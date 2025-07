WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Å·Ìî¥¿¥±¥ë¤Ë¤è¤ë¿·ºî¥Ú¥¤¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤ò7·î12Æü(ÅÚ)¤è¤êWILDSIDE HARAJUKU¤Ë¤ÆÆÃÊÌÅ¸¼¨¡¦ÃêÁªÈÎÇä¤ò³«»Ï

株式会社ヨウジヤマモト

株式会社ヨウジヤマモトが手掛けるエッジの効いたコンセプチュアルプロジェクトWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO(ワイルドサイド ヨウジヤマモト) は、現代美術家・天野タケル氏との新作コラボレーションコレクションを7 月12日(土)より展開します。

今回は、天野氏の代表的モチーフ“VENUS”を題材にした2点と、果物のレモンをモチーフにした1点、計3点の新作ペインティングが登場します。

それぞれ445mm四方のキャンバスに描かれたWILDSIDEエクスクルーシブ作品となっており、WILDSIDEのコンセプトカラーである黒を基調にした「Venus in the dark」、鮮やかなピンク背景の「Venus in pink」、そして独特の色彩と感覚的な豊かさを持つ「Lemon」がラインナップします。

これらの作品は、WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKUにて7月12日(土)より特別展示を実施し、同日より公式オンラインプラットフォームにて抽選販売を開始します。

また、「Venus in the dark」を反転色で大胆にプリントしたグラフィックTシャツも登場し、アートとファッションが融合した、WILDSIDEならではの世界観を体現するコレクションとなっています。

【商品ラインナップ】

※すべてのペインティング作品は一点物となっており、抽選による販売となります。

Takeru Amano "VENUS in the dark" WILDSIDE EXCLUSIVE

Material: Acrylic on canvas Size: 455mm×455mm 770,000円(税込)

Takeru Amano "VENUS in pink" WILDSIDE EXCLUSIVE

Material: Acrylic on canvas Size: 455mm×455mm 770,000円(税込)

Takeru Amano "Lemon" WILDSIDE EXCLUSIVE

Material: Acrylic on canvas Size: 455mm×455mm 770,000円(税込)

WILDSIDE×Takeru Amano ”VEVUS in the dark” T-shirt

11,000円(税込) サイズ展開:M / L

front

back

<天野 タケル>

1977年東京都生まれ。1997年に渡米し、ニューヨークで版画を学ぶ。

宗教画や静物画などの伝統的な題材とポップ・アートが融合する、「NEWART」と呼ぶ独自の表現方法で作品を制作。

イエローやピンクといった明快な色彩を背景に、簡略化された線で描く人物画や、髑髏や蝋燭などによってはかなさを表した作品などを、東京、香港、ニューヨーク、ロンドン、パリほか国内外で発表。また、アーティストのCD/LPジャケットやアパレルへのアートワークの提供など様々なコラボレーションも展開している。

WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO × TAKERU AMANO Collaboration Collection、

ペインティング作品 抽選販売・特別展示

【抽選販売】

応募受付期間:2025年7月12日(土) 12:00 ~ 7月18日(木) 23:59

応募方法:公式オンラインプラットフォーム(https://wildside-online.jp/)にて

当選発表:2025年7月18日(金)

【特別展示】

展示期間:2025年7月12日(土) ~ ※展示終了日はWILDSIDE 公式Instagramにてお知らせします

展示場所:WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU (東京都渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿1F)

電話番号:03-6455-5515

営業時間:11:00~20:00

・Tシャツ発売

発売日:2025年7月12日(土) ※オンラインプラットフォームでは同日PM12:00より発売開始

取扱店舗:

・WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA(大阪府大阪市中央区東心斎橋1-19-15 TEL:06-7662-8038)

・WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU(東京都渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿1F TEL:03-6455-5515)

・Yohji Yamamoto POUR HOMME 阪急メンズ東京 (東京都千代田区有楽町2-5-1 1F TEL:03-6252-5329)

