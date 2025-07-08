【事例公開】万博ドローンショーを手がけるレッドクリフが補助金累計1,880万円を活用し事業拡大
ドローンショー企画・運営を手がけ、大阪・関西万博で毎晩ドローンショーを実施する株式会社レッドクリフ（本社：東京都港区、代表取締役：佐々木孔明）は、補助金専門コンサルティングの 株式会社Guidy（ガイディ） の支援を通じて、累計1,880万円の補助金採択とスピード感ある事業拡大を実現しました。
その舞台裏を語ったインタビュー事例記事をGuidy公式サイトに公開しましたのでお知らせします。
◆インタビュー対象者
株式会社レッドクリフ 代表取締役 佐々木 孔明 さん
（2024年 Forbes JAPAN「30 UNDER 30」選出）
◆企業紹介
レッドクリフは、全国の花火大会や大型イベントでドローンショーを企画・演出し、「驚き」と「感動」を創出しています。
大阪・関西万博の公式催事「One World, One Planet.」でのドローンショー採用に加え、秋田県の伝統行事「大曲の花火」とのコラボなど、多岐にわたるプロジェクトを推進されています。
インタビュー記事全文を読む :
https://guidy.co.jp/works-redcliff/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=redcliff_case2025
〈主な補助金採択実績〉
製品開発着手支援助成 ／ 新たな事業環境に即応した経営展開サポート ／ ものづくり補助金 ／ 産業見本等出展支援補助金
◆Guidy支援の特徴
・チャット中心の即レス体制 ：締切厳守の補助金申請もスムーズ
・採択後フォロー ：実績報告、入金までをトータルで伴走
◆今後の展望
佐々木さんは「補助金を成長のエンジンとして、観光・地方創生・教育など多領域でドローンショーの価値を広げたい」と語っています。Guidyは制度面から引き続き支援し、レッドクリフのさらなる挑戦を後押ししてまいります。
インタビュー記事全文を読む :
https://guidy.co.jp/works-redcliff/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=redcliff_case2025
【会社概要】
会社名：Guidy株式会社
所在地：東京都品川区西五反田一丁目26番2号五反田サンハイツ911
代表者：代表取締役 鵜飼 真
事業内容：月額制補助金トータル支援 / 補助金スポット支援 / バックオフィス代行
Webサイト：https://guidy.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
Guidy株式会社 広報担当
TEL：03-6420-0629
E-mail：info@guidy.co.jp