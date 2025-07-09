ÂçÊ¬¸©Î©³¤ÍÎ²Ê³Ø¹âÅù³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤È¶¦¤ËÂçÊ¬¸©Æâ¤Î³¤ÍÎ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³Ø¤Ö¡ªÂÎ¸³³Ø½¬¥Ä¥¢ー Âè°ìÃÆ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤¦¤ß¤é¤¤¤Õ¤Ï¡¢2025Ç¯7·î3Æü(ÌÚ)¤ËÂçÊ¬¸©Î©³¤ÍÎ²Ê³Ø¹âÅù³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦³ØÀ¸¸þ¤±¤Ë¡ÖÂÎ¸³³Ø½¬¥Ä¥¢ー¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¿©ÉÊ¥³ー¥¹¤ËÄÌ¤¦2Ç¯À¸10Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖJF¤ª¤ª¤¤¤¿³÷¹¾²Ã¹©¥»¥ó¥¿ー¡×¡ÖÊÆ¿åÄÅ¿å»º²Ã¹©¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡×¤Î2²Õ½ê¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤òÄº¤¡¢ºÇ¿·¤Î¿å»º¶È¤Î¸½¾ì¤ò¸«³Ø¡¦ÂÎ¸³¤·¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¹»¤Ç¤Ï³Ø¤Ó¤¤ì¤Ê¤¤µ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤Ë¡¢À¸ÅÌÃ£¤Ï¿¿·õ¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç¹Ö»Õ¤ÎÏÃ¤ËÊ¹¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤ØË¤«¤ÇÈþ¤·¤¤³¤¤ò°ú¤·Ñ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢³¤¤ò²ð¤·¤Æ¿Í¤È¿Í¤È¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ÈÆüËÜºâÃÄ¡Ö³¤¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡É¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
ÂçÊ¬¸©ÆâÍ£°ì¤Î¿å»º¡¦³¤ÍÎ·Ï¹â¹»¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂçÊ¬¸©Î©³¤ÍÎ²Ê³Ø¹â¹»¡×¤ÎÀ¸ÅÌ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¸©Æâ¤Î¿å»º¤Î¸½¾ì¤ò¿ôÂ¿¤¯¸«¤ÆÌã¤¤¡¢¿å»º¶È¤ä³¤ÍÎ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤äµ»½Ñ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¾Íè¤Î¿å»º¶È¤Ø¤Î¿ÊÏ©ÁªÂò¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥°ÕÍß¤ò¹â¤á¤ÆÌã¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè°ìÃÆ¤Ï¡¢Á´¹ñÍ¿ô¤ÎË¤«¤Êµù¾ì¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢´³Êª¤Ê¤É¤Î¿å»º²Ã¹©¶È¤¬À¹¤ó¤Êº´Çì»Ô¤òË¬¤ì¡¢ºòÇ¯´°À®¤·¤¿¡ÚJF¤ª¤ª¤¤¤¿³÷¹¾²Ã¹©¥»¥ó¥¿ー¡Û¤ä¡ÚÊÆ¿åÄÅ»º²Ã¹©¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Î2¼Ò¡Ä¹â¶¶¿å»º³ô¼°²ñ¼Ò¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥¸¥ó¡Û¤ò¸«³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆüÄø¡Û2025Ç¯7·î3Æü(ÌÚ)¡¡¢¨Ç¯´Ö4²ó¼Â»Ü¡¿2026Ç¯1·î¤Þ¤Ç
¡Ú³«ºÅ¾ì½ê¡Û
¡¦JF¤ª¤ª¤¤¤¿³÷¹¾²Ã¹©¥»¥ó¥¿ー¡Ê¢©876-2201 ÂçÊ¬¸©º´Çì»Ô³÷¹¾Âç»úÈªÌî±º1-7¡Ë
¡¦¹â¶¶¿å»º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¢©876-1403 ÂçÊ¬¸©º´Çì»ÔÊÆ¿åÄÅÂç»úµÜÌî±º21-1)
¡¦(³ô)¥ä¥Þ¥¸¥óÊÆ¿åÄÅËÜ¼Ò¡Ê¢©876-1402 ÂçÊ¬¸©º´Çì»ÔÊÆ¿åÄÅÂç»ú¿§Íø±º¡Ë
¡Ú»²²Ã¿Í¿ô¡Û9Ì¾¡Ê°úÎ¨´Þ¤á12Ì¾)
¡Ú´ë²è¶¨ÎÏ¡ÛÊÆ¿åÄÅ¿å»º²Ã¹©¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡¦ÂçÊ¬¸©ÆîÉô¿¶¶½¶É¡¦º´Çì»Ô
JF¤ª¤ª¤¤¤¿³÷¹¾²Ã¹©¥»¥ó¥¿ー
2024Ç¯8·î¤Ë½×¹©¼°¤ò¤¢¤²¡¢10·î¤è¤êËÜ³Ê²ÔÆ¯¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿JF¤ª¤ª¤¤¤¿³÷¹¾²Ã¹©¥»¥ó¥¿ー(°Ê¹ß²Ã¹©¥»¥ó¥¿ー¤ÈÎ¬)Æâ¤ò¸«³Ø¡£²Ã¹©¥»¥ó¥¿ー¤¬²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò½é¤á¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥·¥¹¥Æ¥à²½¤µ¤ì¤¿¹©¾ì¤òÂÎ´¶¤¹¤ëµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¹©¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¸©¿å»ºÊª¤ÎÃæ³Ë¤Ç¤â¤¢¤ëÍÜ¿£¥Ö¥ê¤ò¼çÂÎ¤È¤·¤¿¥Õ¥£¥ì²Ã¹©¤Î¤Û¤«¡¢Èé¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¤ê¡¢¤µ¤é¤ËºÙ¤«¤¯ÀÚ¤êÊ¬¤±¤¿¤ê¤Ç¤¤ëµ¡³£¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Çã¤¤¼ê¤ÎÍ×Ë¾¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÍ¢½Ð¤ò»ëÌî¤Ë¡¢³¤³°¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±ÒÀ¸´ð½à¤òËþ¤¿¤¹»ÜÀßµ¡Ç½¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ï¸©µù¶¨¤¬³¤³°¤ÈÄ¾ÀÜ¼è°ú¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤â·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿Í¼êÉÔÂ²ò¾Ã¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇ¿·µ¡´ï¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¿å»º¶È¤Ï¡ÈÂÎÎÏ»Å»ö¡È¡È´í¸±¡È¡È¿Í¼êÉÔÂ¡È¤È¤¤¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥áー¥¸¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÊ§¿¡¤¬¤Ç¤¡¢²Ã¹©¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÆ¿åÄÅ¿å»º²Ã¹©¶¨Æ±ÁÈ¹ç(¹â¶¶¿å»º³ô¼°²ñ¼Ò¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥¸¥ó)
