¡Ø¸î±ï¡Ù¿·µ¬¥Ñー¥Æ¥£¥Íー¥à¥É¡Ö³ÐÀÃ¥æ¥¯¥½¥ó(CV: ¹âÌÚ¾Ä)¡×¼ÂÁõ¡ª´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¦¥«¥Ý¥ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Íー¥à¥ÉÆ¤È²°ÍÍê¡×³«ºÅ¤äÁõ¿È¶ñÀºÏ£³ÈÄ¥¤Ê¤É 7·î9Æü¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¾ðÊó¤ò¤´¾Ò²ð
NCSOFT Corporation (ËÜ¼Ò:´Ú¹ñ ÈÄ¶¶(¥Ñ¥ó¥®¥ç)¡¢¶¦Æ±ÂåÉ½ ¶â ß·Ã¤(¥¥à ¥Æ¥¯¥¸¥ó)/ËÑ ßÛÉð(¥Ñ¥¯ ¥Ó¥ç¥ó¥à)¡¢°Ê²¼NC)¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯±ï¥Ð¥È¥ëRPG¡Ø¸î±ï(¤´¤¨¤ó)¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¿·µ¬¥Ñー¥Æ¥£¥Íー¥à¥É¡Ö³ÐÀÃ¥æ¥¯¥½¥ó(CV:¹âÌÚ¾Ä)¡×ÅÐ¾ì
¡Ú¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÆü»þ¡Û
2025Ç¯7·î9Æü(¿å) Äê´ü¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹»þ
¡Ú³µÍ×¡Û
¿·µ¬¥Ñー¥Æ¥£¥Íー¥à¥É¤Ë¶¯ÎÏ¤ÊÉð¸ù¤òÁà¤ëÀäÂÐÅª¤ÊÃ£¿Í¡Ö³ÐÀÃ¥æ¥¯¥½¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ÐÀÃ¥æ¥¯¥½¥ó¤Ï¡ÖÁú¡×¸ú²Ì¤Ç°ÜÆ°¤òË¸³²¤·¡¢ºÇÂç½ÅÊ£»þ¤Ë¤ÏÉ¹·ë¸ú²Ì¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¾¤´¤µ¤ì¤ë¸¸±ÆÊ¬¿È¤ÏÈÏ°Ï¹¶·â¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢¥Ñー¥Æ¥£¥á¥ó¥Ðー¤È¤Îµ÷Î¥¤Î°Ý»ý¤¬¹¶Î¬¤Î¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À¸Ì¿ÎÏ¤¬ÂçÉý¤ËÄã²¼¤¹¤ë¤È¡¢Â¨»àµé¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¡ÖÂçÉ¹²Ï¡×¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Éð¸ùÈ¯Æ°Á°¤ËÁÇÁá¤¯Æ¤È²¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£7·î9Æü¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¾ðÊó
¡Ú¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÆü»þ¡Û
2025Ç¯7·î9Æü(¿å) Äê´ü¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹»þ
¡Ú³µÍ×¡Û
¢ãÁõ¿È¶ñÀºÏ£³ÈÄ¥¢ä
¿·¤¿¤Ë¡¢¥ì¥Ù¥ë50°Ê¾åÁõ¿È¶ñ¤ÎºÇÂçÀºÏ£¿ôÃÍ¤¬+15¤«¤é+20¤Ë³ÈÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ÈÄ¥¤µ¤ì¤¿¥ì¥Ù¥ë50°Ê¾åÁõ¿È¶ñ¤ÏÀºÏ£¶è´Ö¤´¤È¤Ë¡¢ÄÉ²Ã¥Üー¥Ê¥¹Ç½ÎÏÃÍ¤ò³ÍÆÀ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
³ÈÄ¥¤µ¤ì¤¿ÀºÏ£¶è´Ö¤ÎÀºÏ£¤ËÉ¬Í×¤Ê¡¢¿·µ¬¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÖÁý¶¯¤Î¶â¾²¡×¤Ï¡¢¥Ñー¥Æ¥£¥Íー¥à¥É¡Ö³ÐÀÃ¥æ¥¯¥½¥ó¡×¤ä¥Ü¥¹¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡Ö³ÐÀÃ¥é¥ß¥ª¥ó¡×Åù¤ÎÆ¤È²»þ¤Ë³Æ³ÎÎ¨¤Ë±þ¤¸¤Æ³ÍÆÀ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢ã´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¦¥«¥Ý¥ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Íー¥à¥ÉÆ¤È²°ÍÍê¡×³«ºÅ¢ä
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö¡Û
2025Ç¯7·î9Æü(¿å)Äê´ü¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 2025Ç¯7·î23Æü(¿å)Äê´ü¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Á°¤Þ¤Ç
