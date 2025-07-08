【週刊台湾ビジネスニュース】米価格上昇、国家鉄道博物館、新車販売、台湾投資支援プラン、マクドナルド台湾【2025/07/07号】
台湾に拠点を置き、各種コンサルティング、リサーチ、日本人向け台湾経済ニュース、クラウドサービスの提供などを行う情報サービス企業グループ「ワイズコンサルティング」は、台湾の最新ビジネス情報YouTube番組「週刊台湾ビジネスニュース」の2025年7月7日号を配信しました。
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YouTube番組「週刊台湾ビジネスニュース」2025年7月7日号
＜今週のヘッドライン＞
【農林水産】台北市米小売価格1～5月に10％上昇
【社会】車両工場活用し国家鉄道博物館が開館
【自動車】６月新車販売前月比7.6％増でやや回復
【その他】台湾投資支援プラン2.0外資も対象に
【商業・サービス】マクドナルド台湾正社員1000人募集へ
■番組概要
・タイトル：週刊台湾ビジネスニュース
・URL：https://www.youtube.com/@taiwan-biz
・更新日：毎週月曜日・夜
・内容：本番組では、台湾の経済・産業に関する注目トピックスを毎週ピックアップし、現地の最新情報を日本語で簡潔に解説。忙しいビジネスパーソンでも、短時間で効率よく台湾市場の動向を把握できる内容となっております。
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