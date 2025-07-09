内田彩、新曲「Summer Lasting」先行配信スタート！

日本コロムビア株式会社

内田彩が、7月23日の誕生日にリリースするアーティストデビュー10周年記念アルバム『Re:birthday』より、新曲「Summer Lasting」の先行配信がスタートした。

新曲「Summer Lasting」は、彼女の1stアルバムに収録されていた「Sweet Rain」や「最後の花火」などの作曲を手掛けた宮崎京一と、清水"カルロス"宥人が作曲を、東乃カノが作詞を手掛けた一曲。

爽やかさと切なさが共存するサマーチューンに仕上がっているので、アルバム発売に先駆けて何回でも聴いてほしい。

▼「Summer Lasting」配信はこちら

https://ayauchida.lnk.to/Summer_Lasting

『Re:birthday』は、昨年に発表した10周年記念シングル楽曲や、アニメ『戦隊レッド 異世界で冒険者になる』エンディングテーマ「Explosive Heart」をCD初収録するほか、内田彩の10年間の楽曲を彩ってきた作家陣による新録曲6曲を収録。来週7月16日には第二弾の先行配信が予告されている。

【Release】

2025/7/23

内田彩『Re:birthday』

10周年記念セット：CD+2Blu-ray(LIVE)+2アクリルスタンド｜\18,700(\17,000+tax)｜コロムビアミュージックショップ限定販売

初回限定盤：COZX-2188-2189｜CD+Blu-ray(MV)｜\4,400(\4,000+tax)

通常盤：COCX-42509｜CD｜\3,300(\3,000+tax)

★新曲「Summer Lasting」配信開始！

https://ayauchida.lnk.to/Summer_Lasting

★ニューアルバムPresave、Preadd（事前予約）受付中！

https://ayauchida.lnk.to/rebirthday_pre

<共通：CD>

1. Minty Smile（作詞：habana 作曲：持田裕輔 編曲：佐藤清喜）★新録

2. Summer Lasting（作詞：東乃カノ 作曲：宮崎京一（KEYTONE）、清水"カルロス"宥人（KEYTONE） 編曲：清水"カルロス"宥人（KEYTONE））★新録

3. 初めて会った日（作詞・作曲：金子麻友美 編曲：佐藤清喜）★新録

4. fuwari（作詞：中村彼方 作曲・編曲：松坂康司）★新録

5. うさぎのプティフール（作詞・作曲・編曲：ササキトモコ）

6. with me（作詞・作曲・編曲：hisakuni）

7. Not Enough（作詞：渡部紫緒 作曲・編曲：黒須克彦）★新録

8. Veil of Lies（作詞・作曲・編曲：小野貴光）★新録

9. ヘルプ！！（作詞・作曲：俊龍 編曲：Sizuk）

10. Explosive Heart（作詞・作曲・編曲：永塚健登）

11. にぎやかな心たち（作詞：只野菜摘 作曲・編曲：坂部剛）

<初回限定盤：1Blu-ray>

・Minty Smile (Music Video)

・Minty Smile (Music Video Making Movie)

・fuwari (Lyric Video)

・Explosive Heart (Music Video)

・にぎやかな心たち (Music Video)

・ヘルプ！！ (Lyric Video)

・うさぎのプティフール (Lyric Video)

・with me (Visualizer)

▼内田彩『Re:birthday』初回限定盤 購入はこちら

https://ayauchida.lnk.to/Rebirthday_S

▼内田彩『Re:birthday』通常盤 購入はこちら

https://ayauchida.lnk.to/Rebirthday_T

<10周年記念セット：2Blu-ray>

声優・アーティストの内田彩が、2025年2月23日にZepp DiverCity（TOKYO）で開催した10周年記念ツアーファイナル公演『AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年』side A、side Bの両公演を全編収録。内田彩の持ち曲78曲を2つのセットリストで全曲披露し、色とりどりの楽曲が彩り豊かに混ざり合っていく“マーブル”アレンジも話題となった同公演を、Blu-ray2枚組でコンプリートできるファン必携アイテムです。

・AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年 side A

・AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年 side B

<10周年記念セット：2アクリルスタンド>

内田彩のアーティストデビュー10周年記念ツアー『AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年』side A、side Bの衣装を着用した2つの異なるアクリルスタンドです。

・AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年 side A アクリルスタンド

・AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年 side B アクリルスタンド

▼内田彩『Re:birthday』10周年記念セット 購入はこちら

https://shop.columbia.jp/shop/g/gW8594/

【mora配信キャンペーン】

内田彩アーティストデビュー10 周年記念アルバム『Re:birthday』のリリースを記念して、対象期間中にmoraにて『Re:birthday』のロスレス音源をアルバム（まとめ買い）購入頂いた方全員に『Re:birthday スペシャルボイス』をプレゼント！ぜひ楽曲と一緒にお楽しみください！

＜対象購入期間＞

2025/7/23(水)～2025/8/20(水) 23:59

＜賞品＞

Re:birthday スペシャルボイス

＜対象者＞

内田彩アーティストデビュー10 周年記念アルバム「Re:birthday」のロスレス音源をアルバム（まとめ買い）購入頂いた方全員

※単曲購入は対象外となります。

※７/9(水)、7/16(水)の先行配信時にご購入頂いても特典は付きません。予めご了承ください。

＜配布方法＞

楽曲購入後、特典URLへのリンクボタンを押して頂くと、リンクに遷移します。

＜注意事項＞

※ボイスメッセージの無断転載は禁止とさせていただきます。個人でお楽しみいただく範囲でご使用いただき、SNSをはじめ、インターネットへのアップロード等はお控えいただけますようお願いいたします。

※ご購入・ご応募の際は、注意事項を必ずご確認ください。詳細は後日mora対象ページにて発表いたします。

【リリースイベント】

内田彩アーティストデビュー10周年記念アルバム『Re:birthday』の発売を記念した、ガラポン大抽選会やサンキューオリジナルショッパーイベント、トーク＆ミニライブの開催が決定！

詳しくは下記ページをご確認ください。

リリースイベント情報： https://columbia.jp/uchidaaya/event.html#event

【購入者特典】

内田彩アーティストデビュー10周年記念アルバム『Re:birthday』購入者特典の絵柄も発表！特典は先着にて配布となります。なくなり次第配布終了となるため、お早めのご予約・ご購入をお願いいたします。

CD購入者特典情報： https://columbia.jp/uchidaaya/info.html#tokuten

さらに、アニメイト・ゲーマーズではアクリルスタンドキーホルダー付きのバンドル限定セットも予約受付中！

【キャンペーン情報】

アニメイトポスタージャックキャンペーン開催決定

内田彩アーティストデビュー10周年記念アルバム『Re:birthday』の発売を記念し、アニメイトの対象店舗でポスタージャック展開が決定しました！さらに、対象店舗でアルバム『Re:birthday』をご購入いただきましたお客様に、キャンペーン特典としてポスタービジュアルのL判ブロマイドをプレゼントいたします。

期間：7/22(火)～7/28(月)

キャンペーン特典：L判ブロマイド

対象店舗：アニメイト池袋本店、高崎、大宮、町田、宇都宮札幌、川越、渋谷、名古屋、静岡パルコ、新潟、秋葉原１号館、豊橋、立川、天王寺、姫路川西、松山、岡山、熊本、藤沢、大阪日本橋、蒲田、長崎、宮崎、横浜ビブレ、沼津、福山、川崎、金山梅田、フジグラン東広島、熊谷、イオンモール太田、イオンむさし村山、名古屋パルコ、海老名マルイ

このほか詳細は音楽公式サイトをご確認ください！

音楽公式サイト： https://columbia.jp/uchidaaya/

【LIVE】

声優・アーティストの内田彩のアーティストデビュー10周年を締めくくるファイナルライブが、9月15日(月・祝)に神奈川・関内ホール 大ホールで開催決定！昼夜異なるコンセプトで、昼公演は2015年5月23日に五反田ゆうぽうとホールで開催した1stライブを再演、夜公演は最新アルバムタイトルを冠に10周年を締めくくります！現在プレイガイド先行が受付中！