¿å»º¶È³¦¤Ç¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢ºÇ¿·¤Îµ¡³£¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤ê¡¢³°¹ñ¿Í¸ÛÍÑ¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¿å»º²Ã¹©²ñ¼Ò¤Î¼ÂºÝ¤Î¸½¾ì¤ò´Ö¶á¤Ç¸«³Ø¤·¡¢¿å»º¶È³¦¤Î¿·¤·¤¤¤¢¤êÊý¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¶¶¿å»º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢5Ì¾¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¡Ö¸¸¤ÎÀÖ¤·¤½¼÷»Ê¡Ê´Ý¼÷»Ê¡Ë¡×¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¤ò¸«³Ø¡£¡Ö¸¸¤ÎÀÖ¤·¤½¼÷»Ê¡×¤Ï¡¢ÀÎ¤Ïµù»Õ¤ÎÊÝÂ¸¿©¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢¸½ºß¤ÏµÞÂ®ÎäÅà¤·¤Æ¾¦ÉÊÎ®ÄÌ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤êÎäÅà¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ÂÄê¶¡µë¤Î°ìÈÖ¤ÎÆ»¶Ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥¸¥ó¤Ç¤Ï¡¢4Ì¾¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¡Ö´³Êª²Ã¹©¡×¤Î¹©¾ì¤ò¸«³Ø¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¥¢¥¸¤Î¤Ï¤é¤ï¤¿¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢·ì¹ç¤¤¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê´³Êª¤Ç¤ÏÂç»ö¤ÊÉôÊ¬¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸«³Ø¤ÎÁ°¸å¤Ç¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥¸¥óÂåÉ½¼èÄùÌò»³ÅÄ»á¤è¤ê²Ã¹©¶È¤ÎÎò»Ë¤Ê¤É»Ç¤¤º£ÀÎ¤Î°ã¤¤¤òÃÎ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿Í¼êÉÔÂ¤ÎÃæ³°¹ñ¿Í¸ÛÍÑ¤¬Áý¤¨¹©¾ìÆâ¤Î¤Ï¤Û¤Ü½÷À¤¬¤Þ¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤â³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¤·¤¿À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÎÀ¼¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¦¾Íè¤Î½¢¿¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃÎ¼±¡¢¹Í¤¨¤Ê¤É¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£
¡¦¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤òÃÎ¤ì¤ÆÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¦ÆüËÜ¿Í¤ÎÂ¾¤Ë¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¸ÛÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£
¡¦ÉáÃÊ¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤²Ã¹©¹©Äø(¸½¾ì)¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤È¤Æ¤â¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡¦¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡¡¡¡¡¡¡¡¤Ê¤É
¡ãÃÄÂÎ³µÍ×¡ä
ÃÄÂÎÌ¾¾Î ¡¡¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤¦¤ß¤é¤¤¤Õ
URL ¡¡¡¡¡¡¡§https://obs-oita.co.jp/cp/change_for_the_blue
³èÆ°ÆâÍÆ¡¡ ¡§ÂçÊ¬¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿³¤ÍÎ´Ä¶¤äÉÕ¿ï¤¹¤ë²ÝÂê¤ò¼«Ê¬»ö¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Æー¡¡¡¡¡¡¡¡¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ÈÏ¢·È¤·¡¢³¤ÍÎ´Ä¶¤Î¼Â¾ð¤ÎÁÊµá¤ä¡¢ÂçÊ¬¸©¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥Çー¥¿¤Î¼þÃÎ¡¢¤Þ¤¿ÃÏ¸µ¤¬Êú¤¨¤ë³¤¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤Ê¤É¤ò½¦¤¤¾å¤²¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÌäÂêÄóµ¯¤ò¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤´¤È¤È¤·¤ÆÃÏ¸µ¤Î³¤¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦·¼È¯¡¦ÁÊµá¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
ÆüËÜºâÃÄ¡Ö³¤¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤«¤¿¤Á¤ÇÆüËÜ¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¡¢»þ¤Ë¿´¤Î°Â¤é¤®¤ä¥ï¥¯¥ï¥¯¡¢¤Ò¤é¤á¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë³¤¡£¤½¤ó¤Ê³¤¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤Î°²½¤Ê¤É¤Î¸½¾õ¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¤Ï¤¸¤áÁ´¹ñ¤Î¿Í¤¬¡Ö¼«Ê¬¤´¤È¡×¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¡¢³¤¤òÌ¤Íè¤Ø°ú¤·Ñ¤°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¥ªー¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¿ä¿Ê¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
https://uminohi.jp/