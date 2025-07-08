β導入で平均ROI200％を実現！「秒速MVP」100万円パック本格販売へ

株式会社エクサテック100万円MVPパック、β版導入ROI200%の実績

■ 概要

株式会社エクサテック（本社：岩手県盛岡市、代表取締役：大西洋平太、以下「当社」）は、生成AI活用型開発サービス 「秒速MVP」 の社外βプログラム（2024年9～12月実施）で得られた成果を公表します。導入企業10社の平均で ROI（投資利益率）205%、開発期間60%短縮を達成。これを踏まえ、100 万円（税込110 万円）／最短4週間 のMVP開発パックを本日より本格提供いたします。

■ 背景

- 新規事業の立ち上げハードル：中堅企業では「時間・人材・コスト」の壁が大きい- ノーコードの限界：拡張時にフルリライトが発生し、結局コスト増- 生成AIの進化：商用レベルのコード品質を実現

当社は「AIが実装を担う」体験を提供すべく、独自ワークフロー（vibe coding 技術基盤）を商品化し、秒速MVPとしてβ提供しました。

■ β導入実績（10社サマリー）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/128445/table/10_1_6b6f770837bfc9e49c7b9fed781858e0.jpg?v=202507090956 ]

※ 当社ヒアリングによる中堅SaaS 15社平均

■ 導入事例（抜粋）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/128445/table/10_2_90b9527992dc7819cd54fe2ec06ad07f.jpg?v=202507090956 ]

■ サービス概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/128445/table/10_3_5e6e02ec584a8195c53e00e4511b0266.jpg?v=202507090956 ]

＜会社概要＞

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/128445/table/10_4_f3b9ae1c6195ca75020774f6ac0ec914.jpg?v=202507090956 ]

＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社エクサテック 担当：高橋

E‑mail：info@exatech.dev