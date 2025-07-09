¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø¡ÛYCU COI-NEXT Minds1020Lab¡ß¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤â¤Î¡È¤³¤³¤í¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÊ¸²½¡É¤ò¹¤²¤ëÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖYOKOHAMA KOKORO WEEK¡×¤ò½é³«ºÅ¡ª
ー²£ÉÍ¤Î¤Þ¤Á¤Ç¡È¤³¤³¤í¡É¤È¸þ¤¹ç¤¦£¹Æü´Ö¡Ê£¸/19～27¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥Èー
¡¡²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø COI-NEXT µòÅÀ Minds1020Lab¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥º¥Æ¥ó¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥é¥Ü¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯£¸·î19Æü¡Ê²Ð¡Ë～27Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î£¹Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¡ÖYOKOHAMA KOKORO WEEK¡×¤ò½é³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¤è¤³¤ß¤¾¤æ¤ê»á¤¬ÉÁ¤¯¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤â¤Î¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬·èÄê¡£2025Ç¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤â¤Î¤È°ì½ï¤Ë¡¢KOKORO¤ÎÃæ¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡Minds1020Lab¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¿´Íý³ØÅªÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤â¤Î¡×¤È¤È¤â¤Ë¿´¤ä¤¹¤é¤°¶õ´Ö¤ò±é½Ð¡£³ØÀ¸¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤í¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÊ¸²½¤ÎÁÏÂ¤¡×¤È¤¤¤¦Minds1020Lab¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼Ò²ñ¤Ë¹¤²¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢²£ÉÍ¤Î¤Þ¤ÁÁ´ÂÎ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬¡È¤³¤³¤í¤ÎÀ¼¡É¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´ë²è¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£ÀìÌç²È¤ä¶¨»¿´ë¶È¤ÎÎÏ¤ò·ë½¸¤·¡¢¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡YOKOHAMA KOKORO WEEK¤È¤Ï¡Ö¿´¤Ã¤Æ¡¢°Õ³°¤È¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤«¤â¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¡È¼«Ê¬¤Î¿´¡É¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë£¹Æü´Ö¡£¿´¤ÎÃÎ¼±¤ò¤â¤È¤Ëºî¤é¤ì¤¿ÂÎ¸³¥³ー¥Êー¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤Õ¤È¡Ö¤Û¤ó¤È¤Îµ¤»ý¤Á¡×¤Ëµ¤¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
ÆüÄø¡§2025Ç¯£¸·î19Æü¡Ê²Ð¡Ë～27Æü¡Ê¿å¡Ë
³µÍ×¡§´ü´ÖÃæ¤Ï£³¤Ä¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈKOKOROTRIP¡Ê£¹Æü´Ö¡Ë¡¢KOKOROLABO¡Ê£³Æü´Ö¡Ë¡¢KOKOROSTUDIO¡Ê£·Æü´Ö¡Ë¤¬Æ±»þ´ü¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¡§Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å
¡¡°ìÉô¤ËQR¥³ー¥É¤ÎÆÉ¤ß¼è¤ê¤ä´Á»úÉ½µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÎÊý¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤È°ì½ï¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¡¢¤è¤ê°Â¿´¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚKOKORO TRIP¡Û¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Àþ±èÀþ¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡È¤³¤³¤í¡É¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÌä¤¤¤Ë¿¨¤ì¤ëAR¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー
²ñ¾ì¡§¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Àþ±èÀþ³Æ±Ø¥¨¥ê¥¢
´ü´Ö¡§£¸·î19Æü¡Ê²Ð¡Ë～27Æü¡Ê¿å¡Ë£¹Æü´Ö
³«ºÅ»þ´Ö¡§ËèÆü10:00～19:00
¡¡²£ÉÍ¹âÂ®Å´Æ»ÍÍ¡¢´Ý°æ¥·¥Æ¥£²£ÉÍÍÍ¡¢²£ÉÍ¥Þ¥ê¥ó¥¿¥ïーÍÍ¡¢¶¨Æ±ÁÈ¹ç ¸µÄ®¥¨¥¹¥¨¥¹²ñÍÍ¤Ê¤ÉÎÏ¶¯¤¤¥µ¥Ýー¥È¤Î¤â¤È¡¢¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Àþ±èÀþÁ´ÂÎ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Àþ°ìÆü¾è¼Ö·ô¡ß¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤â¤Î
