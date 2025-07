2025年7月9日 2025年7月9日



プレスリリース

日鉄ソリューションズ株式会社



地域金融機関向け市場部門のDX・規制対応を加速する

「市場部門 業務改善 OneDay ワークショップ」の提供開始

~豊富な業務知見をもとに効果的な改善を支援~

日鉄ソリューションズ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:玉置 和彦、以下「NSSOL」)は、地域金融機関の市場部門(※1)を対象とした、業務改善への取組を支援する「OneDayワークショップ」(以下「本ワークショップ」)の提供を2025年4月より開始しました。背景近年、市場部門を取り巻く環境は急速に変化しています。急激な金利・為替変動、FRTB(※2)/Basel Ⅲ 最終化(※3)、ESG 開示義務など、制度・市場双方から高度な対応が求められる一方、 DX予算や人員は限られており、十分な対応が困難なケースも少なくありません。NSSOLは25 年以上にわたり延べ 200 社を超える市場系システムを構築してきた実績を活かし、「低コスト・短期間」で改革の第一歩を踏み出せる機会として本ワークショップを提供します。OneDay ワークショップ4つの特長1.無償開催参加費ゼロ。社内稟議なしでスピード参加可能2.約半日間で可視化業務フロー・リスク・規制ギャップをその日のうちに棚卸し3.コスト×効果の見える化課題解決までの具体策の提出とご希望に応じた対応までの概算見積を提示可能4.25 年以上・200社超の実績市場業務に精通したプロフェッショナルがファシリテートこのような課題解決を支援・ 市場の変化に伴い取扱商品が増え、Excel 依存の手作業が限界・ FRTB・BaselⅢ最終化・市場リスク計測・J-SOX(※4) など規制対応が追いつかない・ STP 化(※5)を進めたいが、現場とシステム部門の会話がかみ合わない・ ベテラン頼みの業務フローがブラックボックス化し、内部統制や監査対応が不安・ DX 予算は限られており、まずは投資効果を見極めたいアウトプットサマリー業務プロセスマップ+課題マッピングでボトルネックを可視化目指すべき最適なTO-BE機能配置を1枚の図に整理課題一覧&対策シートで優先度(緊急度×効果)を整理し、翌日から着手できる“Quick Win”を提示既存システム更改期限や規制カレンダーを織り込んだ3年ロードマップで「いつまでに何をするか」を明確化本ワークショップは、金融機関の業務運営の高度化・最適化の視点から総合的な支援を実施するものであり、導入済みのシステムの活用を考慮するほか、必要に応じて将来的なシステムの機能向上も提言いたします。市場系領域における豊富な経験と専門知識を活かし、金融機関の持続可能な成長と競争力の強化を実現します。

以上

(※1)市場部門:資金運用・調達、顧客への金融商品提供、マーケット関連のリスク管理など、市場(マーケット)を通じた収益獲得を担う部門(※2)FRTB:Fundamental Review of the Trading Bookの略称。銀行のトレーディング勘定における市場リスクを評価するための規制(※3)BaselⅢ最終化:国際的に活動する銀行の自己資本比率や流動性比率などを定めた国際統一基準(※4)J-SOX:上場企業の財務報告の信頼性を確保するための制度(※5)STP:Straight Through Processingの略称。業務プロセス全体を人手を介さずに自動的に処理すること・NS Solutions、NSSOL、NS(ロゴ)は、日鉄ソリューションズ株式会社の登録商標です。・本文中の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です【本件に関するお問い合わせ先】日鉄ソリューションズ株式会社金融ソリューション事業本部 金融プラットフォーム事業部 投資運用ソリューション部【報道関係お問い合わせ先】日鉄ソリューションズ株式会社管理本部 総務部 広報グループE-mail:press@jp.nssol.nipponsteel.com