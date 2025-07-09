【申込受付中】情報教育対応教員研修全国セミナー「Educational Solution Seminar 2025 in 名古屋」開催！
GIGAスクール構想2期の整備が進み、次に求められるのはどのように活用するか？
本セミナーでは有識者を招いて講演いただくとともに、学習用タブレットや活用アプリ、利活用UPに繋げる支援、安心端末保証や校務ＤＸを推進する統合校務やゼロトラストソリューション等の教育DXにかかわる企業展示を行います。
▼詳細・お申込みはこちらから
https://www.fujielectric.co.jp/fsl/seminar/2025/20250725.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324589&id=bodyimage1】
【イベント概要】
名 称：情報教育対応教員研修全国セミナー「Educational Solution Seminar 2025 in 名古屋」
日 時：2025年7月25日（金）
展示：11:30-17:00 ／ セミナー：12:10-17:00
会 場：ホテル メルパルク名古屋
参加費用：無料
主 催：一般社団法人 日本教育情報化振興会（JAPET＆CEC）
共 催：日本教育工学協会（JAET）
後 援：文部科学省／総務省／経済産業省／デジタル庁
特別協賛：富士電機ITソリューション株式会社
【セミナースケジュール】
12:10～12:20 ご挨拶
一般社団法人 日本教育情報化振興会（JAPET&CEC）
12:20～13:10 セミナー１
GIGAスクール構想下での次世代校務DX
国立大学法人 鳴門教育大学
教員養成ＤＸ推進機構長
大学院学校教育研究科 特命教授
藤村 裕一 氏
14:10～15:00 セミナー２
学校教育での生成AIの利活用について
～学校向け教材体験と生成AIガイドラインを読み解く～
特定非営利活動法人みんなのコード
代表理事：利根川 裕太 氏
16:00～16:50 セミナー３
未来を創る教育DX
～地域と共に学ぶ、生成AI時代の学校とは～
富士通株式会社
シニアエバンジェリスト
武田 幸治 氏
【協賛展示】
学習用タブレット／活用アプリ／利活用UPに繋げる支援／安心端末保証／
校務ＤＸを推進する統合校務／ゼロトラストソリューション 等
教育DXにかかわる様々なソリューションを体感いただけます。
配信元企業：富士電機ITソリューション株式会社
本セミナーでは有識者を招いて講演いただくとともに、学習用タブレットや活用アプリ、利活用UPに繋げる支援、安心端末保証や校務ＤＸを推進する統合校務やゼロトラストソリューション等の教育DXにかかわる企業展示を行います。
▼詳細・お申込みはこちらから
https://www.fujielectric.co.jp/fsl/seminar/2025/20250725.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324589&id=bodyimage1】
【イベント概要】
名 称：情報教育対応教員研修全国セミナー「Educational Solution Seminar 2025 in 名古屋」
日 時：2025年7月25日（金）
展示：11:30-17:00 ／ セミナー：12:10-17:00
会 場：ホテル メルパルク名古屋
参加費用：無料
主 催：一般社団法人 日本教育情報化振興会（JAPET＆CEC）
共 催：日本教育工学協会（JAET）
後 援：文部科学省／総務省／経済産業省／デジタル庁
特別協賛：富士電機ITソリューション株式会社
【セミナースケジュール】
12:10～12:20 ご挨拶
一般社団法人 日本教育情報化振興会（JAPET&CEC）
12:20～13:10 セミナー１
GIGAスクール構想下での次世代校務DX
国立大学法人 鳴門教育大学
教員養成ＤＸ推進機構長
大学院学校教育研究科 特命教授
藤村 裕一 氏
14:10～15:00 セミナー２
学校教育での生成AIの利活用について
～学校向け教材体験と生成AIガイドラインを読み解く～
特定非営利活動法人みんなのコード
代表理事：利根川 裕太 氏
16:00～16:50 セミナー３
未来を創る教育DX
～地域と共に学ぶ、生成AI時代の学校とは～
富士通株式会社
シニアエバンジェリスト
武田 幸治 氏
【協賛展示】
学習用タブレット／活用アプリ／利活用UPに繋げる支援／安心端末保証／
校務ＤＸを推進する統合校務／ゼロトラストソリューション 等
教育DXにかかわる様々なソリューションを体感いただけます。
配信元企業：富士電機ITソリューション株式会社
プレスリリース詳細へ