SAKAMOTO DAYS×THEキャラCAFEがグランドスケープ池袋 2階「THEキャラCAFE グランドスケープ池袋店」にてOPEN！
株式会社コンテンツシード（本社：東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は、2025年7月2日(水)より「THEキャラCAFE グランドスケープ池袋店」にてSAKAMOTO DAYSとのコラボカフェを開催中です。
店内では、SAKAMOTO DAYSの新作グッズを販売しております。
ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、是非チェックしてみてください！
【特設ページ】
https://www.the-chara.com/blog/?p=95880
【イベント情報】
イベント名：SAKAMOTO DAYS×THEキャラCAFE
開催期間：2025年7月2日(水)～7月15日(火)
開催場所：グランドスケープ池袋 2階「THEキャラCAFE グランドスケープ池袋店」
【カフェメニュー】
【ご注文特典】
【販売商品】
カンバッジ(ブラインド)
Summer Cafe ver.
価格：550円(税込)
セット：5,500円(税込)
種類数：全10種
サイズ：直径約56mm
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
イラストカード(ブラインド)
Summer Cafe ver.
価格：440円(税込)
セット：4,400円(税込)
種類数：全10種
サイズ：約H86mm×W54mm
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
アクリルキーホルダー
Summer Cafe ver.
価格：各770円(税込)
種類数：全5種
サイズ：約50mm
アクリルブロック Summer Cafe ver.
価格：各1,320円(税込)
種類数：全5種
サイズ：約85mm×56mm×D8mm
デカアクリルスタンド
Summer Cafe ver.
価格：各2,200円(税込)
種類数：全5種
サイズ：約H180mm
ダイカットステッカー
Summer Cafe ver.
価格：各550円(税込)
種類数：全5種
サイズ：長辺約100mm
皆様のお越しを心よりお待ちしております。
【関連サイト】
公式URL：https://sakamotodays.jp/
THEキャラ：https://www.the-chara.com/
【権利表記】
(C)鈴木祐斗／集英社・SAKAMOTO DAYS製作委員会
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売