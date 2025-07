～UNI-MARKETオープン11周年を記念して特別なグッズが登場！～ユニバ公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」新商品発売

株式会社ユニバーサルエンターテインメントは、公式Webショップ「UNI-MARKET(ユニマーケット)」にて、7月9日(水)より新商品の販売を開始します。新商品ページ:https://link.unimarket-777.com/2dc5e3公式X:https://x.com/UNIMARKET_7772025年7月9日販売商品(全5アイテム)【Tシャツ】ユニ7-キャラ大集合【キッチンマット】ハナビ【バッグインバッグ】ユニ7【アクリルキーホルダー】7図柄+キャラ【ミニポーチ】7図柄<11周年記念グッズ購入で特製ノートをプレゼント!>こちらの商品をご注文いただくと、オリジナルA5ノート(非売品)をプレゼントいたします。※ノートはなくなりしだい終了となります※対象商品を複数ご注文いただいた場合も、プレゼントは1注文につき1点となります【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324320&id=bodyimage1】【Tシャツ】ユニ7-キャラ大集合価格: \4,500 (税込)https://www.unimarket-777.com/SHOP/T-S-uni7.htmlUNI-MARKETオープン11周年を記念して特別なグッズが登場!伝統の7図柄を背中に大きくプリントし、ユニバの歴史を彩るさまざまなキャラクターたちを詰め込んだTシャツ。上部の「ALL IN THE NAME OF FUN.」はユニバのブランドスローガンであるすべては「楽しい!」のためにを英文化したものです。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324320&id=bodyimage2】【キッチンマット】ハナビ価格: \3,500 (税込)https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-kitchenmat-hanabi.html人気のキッチンマットにハナビが仲間入り♪おなじみの七図柄と花火柄がキッチンを楽しく盛り上げます。素材はフカフカとした心地よい生地、裏側は滑り止めが付いていて実用性もバッチリ!【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324320&id=bodyimage3】【バッグインバッグ】ユニ7価格: \2,000 (税込)https://www.unimarket-777.com/SHOP/B-bag-in-bag-uni7.htmlビジネスバッグやリュックの中身をスッキリ整理できるバッグインバッグが久しぶりに登場。テントにも使われる丈夫な生地で、クッション性も申し分なし。13インチ程度のノートPCとA4サイズのクリアファイルがちゃんと入る大きさです。持ち手もついているので、移動時やランチミーティングにはそのままサッと持ち出せます。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324320&id=bodyimage4】【アクリルキーホルダー】7図柄+キャラ価格: \777 (税込)https://www.unimarket-777.com/SHOP/Keyring-7symbol_chara.html定番の7図柄にキャラクターを組み合わせたかわいいデザインのアクリルキーホルダー。ハナビ、クランキーコンドル、アレックスの3種類ご用意いたしました。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324320&id=bodyimage5】

