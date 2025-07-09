【矢野経済研究所 ワッツセミナーVol.223】7月24日（木）「バイオプラスチック市場の展望と戦略」 ライブ配信
株式会社矢野経済研究所（本社：東京都中野区）では、ワッツセミナーVol.223「バイオプラスチック市場の展望と戦略」を7月24日にオンラインライブ配信いたします。
環境規制や脱炭素経営の流れを受け、バイオプラスチックは多くの企業にとって注目の素材となっています。本セミナーでは、PLAやバイオPE・PPなど主要素材の特徴、国内外の市場動向、導入企業の事例、今後の展望について、当社インダストリアルテクノロジーユニット 上級研究員の青木 万葉がご説明いたします。ぜひ、皆様のご参加をお待ちしております。
【セミナー概要】
13:00～13:50 「バイオプラスチック市場の展望と戦略」
1．国内バイオプラスチック市場の動向
2．樹脂別動向
3．グローバルバイオプラスチック市場の動向
4．バイオプラスチック市場の展望と戦略
13:50～14:00 質疑応答
講師：
株式会社矢野経済研究所
インダストリアルテクノロジーユニット
上級研究員 青木 万葉
【開催要綱】
◆開催日時：2025年7月24日（木）13:00～14:00
◆会場：オンラインライブ配信
◆受講料：5,500円（税込）
◆参加方法：ライブ配信は、株式会社ファシオのイベント配信プラットフォーム「Deliveru」（https://deliveru.jp/）を利用します。お申込み受付後、視聴IDを開催日前日にご連絡いたします。
◆主催：株式会社矢野経済研究所
※申込締切：2025年7月23日（水）17時
⇒各セミナーの詳細内容・お申込みは、セミナー毎に下記からご覧ください。
https://www.yano.co.jp/seminar/whats/2025/0724_1.html
⇒その他お問い合わせは、こちらまでお願いいたします。
株式会社矢野経済研究所
カスタマーセンター
TEL:03-5371-6901
株式会社矢野経済研究所
https://www.yano.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324628&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社矢野経済研究所
環境規制や脱炭素経営の流れを受け、バイオプラスチックは多くの企業にとって注目の素材となっています。本セミナーでは、PLAやバイオPE・PPなど主要素材の特徴、国内外の市場動向、導入企業の事例、今後の展望について、当社インダストリアルテクノロジーユニット 上級研究員の青木 万葉がご説明いたします。ぜひ、皆様のご参加をお待ちしております。
【セミナー概要】
13:00～13:50 「バイオプラスチック市場の展望と戦略」
1．国内バイオプラスチック市場の動向
2．樹脂別動向
3．グローバルバイオプラスチック市場の動向
4．バイオプラスチック市場の展望と戦略
13:50～14:00 質疑応答
講師：
株式会社矢野経済研究所
インダストリアルテクノロジーユニット
上級研究員 青木 万葉
【開催要綱】
◆開催日時：2025年7月24日（木）13:00～14:00
◆会場：オンラインライブ配信
◆受講料：5,500円（税込）
◆参加方法：ライブ配信は、株式会社ファシオのイベント配信プラットフォーム「Deliveru」（https://deliveru.jp/）を利用します。お申込み受付後、視聴IDを開催日前日にご連絡いたします。
◆主催：株式会社矢野経済研究所
※申込締切：2025年7月23日（水）17時
⇒各セミナーの詳細内容・お申込みは、セミナー毎に下記からご覧ください。
https://www.yano.co.jp/seminar/whats/2025/0724_1.html
⇒その他お問い合わせは、こちらまでお願いいたします。
株式会社矢野経済研究所
カスタマーセンター
TEL:03-5371-6901
株式会社矢野経済研究所
https://www.yano.co.jp
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配信元企業：株式会社矢野経済研究所
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