<開催概要>

AYA UCHIDA Re:1st SOLO LIVE ～アップルミント Baby, Are you ready to go?～

日程：2025年9月15日(月・祝) 開場14:15／開演15:00

バンド：黒須克彦（Ba.）、村田一弘（Dr.）、宮崎京一（Gt.）、YOSHIHIRO（Gt.）、野崎洋一（Key.）

AYA UCHIDA 10th ANNIVERSARY FINAL LIVE ～Re:birthday～

日程：2025年9月15日(月・祝) 開場17:45／開演18:30

バンド：黒須克彦（Ba.）、村田一弘（Dr.）、宮崎京一（Gt.）、YOSHIHIRO（Gt.）、野崎洋一（Key.）

会場：神奈川・関内ホール 大ホール(〒231-8455 神奈川県横浜市中区住吉町4-42-1）

席種・料金：全席指定・\9,900(税込)

主催・企画：日本コロムビア

制作：モストプランニング

★チケットプレイガイド先行

[受付日程] 7月3日(木)18：00～7月27日(日)23：59

[当落確認] 7月29日(火)18:00頃を予定しております。

[入金期間] 7月29日(火)当落発表後～7月30日(水)23:59

[受付URL] https://w.pia.jp/t/aya-uchida-25/

※お申し込みにはチケットぴあの会員登録（無料）が必要です。

【Profile】

内田 彩

Aya Uchida

アクロスエンタテインメント所属

【BIRTH】7月23日生まれ

【出身地】群馬県

＜Official Information＞

内田彩OFFICIAL WEB SITE

https://aya-uchida.net/

内田彩 音楽情報HP

https://columbia.jp/uchidaaya/

内田彩 -Aya Uchida- Music Channel

https://www.youtube.com/@AyaUchidaOfficial

音楽スタッフ公式Twitter

https://twitter.com/uchidaaya_staff

音楽スタッフ公式Instagram

https://www.instagram.com/uchidaaya_staff/

内田彩 公式LINE

https://lin.ee/x9DqItB

≪DISCOGRAPHY≫

2014年11月12日、1stアルバム『アップルミント』でアーティストデビュー。

2015年07月22日、2ndアルバム『Blooming!』リリース。

2016年02月10日、コンセプトアルバム『Sweet Tears』『Bitter Kiss』リリース。

2016年11月30日、1stシングル『SUMILE SMILE』リリース。

2017年09月13日、3rdアルバム『ICECREAM GIRL』リリース。

2018年05月09日、アニメ『お前はまだグンマを知らない』エンディングテーマ「So Happy」を収録した2ndシングル『So Happy』リリース。

2018年07月18日、アニメ『百錬の覇王と聖約の戦乙女』オープニングテーマ「Bright way」を収録した全50曲CD3枚組『AYA UCHIDA Complete Box～50 Songs～』リリース。

2019年03月06日、アニメ『五等分の花嫁』エンディングテーマ「Sign」を収録した3rdシングル『Sign／Candy Flavor』リリース。

2019年11月27日、4thアルバム「Ephemera」リリース。

2020年03月04日、アニメ『＜Infinite Dendrogram＞-インフィニット・デンドログラム-』エンディングテーマ「Reverb」を収録した4th Single『Reverb』リリース。

2021年06月02日、アニメ『やくならマグカップも』エンディングテーマ「Pale Blue」を収録した5th Single『Pale Blue』リリース。

2021年11月10日、アニメ『やくならマグカップも 二番窯』エンディングテーマ「Canary Yellow」を収録した6th Single『Canary Yellow』リリース。

2023年05月24日、アニメ『転生貴族の異世界冒険録～自重を知らない神々の使徒～』オープニングテーマ「Preview」を収録した7th Single『Preview』リリース。

2023年11月08日、5thアルバム「MUSIC」リリース。

2024年04月01日、デジタルシングル「with me」リリース。

2024年04月29日、1stアルバム「アップルミント」から「MUSIC」まで全73曲を収録したデジタルアルバム「AYA UCHIDA Complete Instrumental」リリース。

2024年08月14日、デジタルシングル「うさぎのプティフール」リリース。

2024年11月12日、LINEスタンプ『内田彩のほいっとうっちーちゃんスタンプ』リリース。

2024年11月13日、10周年記念シングル『にぎやかな心たち』リリース。

2025年01月20日、アニメ『戦隊レッド 異世界で冒険者になる』エンディングテーマ「Explosive Heart」配信リリース。

2025年07月23日、10周年記念アルバム『Re:birthday』リリース予定。