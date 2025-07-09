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テレビアニメ「NARUTO-ナルト-」シリーズとグラニフが初コラボレーション！7月22日(火)より販売開始、グラニフ公式オンラインストアでは本日より予約販売を実施
ナルトやサスケをはじめ、“暁”や大蛇丸など魅力的なキャラクターたちをデザインに落とし込んだ全21種類を展開
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田 昭彦、以下グラニフ）は、2025年7月22日(火)より、テレビアニメ「NARUTO-ナルト-」シリーズとのコラボレーションアイテムを、グラニフ公式オンラインストアおよび国内店舗にて販売いたします。
テレビアニメ「NARUTO-ナルト-」シリーズは、日本国内のみならず、海外でも絶大な人気を誇る作品です。本コラボレーションでは、ナルトやサスケをはじめ、“暁”や大蛇丸など魅力的なキャラクターたちを堪能できるアイテムが登場します。Tシャツ、パーカー、ハット、バッグなど、全21種類のラインナップをお楽しみください。
グラニフ公式オンラインストアでは、2025年7月9日(水)0:00から2025年7月21日(月)23:59までの期間、「NARUTO-ナルト-」シリーズとのコラボレーションアイテムの予約販売を実施。期間中にご予約いただくと、グラニフメンバーシッププログラムのポイントが2倍となります。また、公式オンラインストア内のコンテンツ「コラボの原産地」では、グラニフのコラボレーション担当者が全アイテムを動画で詳しく紹介しています。動画コンテンツもぜひご覧ください。
※商品掲載にあたっては、下記のコピーライト表記が必要となります
©岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
全21種類。
詳細は公式オンラインストアまたはコラボの原産地にてご確認ください。
・グラニフ公式オンラインストア 商品ページ
https://www.graniph.com/collection/collection_00512
・グラニフ公式オンラインストア「コラボの原産地」
https://www.graniph.com/story/story-detail/71
本リリース掲載商品の取り扱い店舗
グラニフ公式オンラインストア： https://www.graniph.com
グラニフ国内店舗
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
世界に向けてIPを発信するNo.1グラフィックカンパニーへ。「遊びゴコロで世界を彩る」をブランドミッションとして掲げ、ファン、クリエーター/アーティストなど、IPに関わるすべての人に選ばれ続ける企業を目指す。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：75店舗（国内74、海外1）
※2025年7月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official
公式X（Twitter）：https://twitter.com/graniph_updates
本件に関するお問合わせ先
〈本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ先〉
株式会社グラニフ PR担当 : 三浦・多部田
Email: press@graniph.com
関連リンク
グラニフ公式オンラインストア
https://www.graniph.com/
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田 昭彦、以下グラニフ）は、2025年7月22日(火)より、テレビアニメ「NARUTO-ナルト-」シリーズとのコラボレーションアイテムを、グラニフ公式オンラインストアおよび国内店舗にて販売いたします。
テレビアニメ「NARUTO-ナルト-」シリーズは、日本国内のみならず、海外でも絶大な人気を誇る作品です。本コラボレーションでは、ナルトやサスケをはじめ、“暁”や大蛇丸など魅力的なキャラクターたちを堪能できるアイテムが登場します。Tシャツ、パーカー、ハット、バッグなど、全21種類のラインナップをお楽しみください。
グラニフ公式オンラインストアでは、2025年7月9日(水)0:00から2025年7月21日(月)23:59までの期間、「NARUTO-ナルト-」シリーズとのコラボレーションアイテムの予約販売を実施。期間中にご予約いただくと、グラニフメンバーシッププログラムのポイントが2倍となります。また、公式オンラインストア内のコンテンツ「コラボの原産地」では、グラニフのコラボレーション担当者が全アイテムを動画で詳しく紹介しています。動画コンテンツもぜひご覧ください。
※商品掲載にあたっては、下記のコピーライト表記が必要となります
©岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
全21種類。
詳細は公式オンラインストアまたはコラボの原産地にてご確認ください。
・グラニフ公式オンラインストア 商品ページ
https://www.graniph.com/collection/collection_00512
・グラニフ公式オンラインストア「コラボの原産地」
https://www.graniph.com/story/story-detail/71
本リリース掲載商品の取り扱い店舗
グラニフ公式オンラインストア： https://www.graniph.com
グラニフ国内店舗
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
世界に向けてIPを発信するNo.1グラフィックカンパニーへ。「遊びゴコロで世界を彩る」をブランドミッションとして掲げ、ファン、クリエーター/アーティストなど、IPに関わるすべての人に選ばれ続ける企業を目指す。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：75店舗（国内74、海外1）
※2025年7月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official
公式X（Twitter）：https://twitter.com/graniph_updates
本件に関するお問合わせ先
〈本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ先〉
株式会社グラニフ PR担当 : 三浦・多部田
Email: press@graniph.com
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グラニフ公式オンラインストア
https://www.graniph.com/