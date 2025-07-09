【申込受付中】情報教育対応教員研修全国セミナー「Educational Solution Seminar 2025 in 名古屋」開催！

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GIGAスクール構想2期の整備が進み、次に求められるのはどのように活用するか？
本セミナーでは有識者を招いて講演いただくとともに、学習用タブレットや活用アプリ、利活用UPに繋げる支援、安心端末保証や校務ＤＸを推進する統合校務やゼロトラストソリューション等の教育DXにかかわる企業展示を行います。

▼詳細・お申込みはこちらから
https://www.fujielectric.co.jp/fsl/seminar/2025/20250725.html

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324589&id=bodyimage1】

【イベント概要】
　　名　　称：情報教育対応教員研修全国セミナー「Educational Solution Seminar 2025 in 名古屋」
　　日　　時：2025年7月25日（金）
　　　　　　　　展示：11:30-17:00　／　セミナー：12:10-17:00
　　会　　場：ホテル メルパルク名古屋
　　参加費用：無料
　　主　　催：一般社団法人　日本教育情報化振興会（JAPET＆CEC）
　　共　　催：日本教育工学協会（JAET）
　　後　　援：文部科学省／総務省／経済産業省／デジタル庁
　　特別協賛：富士電機ITソリューション株式会社

【セミナースケジュール】
　12:10～12:20　ご挨拶
　　　　　　　　　　　　一般社団法人　日本教育情報化振興会（JAPET&CEC）
　12:20～13:10　セミナー１
　　　　　　　　　GIGAスクール構想下での次世代校務DX
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立大学法人　鳴門教育大学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教員養成ＤＸ推進機構長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大学院学校教育研究科　特命教授
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤村　裕一　氏
　14:10～15:00　セミナー２
　　　　　　　　　学校教育での生成AIの利活用について
　　　　　　　　　　～学校向け教材体験と生成AIガイドラインを読み解く～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特定非営利活動法人みんなのコード
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表理事：利根川 裕太　氏
　16:00～16:50　セミナー３
　　　　　　　　　未来を創る教育DX
　　　　　　　　　　～地域と共に学ぶ、生成AI時代の学校とは～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富士通株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シニアエバンジェリスト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武田 幸治　氏

【協賛展示】
　　学習用タブレット／活用アプリ／利活用UPに繋げる支援／安心端末保証／
　　校務ＤＸを推進する統合校務／ゼロトラストソリューション 等
　　教育DXにかかわる様々なソリューションを体感いただけます。

配信元企業：富士電機ITソリューション株式会社
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