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢²£ÉÍ¹âÂ®Å´Æ»¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Àþ¤È¤ÎÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤â¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°ìÆü¾è¼Ö·ô¤¬¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï²£ÉÍ¹âÂ®Å´Æ»¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Àþ¤Î¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Êhttps://www.mm21railway.co.jp/¡Ë¤«¤é¡¢ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥êー¥¹¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚKOKORO LABO¡Û¿´Íý³Ø¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¡È¤³¤³¤í¡É¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂÎ¸³·¿¥é¥Ü¡£
²ñ¾ì¡§²£ÉÍ»ÔÌò½ê¥¢¥È¥ê¥¦¥à¥¹¥Úー¥¹
´ü´Ö¡§£¸·î19Æü¡Ê²Ð¡Ë～21Æü¡ÊÌÚ¡Ë£³Æü´Ö
³«ºÅ»þ´Ö¡§10:00～20:00¡Ê19»þºÇ½ªÆþ¾ì¡Ë
¢¨ºÇ½ªÆü¤Ç¤¢¤ë21Æü¤Î¤ß17»þ½ªÎ»¡Ê16»þºÇ½ªÆþ¾ì¡Ë
¡ÚKOKORO STUDIO¡Û¿´¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤¬¤Ç¤¤ëÂÎ¸³·¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¥¹¥¿¥¸¥ª¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤â¤Î¤Î¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¡ª
²ñ¾ì¡§¥Þ¥ë¥¤¥·¥Æ¥£²£ÉÍ
´ü´Ö¡§£¸·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë～27Æü¡Ê¿å¡Ë£·Æü´Ö
³«ºÅ»þ´Ö¡§11:00～19:00¡Ê18»þºÇ½ªÆþ¾ì¡Ë
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢YOKOHAMA KOKORO WEEKÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ²ò¶ØÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
URL¡§https://kokoroweek.minds1020lab.yokohama
¡Ú¤è¤³¤ß¤¾¤æ¤ê¤µ¤ó¤è¤ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¡¦ÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Î¿´¤ò¤ä¤ï¤é¤²¤¿¤ê¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤â¤Î¤¬¡¢¤´±ï¤¬¤¢¤ê¿´¤È¸þ¤¹ç¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²£ÉÍ»ÔÌ±¤Ê¤Î¤Ç¡¢²£ÉÍ¤Ç¤Î³«ºÅ¤â¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£²£ÉÍ¤é¤·¤¤Éþ¤òÃå¤»¤¿¡ÖKOKORO¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡×¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥Ê¥Ó¥²ー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤ó¤â¤Î¤¿¤Á¤È¿´¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÇØ·Ê¡Û
¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¤è¤³¤ß¤¾¤æ¤ê»á¤¬ÉÁ¤¯¡¢Æ°Êª¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¡£Èè¤ì¤¿¿Í´Ö¤¿¤Á¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤ä¤¤¤¿¤ê¡¢¼«Í³¤Ê¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤Ç¸µµ¤¤Å¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊýË¡¤Ç¿Í¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¸«¤ë¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ëÂ¿ÍÍÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢¾¯¤·Èè¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤â¿´¤ò¤Õ¤Ã¤È¤æ¤ë¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤â¤Î¤È°ì½ï¤Ë¡¢KOKORO¤ÎÃæ¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È½Å¤Ê¤ê¡¢¡È¤³¤³¤í¡É¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä¡Û
¼çºÅ¡§²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³ØCOI-NEXTµòÅÀ Minds1020Lab
´ë²è¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§¥ë¥à¥¢³ô¼°²ñ¼Ò
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ©ºî¡§Åìµþ·§
¥¤¥Ù¥ó¥È¸å±ç¡§²£ÉÍ»Ô·ÐºÑ¶É
¡ÚKOKOROWEEK¥µ¥Ýー¥È´ë¶ÈÍÍ°ìÍ÷¡Û½çÉÔÆ±
¢£KOKOROWEEK¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤
