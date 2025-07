¥µ¥ó¥Àー¥Ðー¥ÉÆÃ½¸¡ª¡Ö¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸Vol.13¡×Àä»¿È¯ÇäÃæ¡ª

株式会社ホビージャパン(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:松下大介)は、模型専門誌「ホビージャパンヴィンテージVol.13」を2025年7月8日(火)より全国書店で発売いたします。「サンダーバード」60周年へGO!!【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324688&id=bodyimage1】1980年代前半のロボットアニメ・プラモシリーズを特集した模型専門誌「ホビージャパン ヴィンテージ Vol.13」が7月8日(火)に発売!キャラクター・プラモの進化を、当時の周辺状況とともに、徹底的に再検証する模型ムック「ホビージャパン ヴィンテージ」。「Vol.13」では、放映60周年となる『サンダーバード』を特集!「ベルファイン」から新規金型で発売されるキットを筆頭に、「イマイ」「アオシマ」「バンダイ」の旧キットの作例を掲載し、サンダーバード・プラモの歴史を回顧。とくに、60年代初回日本放映時の熱狂的ブームを、当時の関連商品、時代背景とともに分析します。また、各種メカの劇中設定をカタログ的に解説するコーナーを設け、『サンダーバード』メカをすべて網羅する特集となっています。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324688&id=bodyimage2】【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324688&id=bodyimage3】【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324688&id=bodyimage4】【商品情報】ホビージャパンヴィンテージVol.13●発売日:2025年7月8日(火)●定価:2,640円(本体2,400円+税10%)●雑誌コード:68160-64●ISBNコード:978-4-7986-3858-4●JANコード:9784798638584●判型:A4変 平綴じ●発売元:ホビージャパン【権利表記】ThunderbirdsTM and (C) ITC Entertainment Group Limited 1964,1999 and 2025 Licensed by ITV Studios Limited.All rights reserved.(C)スタジオぬえ(C)DAICONFILM

