【今だけ最大65％OFF】Dreame公式＆Amazonプライムデー限定セール開催、先着特典も人気ドライヤーをプレゼント！

Dreame Technology Japan株式会社

高速デジタルモーター性能世界トップクラス、急成長を遂げるスマート家電の総合メーカーDreame Japan(ドリーミー・ジャパン)株式会社(東京都中央区)は、「Amazon プライムデー」(https://www.amazon.co.jp/primeday)の開催に合わせて、Dreame Amazon公式店にて2025年7月8日(火)から7月14日(月)、Dreame公式サイトにて2025年7月9日(水)から7月23日(水)まで、Dreameの大人気モデルから今年の最新品まで最大65%OFFとなるセールキャンペーンを実施いたします。

キャンペーン期間中に、DreameのAmazon公式ストアにて、プロモーションコード「PD2025PR」を入力すると、さらに5%OFF!さらに、Dreame Amazon公式ストア及び公式サイトで対象ロボット掃除機のご購入で、Dreameの人気ヘアドライヤーをプレゼントする限定特典が実施いたします!!

セール開催概要

Dreame Amazon公式店

セール期間:2025年7月8日(火)0:00~7月14日(月)23:59

セール会場:https://bit.ly/44fQwa4

※Amazonプライムデー先行セールは7月8日(火)~7月10日(木)、Amazonプライムデー本番セールは2025年7月11日(金)~7月14日(日)で開催されます。

Dreame公式サイト

セール期間:2025年7月9日(水)0:00~7月23日(水)23:59

セール会場:https://bit.ly/3HAODx1

※各店舗のセール価格が異なる場合がございます。なお、在庫がなくなり次第終了となります。

限定特典について

Dreame Amazon公式店及び公式サイトにて対象製品をご購入のお客様には、以下の限定特典をご用意しております。

Amazon公式店限定

- ロボット掃除機X50 Ultra,L40s Pro ULTRAをご購入の方に、

プロモーションコード「ALWIJQRV」を入力し適用すると、ドライヤーPocket(通常価格:39,800円税込)をプレゼント(先着300名様)

- ロボット掃除機L10s Ultra Gen2をご購入の方に、

プロモーションコード「3GVES32C」を入力し適用すると、ドライヤGlory(通常価格:12,870円税込)をプレゼント(先着200名様)

- ロボット掃除機X30 Ultra,L20 Ultra Completeをご購入の方に、

プロモーションコード「VWINBHLE」を入力し適用すると、ドライヤGleam(通常価格:16,800円税込)をプレゼント(先着100名様)

- 対象期間:7月8日(火)00:00~7月14日(月)23:59- 対象ロボット掃除機と対象ドライヤー両方ともカートに入れる必要がございます。

Dreame公式サイト限定

- ロボット掃除機X50 Ultra,L40s Pro ULTRAをご購入の方に、

プロモーションコード「pocket」を入力し適用すると、ドライヤーPocket(通常価格:39,800円税込)をプレゼント(先着200名様)

- ロボット掃除機L10s Ultra Gen2,X30 Ultra,L20 Ultra Completeをご購入の方に、

プロモーションコード「gleam」を入力し適用すると、ドライヤGleam(通常価格:16,800円税込)をプレゼント(先着60名様)

- 対象期間:7月9日(水)00:00~7月23日(水)23:59- 対象ロボット掃除機と対象ドライヤー両方ともカートに入れる必要がございます。

※いずれも数量限定のため、在庫がなくなり次第終了となります。

※プレゼント商品は保証対象外となります。

【Amazonストア】セール対象製品一部のご紹介

◆ L10s Ultra Gen2 ロボット掃除機

セール価格:65,520円(税込) 50%OFF

製品特徴:

・10,000Pa強力吸引で家中のごみを一掃

・5way全自動

吸引&水拭き・モップ洗浄&乾燥・ごみ自動収集

水拭きへの給水・洗剤を自動投入

・トライカットブラシを搭載で髪の毛やペットの毛絡まない、お手入れがらく





◆L10s Plus Se ロボット掃除機

セール価格:42,800円(税込) 50%OFF



製品特徴:

・吸引・水拭き両用

・全自動ごみ収集、最大90日間ゴミ捨て不要

・7mmまでモップ自動リフトアップ、カーペット掃除に最適

◆ L40s Pro Ultra ロボット掃除機

セール価格:133,800円(税込) 33%OFF

製品特徴:

・19000Pa 強力吸引

・段差40mmまで乗り越え

・モップ&ブラシ伸長可能、隅々まで届く

◆H12 Pro-FlexReach 水拭き掃除機

セール価格:39,800円(税込) 43%OFF

製品特徴

・コードレス水拭き掃除&吸引掃除2Way仕様

・180度フラット構造で家具の下など低い空間のお掃除にも便利

・ 18,000 Paの強力な吸引力で、水拭きしながらごみを徹底掃除

◆R10 Pure コードレス 掃除機

セール価格:25,800円(税込) 35%OFF

製品特徴

・多様なアタッチメント付属で家中をこの1台で隅々キレイ!

