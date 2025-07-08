ネットカフェでショート映画体験を！「SAMANSA」作品が『バズリバTV』で期間限定公開

株式会社SAMANSA

株式会社SAMANSA（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岩永 祐一、共同代表：遠山 孝行）は、この度、株式会社テクノブラッド（本社：東京都台東区、代表取締役社長：柳 日栄）が全国のネットカフェで展開するVODサービス『バズリバTV』にて、『SAMANSA』の一部のショート映画作品を期間限定で無料公開いたします。

ネットカフェの限られた滞在時間の中でも、ヒューマンドラマやコメディ、ホラーなど多様なジャンルのショート映画の体験をお楽しみいただけます。

株式会社SAMANSAは今後も株式会社テクノブラッドとの強力なパートナーシップのもと、ネットカフェにおけるエンターテインメント体験の向上を目指し、魅力的な映像コンテンツの拡充に努めてまいります。

◆『バズリバTV』とは

『バズリバTV』は、2023年8月に開始した自由(Liberty)な動画でネットカフェから流行(BUZZ)を生み出す事をコンセプトとした動画配信サービス。

今話題のインフルエンサーやグラビアアイドルのバズリバ限定動画、映画・アニメ・ドラマなど定番から懐かしの名作まで幅広くラインナップを取り揃えネットカフェに滞在するお客様に「ヒマな時間にちょっとイイ刺激」を楽しんでもらえるコンテンツを提供しています。また、R-18向け専用コンテンツ『オトナTV』も高い人気を博しており、男性ユーザーを中心に継続的な視聴を獲得しています。

バズリバTV公式サイト：https://buzzliba-tv.com/

バズリバTV公式X(Twitter)：https://x.com/bazzlibatv/

◆SAMANSAとは

「映画の感動を、10分で」というメッセージのもと、月額490円で世界中のショート映画を配信しているVODサービスです。

映画を観るには時間がない。でもSNSを眺めるだけの時間はもったいない。そんなジレンマを抱える現代人のために誕生した「SAMANSA」。

1作品の上映時間は約3～29分となっており、通勤時間やスキマ時間など様々なシチュエーションに合わせて日常が豊かになる映画体験を皆様にお届けしています。

また、世界各国のクリエイターの皆様と直接ライセンス契約を結び、ショート映画業界では異例の、作り手に報酬が行き渡るというシステムを実現しています。他の国内VODでは観ることのできない、珠玉のショート映画を600作品以上(2024年12月時点)配信中。







◆ SAMANSA事業概要

名称：ショート映画配信サービス『SAMANSA（サマンサ）』

ブラウザ版アプリサイト：https://samansa.com/

iOS版（App Store）：https://apps.apple.com/jp/app/samansa/id1600425602

Android版（Google Play）：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samansa









◆ 会社概要

社名：株式会社SAMANSA

本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-14-13 岡崎ビル 603

代表取締役：岩永 祐一

共同代表：遠山 孝行

設立日：2021年4月

事業内容：ショート映画配信サービス『SAMANSA』の運営

コーポレートサイト： https://about.samansa.com/

サービスサイトURL：https://lp.samansa.com

YouTube：https://www.youtube.com/@samansajp/about

TikTok:：https://www.tiktok.com/@samansajp/

Instagram：https://www.instagram.com/samansajpn/

X：https://x.com/samansajpn/

X(広報)：https://x.com/samansajpn_pr

お問合せ先：info@samanthajpn.com



