世界で約15億人が苦しむ顧みられない熱帯病（NTDs）制圧に向けて、日本の若者を含む国際的ユース団体がG7首脳へ共同声明発表

一般社団法人NTDs Youthの会

一般社団法人NTDs Youthの会 2025年7月9日 12:00

一般社団法人NTDs Youthの会(所在地:福岡市博多区、代表理事:轟木亮太)は、6月15~17日にカナダで開催された「G7首脳会議」に合わせ、Canadian Network for Neglected Tropical Diseasesなど世界の市民社会組織と共同(*1)で、顧みられない熱帯病(Neglected Tropical Diseases: NTDs)への持続的かつ協調的な資金拠出と政治的リーダーシップを求める共同声明を6月24日に発表しました。

◆共同声明のリンクはこちら(https://bit.ly/G7-NTD-LETTER-EN-JUNE-2025)から

本声明では、G7首脳へ向けて、NTDs対策における中長期的な財政的コミットメントを軸として、以下のような具体的な行動を各国首脳に要請しています。

・NTDsの研究開発を奨励し、予防と治療を最適化するための民間投資を促進する

・アフリカ疾病予防管理センター(Africa Centres for Disease Control and Prevention:アフリカ CDC)やアフリカ連合と直接協力し、アフリカにおける健康安全保障を強化し、風土病に取り組むアフリカCDC戦略を支援する

・グローバルな公衆衛生、人間の安全保障、気候に関する既存の多国間投資にNTDsを統合し、効率を高め、 利益を最大化する道を模索する

・WHOに対する柔軟で中核的な資金を確保する

*1 G7 NTDsアドボカシーグループ一同(順不同)

The Canadian Network for Neglected Tropical Diseases, Le Reseau Francophone sur les maladies Tropicales Negligees (The Francophone Network on Neglected Tropical Diseases), 一般社団法人NTDs Youthの会 (NTDs Youth Organization Japan), The Deutsche Netzwerk gegen vernachlassigte Tropenkrankheiten (German Network Against Neglected Tropical Diseases), La Rete Italiana contro le Malattie Tropicali Neglette (The Italian Network Against Neglected Tropical Diseases), The United Kingdom Coalition against Neglected Tropical Diseases, The United States Neglected Tropical Disease Roundtable, Uniting to Combat Neglected Tropical Diseases

NTDs(顧みられない熱帯病)とは

NTDsとは、主に熱帯地域の貧困層を中心に影響を及ぼす21種類以上の感染症・寄生虫疾患群(例:デング熱、ハンセン病、狂犬病など)であり、世界で約15億人が影響を受けています。これらの疾患の多くは予防・治療が可能であるにもかかわらず、保健医療サービスの不足や衛生環境の悪化、貧困、情報アクセスの不平等などが重なり、いまだ“顧みられない”ままとなっています。

WHOは「NTDsロードマップ(2021-2030)(https://www.who.int/publications/i/item/9789240010352)」において、2030年までに対象となる疾病の75%の疾病負担の軽減、100か国での1NTD以上の制圧、対象人口90%に対する集団投薬の実施を掲げています。NTDsへの1ドルの投資は、疾病負担の軽減や労働生産性向上、医療費削減などを通じて、最大405ドルの経済的リターンを生むとされ、人道的意義に加え、経済的効果が高いことも示されています(*2)。一方で、COVID19パンデミック以降、各国からの資金削減等の影響により、1億4700万人への集団投薬プログラムの遅延や、治療薬1億錠以上が今後9ヶ月以内に失効する恐れがあるなど、深刻な危機に直面しています(*3)。

*2 Policy Cures Research, The Impact of Global Health R&D : The high return of investing in R&D, https://policy-cures-website-assets.s3.ap-southeast-2.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/05/05011905/The-Impact-of-Global-Health-RD-May-2024.pdf (May 2024)

*3 WHO, WHO News, Neglected tropical diseases further neglected due to ODA cuts, https://www.who.int/news/item/04-06-2025-neglected-tropical-diseases-further-neglected-due-to-oda-cuts (lastest assess : August 7th 2025)

2025年G7首脳会議で見過ごされたNTDs課題

2025年のG7首脳会議では、地政学的リスクや経済危機などが主要議題となり、NTDsを含む感染症やグローバルヘルス課題への注目度は低く、市民社会からの危機感が高まっています。Canadian Network for NTDsのアドボカシー・政策担当官であるティナ・ラインズ氏は、経済だけでなく安全保障にとって世界的な混乱となった本年、G7サミットを開催できたこと自体が成功であるとしつつも、『カナダおよびG7の各国には、NTDsという課題に立ち向かうための行動の機会が、まだ残されています。NTDsの予防と治療は、極めて費用対効果の高い公衆衛生戦略です。』と指摘しています。(*4)

*4 Tina Lines, Canadian Network for Neglected Tropical Diseases, Advocates in G7 Countries Call on Leaders to Step Up to End Neglected Tropical Diseases (NTDs), EIN Presswire, https://www.einpresswire.com/article/825017795/advocates-in-g7-countries-call-on-leaders-to-step-up-to-end-neglected-tropical-diseases-ntds?n=2 (lastest assess : August 7th 2025)

一般社団法人NTDs Youthの会について

一般社団法人NTDs Youthの会理事(中央)と各国のNTDs関連ユース団体のメンバーたち、ドイツ熱帯医学会2024にて

当会ではNTDsの制圧を目指して、NTDsに関わる国内外のパートナーと共に、この課題の重要性を伝える認知度拡大活動やアドボカシー活動(政策提言)を実施しています。

ヨーロッパ、カナダ、アフリカ地域などのユース団体と連携し、2024年にはドイツ熱帯医学会、日本熱帯医学会にて、NTDsの各国ユース団体との協力体制について登壇し、シンポジウムを開催しました。

団体概要

団体名:一般社団法人NTDs Youthの会

本社所在地:〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目6-1 小森ビル4A

代表理事:轟木 亮太

設立: 2023年4月1日

メールアドレス:office@ntds-youth-japan.org

Webサイト:https://ntds-youth.org/