¡¡YOKOHAMA KOKORO WEEK¤Î¥í¥´¤Ï¡¢¡È¥Õ¥©ー¥Þ¥ë ¡ß ½À¤é¤«¤µ¡É¤ÎÍ»¹ç¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£ËÜ¼ÁÅª¤Ê¿´Íý³ØÂÎ¸³¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆÃÀ¤ò¡¢¾åÃÊ¤Ë¤Ï°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¥»¥ê¥ÕÂÎ¡¢²¼ÃÊ¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¶ÊÀþ¥Õ¥©¥ó¥È¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÅÔ»ÔÌ¾¡ÜKOKORO WEEK¡×¤Î¹½À®¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢º£²ó¤Ï²£ÉÍ»Ô¤Î¥¤¥áー¥¸¥«¥éー¤Ç¤¢¤ë£³¼ï¤Î¥Ö¥ëー¤òºÎÍÑ¡£Â¿ºÌ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿®Íê´¶¤È¤ä¤µ¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥í¥´¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ã¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§SMC Design work studio¡ä
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê
¡¡²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±¤Ï¡¢ÉÔÅÐ¹»¤ä¼«»à¤òÁª¤Ö»Ò¤É¤â¡¦¼ã¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡Ö¿´¤È¸þ¤¹ç¤¦½¬´·¡×¤òÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ç°é¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Öº¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢Ã¯¤«¤ËÍê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¡Öµï¾ì½ê¤Ï¼«Ê¬¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤½¤ó¤Êµ¤¤Å¤¤ò¡¢¤Þ¤Á¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Á³¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Minds1020Lab¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¤³¤³¤í¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÊ¸²½¤ÎÁÏÂ¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼Ò²ñ¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î°ì´Ä¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤â¤Î¤È¤Ï
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤â¤Î¡×¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤è¤³¤ß¤¾¤æ¤ê¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ°Êª¡¦¿¢Êª¡¦¿©¤ÙÊª¡¦Êª¡Ä¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤â¤Î¤ÎÀ¤³¦¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤â¤Î¡×¤¿¤Á¤¬¼«Í³¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Îµ¤¤ËÆþ¤ë¤Ê¤ó¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¡ãºî¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
¤è¤³¤ß¤¾¤æ¤ê
¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥Êー
¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼ÒºßÀÒÃæ¤Ë¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×¸¶°Æ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¸½ºß¤Ï¥Õ¥êー¤Ç³èÆ°¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥·¥êー¥º¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤â¤Î¡×¤òÅ¸³«Ãæ¡£
¢£²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³ØCOI-NEXTµòÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í ²Ê³Øµ»½Ñ¿¶¶½µ¡¹½¡ÊJST¡Ë¤Î¡Ö¶¦ÁÏ¤Î¾ì·ÁÀ®»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊCOI-NEXT¡Ë¡×¤ÏÂç³ØÅù¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÌ¤Íè¤Î¤¢¤ë¤Ù¤¼Ò²ñÁü¡ÊµòÅÀ¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ë¤òºöÄê¤·¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¸¦µæ³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ýÂ³Åª¤ËÀ®²Ì¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¼«Î©¤·¤¿»º³Ø´±¶¦ÁÏµòÅÀ¤Î·ÁÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹»º³ØÏ¢·È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¡¡²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø¤Ç¤Ï¡¢µòÅÀÌ¾¤ò¡ÖMinds1020Lab¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥¹¡«¥Æ¥ó¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥é¥Û¡«¡Ë¡×¤È¤·¡¢²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø¸¦µæ¡¦»º³ØÏ¢·È¿ä¿Ê¥»¥ó¥¿ー µÜ粼ÃÒÇ·¶µ¼ø¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥êー¥Àー¤òÌ³¤á¤ë²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø COI-NEXTµòÅÀ¤Ë¤Æ¡¢À¸¤¤Å¤é¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¼ã¼Ô¤Î¿´¤Î²ÝÂê¤òÊñ³çÅª¤Ë¸¦µæ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê³Ø½ÑÎÎ°è¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÆÀ¤é¤ì¤ëÃÎ¸«¤ò´ð¤Ë¿´ÍýÅª¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤Î³ÍÆÀ¤òÂ¥¤¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¥Ç¥£¥¹¥ó¡Ë¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥Úー¥¸¡§https://minds1020lab.yokohama/