¡Ú³µÍ×¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Íー¥à¥É¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È¡Ö¿ÀÀÐ¡×¤ä¡Ö½¤Îý¤Î¾Ú¡×¤ÎÊó½·¤òÄÉ²Ã¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÎßÀÑÊý¼°¤Ç¡¢Ã£À®¤´¤È¤Ë¼¡¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¼«Æ°²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ï¶¯ÎÏ¤Ê¥·¥ó¥°¥ë¥Íー¥à¥É¤ÎÆ¤È²¤Ë¡¢¤¼¤ÒÄ©Àï¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ã7/9(¿å)¸î±ï¥Ñ¥Ã¥Á¥Îー¥È¤Ï¤³¤Á¤é¢ä
https://hoyeon.plaync.com/ja-jp/board/update/view?articleId=686d165034b33f2b05901049
¢£¥²ー¥à³µÍ×
¡Ö¸î±ï¡×¤Ï¡¢PC¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥É¥¢¥ó¥É¥½¥¦¥ë¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¥²ー¥à¤ÎËÜ¼Á¤Ç¤¢¤ë¡Ö³Ú¤·¤µ¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¡¢¿·µ¬IP¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¹¡£
60¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¸ÄÀË¤«¤Ê±ÑÍº¤ÎÃæ¤«¤é¡¢5¿Í¤òÁªÂò¤·¤Æ¹½À®¤¹¤ë¼«Ê¬¤À¤±¤Î¡Ö¥Ç¥Ã¥¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤ò¼´¤Ë¡¢¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¡Ö¥Õ¥£ー¥ë¥ÉÀïÆ®¡×¤È¡¢¤è¤êÀï½ÑÅª¤Ê¥Ç¥Ã¥¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤ÈÈ½ÃÇ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¥¿ー¥óÀ©¤Î¡ÖÀï½ÑÀïÆ®¡×¡¢Ãç´Ö¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¶¯ÎÏ¤ÊÅ¨¤ËÄ©¤à¶¦Æ®¥Ð¥È¥ë¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤æ¤ë´Ä¶¤ä¾õ¶·¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÃÀ¤ò»ý¤Ã¤¿±ÑÍºÃ£¤È¶¦¤ËÄ©¤àÀïÆ®ÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ºÌ¤êË¤«¤Ç²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¤³¦¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡Ö¸î±ï¡×¤ÎÊª¸ì¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¾ðÊó¡Û
¥¿¥¤¥È¥ëÌ¾¡§¸î±ï(Go-En / ¤´¤¨¤ó)
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯±ï¥Ð¥È¥ëRPG
¥µー¥Ó¥¹³«»ÏÆü¡§2024Ç¯8·î28Æü
²Á³Ê¡§¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÌµÎÁ¡Ê°ìÉô¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÍ¡Ë
ÂÐ±þ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§App Store / Google Play / PURPLE(NCÆÈ¼«¤ÎPC¸þ¤±¥¯¥í¥¹¥×¥ì¥¤¥µー¥Ó¥¹)
³«È¯/±¿±Ä¡§NCSOFT
¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡§ HOYEON(TM) or ¸î±ï(TM) is a trademark of NCSOFT Corporation. (C) 2024 NCSOFT Corporation. All Rights Reserved.
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://hoyeon.plaync.com/ja-jp/
PURPLE¸ø¼°WEB¡§ https://ncpurple.com/
¸ø¼°X(µìTwitter)¡§ https://x.com/Goen_Hoyeon_JP
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@Goen_Hoyeon_JP
¢¨Åö¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÎÆâÍÆ¤Ï2025Ç¯7·î9Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤êÍ½Äê¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£