¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Ñ¥ë¥ÞÈ¯ ¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¶ー ¥Ð¥Ã¥°¡¦¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥Ö¥é¥ó¥É COCCINELLE / ¥Ç¥Ë¥à¤È¹âÉÊ¼Á¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¶ー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¥íー¥ó¥Á

この度、イタリア・パルマ発イタリアンレザーバッグ・アクセサリーブランド“COCCINELLE(コチネッレ)”は、コットン100%デニムと高品質なイタリアンレザーを組み合わせた特別なカプセルコレクションを2025年7月23日(水)より発売いたします。

ブランドのアイコンである”C-ME” のハンドバッグや、春夏シーズンで好評だったMYRTHAバッグのシルエットをベースに、素材をさらにアップデートした本コレクションは全9型がラインナップ。コチネッレを愛する女性にとって毎日欠かせないバッグが新たに登場します。

コチネッレ C-ME デニム ミニ \56,100 (inc. tax)コチネッレ C-ME デニムクロスボディ \62,700 (inc. tax)コチネッレ ミルサ デニム トート \59,400 (inc. tax)コチネッレ ミルサ デニム トート ミニ \54,450 (inc. tax)

また、2025年7月16日(水)より阪急うめだ本店で開催されるPOPUPショップでは、先行で本コレクションも販売を予定しています。ここでは、人気のC-MEバッグに加え、A4サイズが入るC-EASYバッグの限定カラー”SNOW”も展開します。

COCCINELLEの新作バッグは、公式オンラインストア(http://www.coccinellejapan.com)、開催中のポップアップストアにて販売いたします。

コチネッレ C-EASY ラージ トート \62,700 (inc. tax) ※阪急うめだ本店Pop-Up限定カラーコチネッレ C-ME スモール \66,000 (inc. tax)コチネッレ SABINE トップハンドルバッグ \73,700 (inc. tax)コチネッレ C-ME ショルダーバッグ \69,300 (inc. tax)

COCCINELLEとして関西エリア初の開催となる阪急うめだ本店のPOPUPショップでは、限定・先行アイテムの発売に加え、ノベルティとしてバッグの製作過程で出た端材を使用した5種類のデザインのレザーチャームをバッグご購入者へプレゼントいたします。完全先行のこのチャームは、全世界本POPUPショップにて初お披露目となります。

バッグご購入者限定 世界先行限定ギフトレザーバッグチャーム

POPUP INFORMATION

東武百貨店池袋店

開催期間: 2025年5月29日(木) ~ 7月29日(火)

開催場所: 2階9番地 エスカレーターサイドイベントスペース

東京大丸店

開催期間:2025年7月9日(水) ~ 10月21日(火)

開催場所:3階 婦人洋品ハンドバッグ売り場

阪急うめだ本店

開催期間:2025年7月16日(水) ~ 7月22日(火)

開催場所:1階バッグアトリエ イベントスペース

イベント情報は特設サイトからご覧ください。

https://coccinellejapan.com/pages/store-locator

COCCINELLE(コチネッレ)について

1978年イタリア・パルマの丘にある太陽が降り注ぐ美しい街 サーラ・バガンツァにて創業された、イタリアンレザー バッグ・アクセサリーブランド。

コチネッレのモノづくりは、地元のタンナーから仕入れた高品質なイタリアンレザーを使い、女性によるデザイナーチームによって紙にスケッチされることからはじまります。そして、熟練された革職人らの手によって細部に至るまで慎重に作り上げられることで、時代に合わせたトレンド感のあるデザインと共に、耐久性に優れた高品質のアイテムが出来上がるのです。

コチネッレは『手の届くラグジュアリー』であることを志し、洗練された高品質なレザーバッグとアクセサリーを提供し続けます。



日本公式ECサイト: http://www.coccinellejapan.com

日本公式インスタグラム: https://www.instagram.com/coccinellejapan/

ブ ラ ン ド 名:COCCINELLE (コチネッレ)

問 い 合 わ せ 先:COCCINELLE (コチネッレ)

電 話 番 号:0120-563-567

I n s t a g r a m:@coccinellejapan

L I N E:@coccinelle