¡¡²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø COI-NEXT µòÅÀ Minds1020Lab¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥º¥Æ¥ó¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥é¥Ü¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯£¸·î19Æü¡Ê²Ð¡Ë～27Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î£¹Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¡ÖYOKOHAMA KOKORO WEEK¡×¤ò½é³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¤è¤³¤ß¤¾¤æ¤ê»á¤¬ÉÁ¤¯¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤â¤Î¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬·èÄê¡£2025Ç¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤â¤Î¤È°ì½ï¤Ë¡¢KOKORO¤ÎÃæ¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡Minds1020Lab¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¿´Íý³ØÅªÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤â¤Î¡×¤È¤È¤â¤Ë¿´¤ä¤¹¤é¤°¶õ´Ö¤ò±é½Ð¡£³ØÀ¸¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤í¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÊ¸²½¤ÎÁÏÂ¤¡×¤È¤¤¤¦Minds1020Lab¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼Ò²ñ¤Ë¹¤²¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢²£ÉÍ¤Î¤Þ¤ÁÁ´ÂÎ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬¡È¤³¤³¤í¤ÎÀ¼¡É¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´ë²è¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£ÀìÌç²È¤ä¶¨»¿´ë¶È¤ÎÎÏ¤ò·ë½¸¤·¡¢¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡YOKOHAMA KOKORO WEEK¤È¤Ï¡Ö¿´¤Ã¤Æ¡¢°Õ³°¤È¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤«¤â¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¡È¼«Ê¬¤Î¿´¡É¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë£¹Æü´Ö¡£¿´¤ÎÃÎ¼±¤ò¤â¤È¤Ëºî¤é¤ì¤¿ÂÎ¸³¥³ー¥Êー¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤Õ¤È¡Ö¤Û¤ó¤È¤Îµ¤»ý¤Á¡×¤Ëµ¤¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
ÆüÄø¡§2025Ç¯£¸·î19Æü¡Ê²Ð¡Ë～27Æü¡Ê¿å¡Ë
³µÍ×¡§´ü´ÖÃæ¤Ï£³¤Ä¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈKOKOROTRIP¡Ê£¹Æü´Ö¡Ë¡¢KOKOROLABO¡Ê£³Æü´Ö¡Ë¡¢KOKOROSTUDIO¡Ê£·Æü´Ö¡Ë¤¬Æ±»þ´ü¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¡§Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å
¡¡°ìÉô¤ËQR¥³ー¥É¤ÎÆÉ¤ß¼è¤ê¤ä´Á»úÉ½µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÎÊý¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤È°ì½ï¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¡¢¤è¤ê°Â¿´¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚKOKORO TRIP¡Û¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Àþ±èÀþ¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡È¤³¤³¤í¡É¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÌä¤¤¤Ë¿¨¤ì¤ëAR¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー
²ñ¾ì¡§¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Àþ±èÀþ³Æ±Ø¥¨¥ê¥¢
´ü´Ö¡§£¸·î19Æü¡Ê²Ð¡Ë～27Æü¡Ê¿å¡Ë£¹Æü´Ö
³«ºÅ»þ´Ö¡§ËèÆü10:00～19:00
¡¡²£ÉÍ¹âÂ®Å´Æ»ÍÍ¡¢´Ý°æ¥·¥Æ¥£²£ÉÍÍÍ¡¢²£ÉÍ¥Þ¥ê¥ó¥¿¥ïーÍÍ¡¢¶¨Æ±ÁÈ¹ç ¸µÄ®¥¨¥¹¥¨¥¹²ñÍÍ¤Ê¤ÉÎÏ¶¯¤¤¥µ¥Ýー¥È¤Î¤â¤È¡¢¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Àþ±èÀþÁ´ÂÎ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Àþ°ìÆü¾è¼Ö·ô¡ß¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤â¤Î
