数限定25食

■高宮庭園茶寮

Instagram：https://www.instagram.com/takamiyateiensaryo_restaurant/

提供メニュー

・桃とミルクのかき氷

・とろ餅抹茶氷

提供時間 11:00～16:30（L.O.15:30）

住所 〒815-0083 福岡市南区高宮5-16-1

※販売数限定20食

＜2025年7月25日(金)開催＞

■現代里山料理 ZEN HOUSE

Instagram：https://www.instagram.com/satoyamaryori_zenhouse/

提供メニュー

・花桃露（はなとうろう）

・黒翡翠（くろひすい）

提供時間 15:00～17:00（L.O.16:30）

住所 〒104-0061 東京都中央区銀座5-11-1

※販売数限定25食

■長良川清流ホテル

Instagram：https://www.instagram.com/nagaragawa_seiryu_hotel/

提供メニュー

・金涼（きんりょう）

・紅雪（こうせつ）

・豆翠（とうすい）

提供時間 11:30～15:00（L.O.14:15）

住所 〒502-0012 岐阜県長良志段見東山537-3 長良川清流ホテル

※販売数限定25食

■GRANADA SUITE on À TABLE（グラナダスィート オン ア ターブル）

Instagram：https://www.instagram.com/granadasuite_onatable/

提供メニュー

・宮若産里山レモンと桃のかき氷

・熊本岳間の抹茶とマスカルポーネ＆アマゾンカカオのかき氷

提供時間 14:00～16:30（L.O. 15:30）

住所 〒810-0801 福岡県福岡市博多区中洲５丁目3-8 アクア 博多 1F

※販売数限定25食

運営会社概要

■社名：株式会社ポジティブドリームパーソンズ

■設立：1997年7月1日

■ファウンダー：杉元 崇将

■代表取締役社長：西村 輝夫

■本社所在地：東京都渋谷区恵比寿南1-15-1 A-PLACE恵比寿南ビル4F

■従業員数：972名（2025年5月1日現在）

■事業内容：ホテル/レストラン/ウェディング/宴会施設/フラワーショップの運営・企画およびコンサルティング事業

■WEBサイト：https://www.positive.co.jp/

■公式アカウント：Facebook https://www.facebook.com/PositiveDreamPersons

X https://x.com/pdp_kandou

YouTube https://www.youtube.com/positivedreampersons

Instagram https://www.instagram.com/positivedreampersons_inc/