・自立式でスタイリッシュに収納!一人暮らしにも大家族でも

・最大ろ過効率99.9%*で空気中の微細なホコリや粒子を除去

◆Z10 Station コードレス 掃除機

セール価格:39,800円 56%OFF

製品特徴:

・大容量ごみ自動収集機能付き

・150AW強力吸引

・軽量設計で誰でも簡単

◆Pocket 速乾ヘアドライヤー

セール価格:16,800円(税込) 58%OFF

製品特徴

・11万回転/分のモーターを搭載、最短40秒の速乾を実現

・超軽量設計でコンパクトに折りたたんでどこでも便利

・2つのノズル付きでヘアスタイリングもこの1台

【Dreame公式ストア】セール対象製品(一部抜粋)

◆ L20 Ultra Complete ロボット掃除機

セール価格:79,800円 65%OFF



製品特徴:

・5way全自動ベースステーション

・ モップリフトアップ&自動脱着でカーペット掃除お得意

・加圧回転式デュアルモップで徹底的な水拭き

◆X30 Ultra ロボット掃除機

セール価格:89,800円 63%OFF



製品特徴:

・ベースステーション自動洗浄

・ モップの60度温水自動洗浄 & 熱風モップ乾燥

・ 双方向通話見守りカメラ付き

◆X50 Ultra ロボット掃除機

セール価格:169,800円 26%OFF



製品特徴:

・6cmまでの段差をらくらく乗り越える

・ 高さ89mmまで家具やベットの下まで徹底掃除

・ デュオブラシが長さ 30 cm までの髪の毛の絡まりを解消

◆H12S 水拭き掃除機

セール価格:24,800円 63%OFF



製品特徴:

・吸引&水拭き2in1式

・ 16000Pa強力な吸引力

・ 壁際まで届くブラシ設計

▽Dreame Technologyについて

2017年に設立された革新的なコンシューマー製品メーカーのDreame Technologyは、「ハイテクノロジーを、もっと毎日の生活へ」というビジョンのもと、ハイテクノロジーのスマート掃除機をはじめとしたスマート家電の研究開発、製造、販売を行うグローバル企業です。現在、中国、アメリカ、ヨーロッパ、アジアなど世界100以上の国と地域で展開。日本においてはスマート家電ブランドとして、水拭き掃除機、ロボット掃除機、スティック型コードレス掃除機、ドライヤーなどの製品を通して皆様に、ハイテクノロジーが自然に溶け込んだ日常生活をご提案して参ります。



ドリーミーの強みは業界トップの高速デジタルモーター技術をはじめ、流体力学、SLAM(リアルタイム位置検知及びマッピング)アルゴリズムなど数々の領域における高い技術力です。 これを実現するため全社員の7割以上を研究開発人材としており、年間に投じる研究開発への投資費比率は約7%に達するなど、業界水準をはるかに上回るレベルで、研究開発に力を入れています。また2024年5月時点で世界中で4,455件出願特許があり、2,500件の特許を取得していることも、ドリーミーの技術力を証明しています。



▽日本市場での展開について

Dreame Technology Japanは2023年2月、自動ゴミ収集ステーション付きロボット掃除機DreameBot D10PlusをAmazon.co.jpで発売し、日本市場に本格参入しました。同年6月にはオフラインでの販売チャンネルの開拓を行い、大手家電量販店ビックカメラ/コジマにて、上位モデルのロボット掃除機DreameBot L10sUltraと全く新しいコンセプトの水拭き掃除機H12Proの販売をスタートさせました。さらに10月には、昨秋のドイツの「IFA展示会」で多くのメディアから「Best of IFA」、雑誌「家電批評」からBEST BUY OF THE YEAR 2023に選ばれた最上位モデルロボット掃除機DreameBot L20 Ultra Complete、2024年6月には雑誌「MONOQLO」から2024年上半期最上位モデルのロボット掃除機ベストバイDreame X30 Ultraを発売しました。今後もさらなるハイエンドモデルの投入を予定しているほか、日本中を驚かすような最先端テクノロジー製品をリリースしていきます。

●公式日本語サイト: https://www.dreametech.jp/

●公式LINE:https://lin.ee/dHVByPZ

●公式X(旧Twitter): https://twitter.com/dreamejapan

●公式Instagram(日本語): https://www.instagram.com/dreametech_japan

●公式YouTube(英語): https://www.youtube.com/@DreameTech/featured

●Amazon公式ショップ:https://amzn.to/3Rjd0BG

●DREAME公式ヤフー店: https://bit.ly/dreame-yahoo

●楽天市場 Dreame公式ストア:https://www.rakuten.co.jp/dreame-store/