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢²£ÉÍ¹âÂ®Å´Æ»¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Àþ¤È¤ÎÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤â¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°ìÆü¾è¼Ö·ô¤¬¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï²£ÉÍ¹âÂ®Å´Æ»¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Àþ¤Î¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Êhttps://www.mm21railway.co.jp/¡Ë¤«¤é¡¢ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥êー¥¹¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚKOKORO LABO¡Û¿´Íý³Ø¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¡È¤³¤³¤í¡É¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂÎ¸³·¿¥é¥Ü¡£
²ñ¾ì¡§²£ÉÍ»ÔÌò½ê¥¢¥È¥ê¥¦¥à¥¹¥Úー¥¹
´ü´Ö¡§£¸·î19Æü¡Ê²Ð¡Ë～21Æü¡ÊÌÚ¡Ë£³Æü´Ö
³«ºÅ»þ´Ö¡§10:00～20:00¡Ê19»þºÇ½ªÆþ¾ì¡Ë
¢¨ºÇ½ªÆü¤Ç¤¢¤ë21Æü¤Î¤ß17»þ½ªÎ»¡Ê16»þºÇ½ªÆþ¾ì¡Ë
¡ÚKOKORO STUDIO¡Û¿´¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤¬¤Ç¤¤ëÂÎ¸³·¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¥¹¥¿¥¸¥ª¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤â¤Î¤Î¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¡ª
²ñ¾ì¡§¥Þ¥ë¥¤¥·¥Æ¥£²£ÉÍ
´ü´Ö¡§£¸·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë～27Æü¡Ê¿å¡Ë£·Æü´Ö
³«ºÅ»þ´Ö¡§11:00～19:00¡Ê18»þºÇ½ªÆþ¾ì¡Ë
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢YOKOHAMA KOKORO WEEKÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ²ò¶ØÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
URL¡§https://kokoroweek.minds1020lab.yokohama
¡Ú¤è¤³¤ß¤¾¤æ¤ê¤µ¤ó¤è¤ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¡¦ÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Î¿´¤ò¤ä¤ï¤é¤²¤¿¤ê¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤â¤Î¤¬¡¢¤´±ï¤¬¤¢¤ê¿´¤È¸þ¤¹ç¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²£ÉÍ»ÔÌ±¤Ê¤Î¤Ç¡¢²£ÉÍ¤Ç¤Î³«ºÅ¤â¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£²£ÉÍ¤é¤·¤¤Éþ¤òÃå¤»¤¿¡ÖKOKORO¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡×¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥Ê¥Ó¥²ー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤ó¤â¤Î¤¿¤Á¤È¿´¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÇØ·Ê¡Û
¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¤è¤³¤ß¤¾¤æ¤ê»á¤¬ÉÁ¤¯¡¢Æ°Êª¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¡£Èè¤ì¤¿¿Í´Ö¤¿¤Á¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤ä¤¤¤¿¤ê¡¢¼«Í³¤Ê¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤Ç¸µµ¤¤Å¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊýË¡¤Ç¿Í¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¸«¤ë¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ëÂ¿ÍÍÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢¾¯¤·Èè¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤â¿´¤ò¤Õ¤Ã¤È¤æ¤ë¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤â¤Î¤È°ì½ï¤Ë¡¢KOKORO¤ÎÃæ¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È½Å¤Ê¤ê¡¢¡È¤³¤³¤í¡É¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä¡Û
¼çºÅ¡§²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³ØCOI-NEXTµòÅÀ Minds1020Lab
´ë²è¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§¥ë¥à¥¢³ô¼°²ñ¼Ò
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ©ºî¡§Åìµþ·§
¥¤¥Ù¥ó¥È¸å±ç¡§²£ÉÍ»Ô·ÐºÑ¶É
¡ÚKOKOROWEEK¥µ¥Ýー¥È´ë¶ÈÍÍ°ìÍ÷¡Û½çÉÔÆ±
¢£KOKOROWEEK¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤
¡¡YOKOHAMA KOKORO WEEK¤Î¥í¥´¤Ï¡¢¡È¥Õ¥©ー¥Þ¥ë ¡ß ½À¤é¤«¤µ¡É¤ÎÍ»¹ç¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£ËÜ¼ÁÅª¤Ê¿´Íý³ØÂÎ¸³¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆÃÀ¤ò¡¢¾åÃÊ¤Ë¤Ï°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¥»¥ê¥ÕÂÎ¡¢²¼ÃÊ¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¶ÊÀþ¥Õ¥©¥ó¥È¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÅÔ»ÔÌ¾¡ÜKOKORO WEEK¡×¤Î¹½À®¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢º£²ó¤Ï²£ÉÍ»Ô¤Î¥¤¥áー¥¸¥«¥éー¤Ç¤¢¤ë£³¼ï¤Î¥Ö¥ëー¤òºÎÍÑ¡£Â¿ºÌ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿®Íê´¶¤È¤ä¤µ¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥í¥´¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ã¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§SMC Design work studio¡ä
