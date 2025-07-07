難燃セルロースなど高機能性セルロース材料をご紹介！
第一工業製薬株式会社
- 学 会 名 セルロース学会第32回年次大会
https://csj32.mons.work/
サステナブル材料グループ 齊藤 加奈子
第一工業製薬（本社:京都市南区、代表取締役社長:山路直貴）は、2025年7月10日（木）から11日（金）まで北海道立道民活動センター かでる2・7（札幌市中央区）で開催されるセルロース学会第32回年次大会において、ポスター発表と企業展示を行います。
本大会では、リンおよびハロゲンフリーな難燃セルロース材料のポスター発表を行います。また、セルロースナノファイバー「レオクリスタ」のセラミックス分野への応用や新しいセルロース材料の開発品であるセロオリゴ糖、CNF磁性粒子の企業展示を実施します。
当社のセルロースナノファイバー（CNF）は、東京大学磯貝明特別教授、齋藤継之教授らのグループにより見出されたTEMPO酸化技術で製造しています。
学術研究を製品開発に生かし、製品名「レオクリスタ(R)」としてさまざまな用途に実用展開を進めています。本大会では、このTEMPO酸化技術をベースにした新規のセルロース材料ついてご紹介します。
当社は、セルロース材料の高付加価値化を推進し、幅広い分野や用途への展開を通じて、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
■学会概要
- 学 会 名 セルロース学会第32回年次大会
https://csj32.mons.work/
2. 日 程 2025年7月10日(木)～11日(金)
3.開催場所 北海道立道民活動センター かでる2・7
4.当社発表内容（ポスター発表）
【発表日時】2025年7月10日（木）10:15～11:00
【タイトル】リンおよびハロゲンフリーな難燃性セルロースの開発
【発 表 者】京都中央研究所 コーポレート研究部
サステナブル材料グループ 齊藤 加奈子
5.当社展示内容
【展示日時】2025年7月10日（木）9:00～17:30、7月11日（金）9:00～16:00
【展示内容】レオクリスタ、セロオリゴ糖（開発品）、CNF磁性粒子（開発品）
サステナブル材料グループ 齊藤 加奈子
●レオクリスタは第一工業製薬株式会社の登録商標です。
【本リリースについてのお問い合わせ先】
第一工業製薬株式会社 管理本部 戦略統括部 広報IR部
TEL.075-276-3027 E-mail: d-kouhou@dks-web.co.jp
〒601-8002 京都市南区東九条上殿田町48番地2