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê
¡¡²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±¤Ï¡¢ÉÔÅÐ¹»¤ä¼«»à¤òÁª¤Ö»Ò¤É¤â¡¦¼ã¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡Ö¿´¤È¸þ¤¹ç¤¦½¬´·¡×¤òÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ç°é¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Öº¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢Ã¯¤«¤ËÍê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¡Öµï¾ì½ê¤Ï¼«Ê¬¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤½¤ó¤Êµ¤¤Å¤¤ò¡¢¤Þ¤Á¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Á³¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Minds1020Lab¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¤³¤³¤í¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÊ¸²½¤ÎÁÏÂ¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼Ò²ñ¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î°ì´Ä¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤â¤Î¤È¤Ï
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤â¤Î¡×¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤è¤³¤ß¤¾¤æ¤ê¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ°Êª¡¦¿¢Êª¡¦¿©¤ÙÊª¡¦Êª¡Ä¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤â¤Î¤ÎÀ¤³¦¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤â¤Î¡×¤¿¤Á¤¬¼«Í³¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Îµ¤¤ËÆþ¤ë¤Ê¤ó¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¡ãºî¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
¤è¤³¤ß¤¾¤æ¤ê
¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥Êー
¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼ÒºßÀÒÃæ¤Ë¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×¸¶°Æ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¸½ºß¤Ï¥Õ¥êー¤Ç³èÆ°¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥·¥êー¥º¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤â¤Î¡×¤òÅ¸³«Ãæ¡£
¢£²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³ØCOI-NEXTµòÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í ²Ê³Øµ»½Ñ¿¶¶½µ¡¹½¡ÊJST¡Ë¤Î¡Ö¶¦ÁÏ¤Î¾ì·ÁÀ®»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊCOI-NEXT¡Ë¡×¤ÏÂç³ØÅù¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÌ¤Íè¤Î¤¢¤ë¤Ù¤¼Ò²ñÁü¡ÊµòÅÀ¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ë¤òºöÄê¤·¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¸¦µæ³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ýÂ³Åª¤ËÀ®²Ì¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¼«Î©¤·¤¿»º³Ø´±¶¦ÁÏµòÅÀ¤Î·ÁÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹»º³ØÏ¢·È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¡¡²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø¤Ç¤Ï¡¢µòÅÀÌ¾¤ò¡ÖMinds1020Lab¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥¹¡«¥Æ¥ó¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥é¥Û¡«¡Ë¡×¤È¤·¡¢²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø¸¦µæ¡¦»º³ØÏ¢·È¿ä¿Ê¥»¥ó¥¿ー µÜ粼ÃÒÇ·¶µ¼ø¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥êー¥Àー¤òÌ³¤á¤ë²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø COI-NEXTµòÅÀ¤Ë¤Æ¡¢À¸¤¤Å¤é¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¼ã¼Ô¤Î¿´¤Î²ÝÂê¤òÊñ³çÅª¤Ë¸¦µæ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê³Ø½ÑÎÎ°è¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÆÀ¤é¤ì¤ëÃÎ¸«¤ò´ð¤Ë¿´ÍýÅª¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤Î³ÍÆÀ¤òÂ¥¤¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¥Ç¥£¥¹¥ó¡Ë¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥Úー¥¸¡§https://minds1020lab.yokohama/